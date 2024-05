Největší květnové vydání je za rohem. Tady je vše, co potřebujete vědět o Senua’s Saga: Hellblade 2

Rozhodně jedna z nejočekávanějších Xbox exkluzivit tohoto roku, Senua’s Saga: Hellblade 2 od studia Ninja Theory je již za rohem a měla by posunout hranice imerze ve hrách.

První díl této nyní už série vyšel před sedmi lety a získal si pozornost mnoha hráčů. Nejen díky svému unikátnímu konceptu, který nám dovolil nahlédnout do mysli psychicky nemocného člověka, ale také díky úchvatné grafice a propracovanému audiovizuálnímu zpracování. Nový díl s názvem Senua’s Saga: Hellblade 2 se bude snažit na úspěch svého předchůdce navázat a posunout nastavenou laťku ještě o kus výše.

Imerze v pravém slova smyslu

Jak je již nyní možné vidět z trailerů, studio Ninja Theory posouvá hranice motion-capturingu a 3D zvuku ve hrách ještě dále, než tomu bylo v prvním díle. Trailery byly nahrány v reálném čase v enginu hry a nejedná se tedy o předrenderované filmečky, jak tomu i v dnešní době stále bývá. Toto samo o sobě, s dokonalou hudbou a hustou atmosférou, nabízí pohled na to, jak druhý příchod Senuy posune hranice toho, čemu říkáme imerze.

Vývojáři se snaží hráče prostřednictvím obrazovky přenést do reálného světa, ve kterém Senua prožívá svůj silný příběh. Realismus se rozhodně staví na první kolej a důkazem tomu je fakt, že vývojáři skenují prostředí na Islandu a následně ho předělávají do modelů v Unreal Enginu 5. Toto propojení digitálního světa s tím reálným ovšem nese i své nevýhody v podobě nižších snímků při hraní. Na konzoli Xbox Series X|S hra poběží pouze v 30 FPS. Na PC už je to o něčem jiném. Pokud na to vaše sestava stačí, můžete z Hellblade 2 vytáhnout víc.

Roztříštěná mysl

Příběh by měl přímo navazovat na konec prvního dílu. Opět se podíváme na Island v moment, kdy se Senua vyrovnává se ztrátou svého milovaného. Hlavním cílem nové výpravy bude zamezit tomu, aby někoho potkal stejný osud jako Senuinu lásku. Senua sama o sobě by měla být emočně vyspělejší a stabilnější poté, co na konci prvního dílu uzavřela mír se svými démony.

Vydáváme se společně s ní konfrontovat vikinské nájezdníky na Islandu a vypadá to, alespoň podle slov vývojářů, že Senua se stala majákem naděje a svůj psychický handicap již nebere jako prokletí, ale jako pomocníka, který ji pomůže v boji.

Očekávat by se také dalo opětovné zapojení mytologie a mystiky, jako tomu bylo v prvním díle. Přeci jenom je severská mytologie oblíbeným tématem nejen u hráčů. Byla by škoda znovu nepoužít to, co fungovalo již v minulém díle. Bohužel nemáme příliš konkrétních informací o tom, kam nás příběhová linie zavede, můžeme si být ovšem jisti, že to opět bude stát za to.

Meč do ruky

Jak bylo vidět v traileru, Hellblade 2 nabídne kromě normálních soubojů jeden na jednoho mezi lidmi i souboje proti velkým monstrům s pomocí klanových příslušníků. Očekávat by se dalo také zapojení hádanek, jak tomu bylo v předchozím díle. Žánr zůstává stále stejný a jedná se tedy o akční adventuru z pohledu třetí osoby.

Někteří už měli možnost si hru osahat a z dojmů to vypadá, že soubojový systém bude opět založen na uhýbání a blokování úderů. Celý souboj by poté měl být mimořádně surový a celkový spád střetů bude spíše pomalejší. Vývojáři nejspíš opět kladou důraz na realističnost souboje mezi Senuou a jakýmkoli protivníkem, který z pravidla disponuje větší fyzickou, ale v tomto případě i psychickou silou.

Pobyt na Islandu bude kratší

Stejně jako tomu bylo u prvního dílu, herní doba se nepřeklene do dvouciferných čísel. Vývojáři tvrdí, že pokud absolvujete vše, co hra nabízí, tak její dohrání zabere něco okolo 9 hodin. Délka je ovšem v tomto případě ovlivněna zvoleným stylem vyprávění a celkovou hratelností. Půjde o narativně silný zážitek, který, řekněme si upřímně, může z kratší herní doby těžit více, než kdyby byl natahovaný.

Příjemným bonusem pro české hráče je lokalizace v našem národním jazyce prostřednictvím titulků. Senua’s Saga: Hellblade 2 vyjde již 21. května na PC, Xbox Series X|S a bude také od prvního dne k dispozici prostřednictvím předplatitelské služby Game Pass.