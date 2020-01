Hotel Empire Tycoon: vybudujte vlastní hotelové impérium | Recenze

Co baví Jednoduchá hratelnost

Celkem návykové a uspokojivé

Minimální nároky na výkon telefonu Co vadí Reklamy především

Drahé nákupy ve hře

Občasné technické problémy 7 /10 Hodnocení

Tycoon hry snad nikdy nevyjdou z módy. Je pravda, že zažívají slabší a naopak zase silnější období, stále však patří k velice oblíbeným herním žánrům. Zejména potom na mobilních telefonech, jelikož jsou jako stvořené pro takové to příležitostní hraní. Za touto skutečností stojí zejména jejich návykovost a snadná ovladatelnost.



Grafické zpracování je opravdu prosté, pro daný žánr ale dostačující

Dalším klíčovým prvkem je určitě také technická nenáročnost, alespoň tedy ve většině případů. Dalším přírůstkem do rodiny je simulátor manažera hotelu s názvem Hotel Empire Tycoon vývojářského týmu Codigames, který je dále podepsán např. pod Supermarket Tycoon, Gym Tycoon nebo Theme Park Tycoon. Zkrátka a jednoduše, tihle Španělé mají víceméně jasno.

Nic nového pod sluncem

Hotel Empire Tycoon je v jádru klasický zástupce tycoon žánru se vším všudy. Nabízí typicky stylizovanou grafiku, zábavnou hratelnost, je technicky nenáročný a zároveň poměrně návykový. Jak již samotný název napovídá, stanete se manažerem hotelu, který je třeba zvelebit. Samotná hratelnost naštěstí není nikterak komplikovaná, vystačíte si s vlastní intuicí a trochou toho selského rozumu. A ani začátečníci rozhodně tápat nebudou, tipy a dodatečné informace totiž vyskakují na herní obrazovce s každou další možností.

Začátky jsou situovány do menšího hotelu. Ten sice nemá vysoké nároky, i tak ovšem musí splňovat některá základní kritéria, aby mohl prosperovat. Úkoly jsou jasně dané, způsob, jak jich docílit, víceméně také. Lišit se pak pochopitelně bude především doba, kterou vám výstavba zabere. Základem jsou jednotlivé pokoje, které musíte během hraní přistavovat. V závislosti na kvalitě jejich vybavení budete následně od hostů inkasovat penízky, které poté investujete zase dále. Je to ten klasický kolotoč, pro tento žánr typický.



Ovládání není nikterak obtížné, vyznačuje se intuitivností a přirozeností

Příjmy však rozhodně nemusí plynout pouze ze samotného ubytování. Pro své hosty totiž budete muset zajistit také nějaký ten servis. Samozřejmostí je kvalitní restaurace, zapomínat rozhodně nesmíme ani na bar. Opět, stejně tak jako v případě jednotlivých pokojů, lze i tyto prostory postupně vylepšovat v rámci jednotlivých levelů. To se týká například stolů, dekorací, food and beverage servisu apod. Zisků lze dosahovat i nákupem velké plazmové televize nebo kvalitního audio systému. Další příjmy potom plynou např. z parkoviště, pochopitelně v závislosti na jeho velikosti. Vybudovat dále můžete například lázně nebo dokonce i sjezdovku. Možnosti se odemykají postupně, každý hotel nabízí jiné možnosti.

Bez personálu ani ránu

Jenže co by to bylo za pořádný hotel bez kvalitního personálu. Ten je nutné si najímat, rozhodovat o jeho kvantitě a pochopitelně také řádně platit. Bavíme se zde o recepčních, uklízečkách, barmanech, kuchařích apod. Zaměstnanci naštěstí vykonávají své povinnosti svědomitě, samostatně a bez nutnosti jakéhokoli zásahu. Pracovní úrazy tak řešit nebudete.

Hlavním problémem všech tycoon her bývají určitě finanční prostředky. I zde jsou penízky rozhodně tím nejzásadnějším. Mimo to budete dále hospodařit s diamanty, za které lze nakupovat prémiové vybavení a klíčovým prvkem je také elektrická energie. Každé elektronické zařízení vyžaduje nějakou tu šťávu, které bohužel není v začátcích mnoho. Investicí se nevyhneme ani v oblasti generátorů a elektrických baterií. Systém je to otravný, nicméně podporuje plynulejší a postupnou hratelnost.



Cílů ke splnění je opravdu mnoho, bez sledování reklam jich ovšem jen tak nedosáhnete

Po splnění daných úkolů v malém městském hotelu následuje přesun do nové lokality, kde začíná celý kolotoč opět nanovo, ovšem ve větším měřítku. Bohužel získané finanční prostředky si nelze přenášet, celé budování je tak nutné absolvovat znovu od začátku, což je trochu nepochopitelné a popravdě i otravné.

Pozor, je čas na reklamu

Jak jsme již naznačili, penízků není z počátku příliš. Vývojáři si moc dobře uvědomují, že jsou pro hratelnost titulu zásadním elementem a je třeba dodat, že této skutečnosti více než zneužívají. Můžete si hrát zdarma a bez reklam, počítejte však s tím, že budete postupovat slepičími krůčky. Mnohem pohodlnější, i když otravnější, je čas od času shlédnout nějakou tu reklamu. Na druhou stranu, ta je ve hře celkem úsměvně zakomponovaná, jelikož co chvíli přijíždí do hotelu VIP investor s nabídkou. Tu buď můžete s díky odmítnou anebo kývnout, shlédnout reklamu a sbalit prachy. Kolik já těch reklam za poslední dny viděl…ani nepočítat. Dobrovolné sledování reklam tak dokáže vyřešit každý problém. Přilákat další hosty, zajistit okamžitý úklid na pokojích či přeskočit neziskovou noc.

Ve hře dále můžete nakupovat diamanty či najímat managery, aby řídili hotel v době vaší nepřítomnosti. Dostupná je také možnost úplného odstranění reklam. V této souvislosti bych rád dodal, že ceny nejsou z mého pohledu příliš adekvátní. Zaplatit dvě stovky za to, že bude hra vydělávat i 10 hodin po tom, co z ní vyskočíte, mi nepřijde fér. Bohužel bez nutnosti sledování reklam či investice reálných peněz je postup ve hře opravdu hodně utahaný.

Titul byl recenzován na mobilním zařízení Huawei P30, který zvládal chod hry naprosto plynule a s přehledem. Dokonce i bez otravného zahřívání. To samé platí pro Xperii XZ2 Compact. Hotel Empire Tycoon je po grafické stránce nenáročnou kreslenou hrou, kterou si jistě pohodlně zahrajete i na starším telefonu. Hra je koncipována na výšku. Co se samotného ovládání týče, je víceméně jednoduché, založené na prostém klikání. Čas od času však nastane nějaká ta chybka, kdy hra nereaguje úplně spolehlivě. Děje se tak především při přechodu z levelovacího režimu zpět do hry, což rozhodně není dobrá vizitka. Celkově je ovšem titul hratelný bez výraznějším problémů.

Verdikt Hotel Empire Tycoon je klasickým zástupcem tycoon simulátorů v mobilním podání. Je ve svém jádru primitivní a nenáročný, přesto však na nějakou dobu dokáže zabavit. Stinnou stránkou je potom nutnost neustále sledovat otravné reklamy v případě, že se chcete hnout z místa. Bohužel, ani samotné nákupy ve hře nejsou zrovna levnou záležitostí. Za zkoušku ovšem tento simulátor manažera hotelu rozhodně stojí, má to jen své ale.

Hra byla recenzována na telefonu Huawei P30 a Sony Xperia XZ2 Compact.