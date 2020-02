Hra Plague Inc. byla odstraněna z čínského obchodu App Store

Strategická hra Plague Inc. byla odstraněna z čínského herního obchodu App Store. Vývojáři Plague Inc., Ndemic Creations vydali prohlášení, že situace je mimo jejich kontrolu a že tým pracuje na způsobu, jak přivést hru zpět k čínským hráčům.

V prohlášení zveřejněném na oficiálních webových stránkách tým vysvětluje, že důvodem odstranění Plague Inc je to, že hra „zahrnuje obsah, který je v Číně nezákonný."

Studio dále vysvětluje, že není jasné, zda je odstranění hry Plague Inc. spojeno s probíhajícím výskytem koronaviru. Ve hře si totiž můžete vytvořit svůj vlastní scénář nemoci a sledovat, jak rychle lidstvo vymře. Tým dále prohlašuje: „Naší bezprostřední prioritou je pokusit se navázat kontakt s čínskou správou kybernetického prostoru, abychom pochopili jejich obavy a spolupracovali s nimi na nalezení řešení.“

