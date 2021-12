Hra roku It Takes Two je nyní k dispozici se slevou 50%

Hráči, kterým se snad ještě nepodařilo dostat se k titulu oceněného nejlepší hrou roku 2021 na The Game Awards, mají teď možnost si hru výhodně pořídit za poloviční cenu.

It Takes Two nabízí Amazon, Best Buy, GameStop, Steam nebo také Target. Krom výše uvedeného ocenění byla poutavá adventura od studia Hazelight rovněž nominována na další ceny. Ve svém boji porazila hry jako Metroid Dread, Psychonauts 2 a Ratchet & Clank: Rift Apart.

Tak vzhůru do animovaného dobrodružství! Nabídka platí do 5. ledna 2022.