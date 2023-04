Hra nebo realita? V případě detektivky Unrecord na první pohled nepoznáte rozdíl

Jednou za čas se objeví hra, u které si řekneme, jestli se grafika vůbec může ještě někam posunout. První ukázka Unrecord je právě ten případ. Pohyb ve hře simuluje styl policejních kamer a prostředí v traileru na první dobrou vypadá, jako by se jednalo o video z reálného světa. Za vývojem stojí malé francouzské studio DRAMA založené roku 2020.

Unrecord pohání Unreal Engine 5 a kromě toho, že to bude parádní podívaná, má jít o propracovanou taktickou střílečku zaměřenou na příběh. Kromě akce, kterou můžete vidět v traileru, dojde i na důležitá rozhodnutí. Ta ovlivní průběh vyšetřování komplexního případu, který v roli policisty dostaneme na starosti. Pokud by se hráčům dělalo špatně z atypického pohybu kamery, bude možné její chování upravit.

Vývojáři na svém Discordu uvádějí, že jejich hra je kombinací Firewatch a Ready Or Not. I když zprvu vypadá především jako simulace, tak Unrecord bude stát hlavně na detektivním příběhu. Počítá se zatím jen s PC verzí, ale tvůrci uvažují i o dalších platformách. Je ale jisté, že Unrecord nevyjde letos. Vývoj je teprve v začátcích a tým stále hledá vydavatele a investory, kteří by tvorbu podpořili.

Od hráčů je slyšet spousta různých ohlasů. Vedle takových, kteří se obávají neskutečně vysokých nároků na hardware, jsou to ty, které tvrdí, že tohle je jasný podvod. I přes to, že byl Unreal Engine 5 uvedený už před nějakou dobou, jsme stále neviděli jeho plnou sílu. Možná, že právě Unrecord je první z her, která sílu této technologie ukáže naplno.