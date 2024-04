Hra Tales of the Shire vám ukáže, jak se žije v hobitím Povodí. Na pohled ale moc dobře nevypadá

Studio Wētā Workshop nám už loni dalo vědět, že pracuje na relaxační hře ze světa Pána prstenů, ve které se pozornost bude věnovat hobití domovině. Po měsících čekání vypustili do světa první ukázku z Tales of the Shire, které se chystá na PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X a Switch ještě letos. I když konceptem rozhodně zaujme, graficky mě příliš nepřesvědčila.

Prostředí je značně stylizované směrem ke kresleným pohádkám, ale za stylizaci se nedá skrýt úplně všechno. Krajina by ještě šla, ale samotní hobitci vypadají minimálně nevzhledně. Samozřejmě nechci vynášet předčasné soudy, ale opravdu bych si přál, aby do vydání v tomto směru přišlo zlepšení. Hru ze světa Pána prstenů ala Animal Crossing bych totiž bral všema deseti.

V Tales of the Shire se podíváme, jak se žije v Povodí. S naším hobitem dostaneme vlastní příbytek, který lze upravit řadou různých způsobů. Neobejde se to ani bez poznávání ostatních obyvatel Kraje a snad možná uvidíme i trik se špičatým kloboukem od šedého čaroděje.

Do Povodí přicházíme v době, kdy to ještě nebyla plnohodnotná vesnice. Svojí prací ale přispějeme k tomu, aby postupně vzkvétala. Nejde jen o rozšiřování, je potřeba se také dobře starat o vlastní zahrádku a zanešené tůňky se také nevyčistí samy. A vše půjde lépe od ruky, když si uvaříte něco dobrého k snědku.