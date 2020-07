Hot Wheels Infinite Loop: opravdu zábavné závodění | Recenze

Co baví Super dynamické závodění

Hot Wheels je jednou z těch značek, kterou asi netřeba blíže představovat. Zároveň jde také o značku, která má tak silné jméno, že již samotný název dokáže zajistit nemalou pozornost. Herní vody jsou tak jako stvořené pro silné spojení zábavného titulu s oficiální jmenovkou giganta od Mattela. V dnešní recenzi zaostříme na jeden takový projekt, konkrétně na mobilní kousek Hot Wheels Infinite Loop, který výtečně splňuje téměř všechny požadavky na hru podobného formátu.

Legenda ožívá

Jestliže bych někdy dostal možnost oživit nějaké ty angličáky a prohnat se v nich se po těch nejbláznivějších okruzích, byly by to rozhodně ty od Hot Wheels. A určitě nejde o žádnou náhodu. Jedná se totiž o opravdu silnou a tradiční značku, která doprovází kluky a jejich otce již od roku 1968. Je to tak do jisté míry určitá kombinace nostalgie a důvěry, která přivádí miliony hráčů po celém světě ke stáhnutí a nainstalování arkádové závodní hry Hot Wheels Infinite Loop. A hned na začátek můžeme konstatovat, že se rozhodně nejedná o žádné zklamání, ale naopak, o příjemné a opravdu povedené překvapení.



Vozy jsou skutečně futuristické

Nikoho jistě nepřekvapí, že jde o vskutku zběsilé a do jisté míry absurdní závodění na okruzích, které připomínají klasické dráhy této legendy. Desítky šílených skoků, ostré zatáčky, bláznivé loopingy, k tomu si připočtěme důraz na destrukci nepřátel, možnost požívat nejrůznější blbinky a každému musí být jasné, že tohle zkrátka v kombinaci se značkou musí fungovat. A skutečně funguje.



Závody jsou dynamické a zábavné zároveň

Celkovým konceptem lze titul zařadit po bok titulů jako Mario Kart či Sonic Racing. Hráči zde závodí v roce 2068 ve futuristickém prostředí plném těch nejbláznivějších nápadů. Auta jsou vybavena prvky z blízké budoucnosti, což přináší opravdu zábavnou hratelnost. Rozhodně nečekejte seriózní závodění, ale naopak hodně zběsilou a dynamickou bláznivost plnou nespravedlností, podlých zákeřností a adrenalinových momentů.

Osmkrát větší zábava

Hot Wheels Infinite Loop se prezentuje primárně jako multiplayerová hra nabízející závodění až v osmi hráčích, což do celkového zážitku vnáší úplně jiný rozměr. Nejde tak jen o prosté kroužení po okruzích, ale o skutečnou válku. Soupeři vás tak mohou vzít do sendviče, útočit na vás zezadu či vám elegantně přistát přímo na hlavě. Vše se navíc odehrává v opravdu velké rychlosti, dynamika závodění je famózní a zábavná zároveň, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde jen o prostou arkádu.



Po audiovizuální stránce není co vytknout

Mimo multiplayerovou složku je navíc titul obdařen o singleplayerový obsah, který se točí okolo plnění nejrůznějších výzev. Do popředí dále vystupuje také sběratelská hodnota, která je ve spojitosti s oficiální licencí více než pochopitelná. Co se samotné hratelnosti týče, titul je přímočarý, ovládání intuitivní.

Hratelnost je koncipována na šíři zařízení, stačí jen odstartovat a následně zatáčet prostřednictvím palců. K tomu všemu je možné využívat turbo, efektní a efektivní smyky či fíčury nejrůznějšího charakteru. Jednotlivé závody jsou krátké, nezaberou více než jednu minutu. Díky tomu je ovšem celkový zážitek silně koncentrovaný do opravdu krátkého časového úseku a výsledek je vážně intenzivní. Ocenit musíme jak celkovou dynamiku, tak zejména prezentaci.

Pálí pálí, to to pálí

Na druhou stranu, přestože je Hot Wheels Infinite Loop poněkud jednoduchou a přímočarou hrou, počáteční orientace dá skutečně zabrat. Samotné menu je sice pěkně přehledné, možností je ovšem poněkud více, než bývá u podobných her zvykem. V konečném důsledku jde však pouze o zvyk a výsledek je tak o dost komplexnější, než v případě jiných konkurenčních titulů. Jednotlivé vozy je možné upgradovat, lakovat, levelovat, zkrátka na své si přijdou skutečně všichni.



Perfektně funguje i připojování do jednotlivých her

Stejně povedený jako samotný obsah je i celkové audiovizuální zpracování. Hra nabízí opravdu pěknou grafiku, pochopitelně stylizovanou ve shodě se značkou. I díky tomu je Hot Wheels Infinite Loop poněkud náročnější na provoz, což slabší mobilní stroje pocítí zejména ve spojitosti s nepříjemným zahříváním, tak jako tomu bylo na Huawei P30 Lite. Intenzivnější hraní dokáže mobilní přístroj pěkně rozžhavit, takže bacha na to. Velká pochvala míří také k samotnému audiu. Se samotným provozem provozem nemají výkonnější stroje, jako redakční Samsung Galaxy S20 či novější Huawei P40 žádný problém, zahřívání však zůstává i zde.

Hra nabízí opravdu pěknou grafiku, pochopitelně stylizovanou ve shodě se značkou

Famózní je rovněž rychlost připojování do jednotlivých her, která je jedním slovem blesková a v mnohém naprosto ukázková. Nejinak je tomu i v případě stability jednotlivých závodů. Během recenzování jsme nezaznamenali žádné pády ani záseky. Bohužel bez permanentního přístupu k internetu si nezahrajete.



Propojení legendární značky a mobilního titulu se povedlo

Závěrem musíme zmínit také celkem pochopitelné nákupy v aplikaci, které asi nikoho nepřekvapí. I zde je samozřejmě najdete, a to v míře vrchovaté. Na druhé straně nikterak výrazněji nezasahují do celkové hratelnosti a lze se obejít i bez nich, takže proč ne. Urychlit postup si lze občasným sledováním reklam, které zdvojnásobují odměny.

Závěrem zmiňme, že je titul dostupný na systémy iOS a Android a je zdarma. Za vyzkoušení tak rozhodně stojí.

Verdikt Hot Wheels Infinite Loop představuje parádní multiplayerovou bláznivinu v tom nejlepším smyslu slova. Titul nabízí pohodovou hratelnost, skvělou audiovizuální prezentaci a velké množství obsahu s důrazem na sběratele. Součástí je i bohatý obsah pro jednoho hráče, bohužel bez připojení k internetu si nezahrajete. Celkově se však jedná o povedou hru, které spojení s legendární značkou rozhodně sluší.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.