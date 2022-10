Hororový Silent Hill odhalil novinky. Remake druhého dílu doplní 3 nové projekty a film

Townfall už bude úplná novinka. Spolupracují na ní studia Annapurna a No Code. Moc konkrétního toho o něm zatím nevíme. Jon McKella ze studia No Code k oznámení dodal, že hodlají respektovat zdrojový materiál Silent Hillu, ale zároveň ho chtějí zpracovat podle svého. Je tak dost možné, že do této série přenesou styl ze svých předchozích her jako Stories Untold nebo Observation.

Silent Hill f

To nejzajímavější ohledně her přišlo na konec. f bude velké pokračování značky Silent Hill, které nás zavede do Japonska v 60. letech minulého století. Součástí týmu, který má na starosti příběh, je i Ryukishi07, anonymní tvůrce známý díky grafickým románům When They Cry. Stejně jako u předchozích projektů ale ani tentokrát neznáme více detailů. Nejsme zrovna fanoušky toho, že se hry oznamují x let před vydáním, když pořádně ani nemají co ukázat. Z teaseru zatím ale ani jedna z představených novinek nevypadá špatně.