House of Ashes představilo záběry z hraní. Vyrazíme do sumerského chrámu

V další epizodě série příběhovek The Dark Pictures se podíváme do dost odlišného prostředí. Není to výlet s kamarády ani průzkum záhadného městečka. Tentokrát se podíváme na příběh vojenské jednotky, která se shodou náhod dostane do ruin sumerského chrámu, kde na ně nečeká nic dobrého.

House of Ashes se odehrává v roce 2003 v Iráku, konkrétně v oblasti pohoří Zagros. Podle všeho mají být ve zdejším podzemním komplexu ukryty chemické zbraně. Během jejich zajišťování se ale americká vojenská jednotka dostane do konfliktu s íránskými jednotkami a nešťastnou náhodou skončí v podzemí. Chemické zbraně jsou ale v nedohlednu. Kolem sebe vidí jen starobylé ruiny. Hned jim ale dojde, že tady není něco v pořádku. Všechny jejich komunikační kanály nefungují, takže se musí co nejrychleji dostat zase na povrch.

S ostatními díly Dark Pictures bude House of Ashes opět propojený skrz postavu kurátora, který toho ví víc, než hráčům zatím prozrazuje. Jen doufáme, že v tomhle případě bude zápletka zajímavější než v Man of Medan nebo Little Hope.

Zatím neznáme přesné datum vydání hry, ale měli bychom se ho dočkat ještě letos. House of Ashes pak vyjde na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5.