Hororový thriller The Medium se odkládá na příští rok

Odklady se to poslední dobou jen hemží. Největším úderem do ledvin fanoušků byl pravděpodobně odklad očekávaného RPG Cyberpunk 2077, který se přesunul na prosinec a pravděpodobně jde i o jeden z důvodů, proč se nyní odkládá také hororový thriller The Medium.

Nový trailer z hororu The Medium vám přiblíží příběhové pozadí

Ve zprávě fanouškům se studio zmínilo o tom, že se situace s koronavirem podepsala i na jejich vývoji a tvůrci chtějí přenechat prosincové okno vydání jiným titulům a ještě dopilovat celkový zážitek. Proto se The Medium přesouvá na 28. ledna roku 2021, což je doufejme už finální datum vydání.