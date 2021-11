Hororový Scorn se oficiálně odkládá na příští rok

Poté, co vývojáři z Ebb Software uspěli se Scornem na Kickstarteru, jsme o něm slýchali jen zřídkakdy. Naposledy to bylo s vypuštěním nového traileru loni na podzim. V novém updatu uvádějí, že nemají co skrývat a v mezičase zkrátka pokračovali na vývoji hry a nejde to tak dobře jak si představovali. Proto nyní vydání své hry odložili na rok 2022.

Tím, že o svém projektu nedávají tolik vědět, se chtějí vyvarovat přehnaným očekáváním fanoušků a pořádný marketing hodlají rozjet až s blížícím se vydáním hry. Přiznávají také, že během vývoje udělali spoustu chyb a ještě i nejspíš udělají další. Projekt se ale nenachází ve "vývojovém pekle", kdy by musel být od základu překopán. Na druhou stranu ale uvádějí, že vše, co vytvořili do poloviny roku 2018, kompletně přepracovali nebo rovnou zahodili.

Dále si pochvalují spolupráci se svými partnery, mezi kterými je i Microsoft. Nicméně ale ještě nejsou připraveni, aby svoji hru vypustili do světa, a tak se Scorn na naše obrazovky dostane až v průběhu příštího roku. Další vyjádření ohledně toho by mělo přijít 10. prosince. Oznámení o odkladu prý už mělo přijít před pár měsíci, ale stejně jako hra se odkládalo i toto rozhodnutí. Doufáme, že se vývojářům nakonec podaří Scorn dotáhnout do konce, protože zatím vypadá velmi nadějně.

Zdroj: Kickstarter