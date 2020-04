Hráč FIFA 20 bez rukou dosahuje ve víkendové lize zlaté úrovně

Diogo 'Pé' Alves je hráčem FIFA, který dosahuje ve víkendové lize i úrovně Zlato 2. Na to je potřeba vyhrát alespoň 17 zápasů ze třiceti. Jde o celkem průměrný výkon, pokud by ovšem Diogo mohl hrát tak, jako jeho soupeři. Na rozdíl od nich se ovšem tento odhodlaný Brazilec narodil bez rukou a hraje tak pouze svýma nohama. Poprvé si do virtuálního míče čutnul ve dvanácti letech a i přes počáteční obtíže vytrval, aby se mohl své oblíbené hře věnovat.

Alvesův příběh se začal šířit do světa začátkem měsíce. Pracuje jako softwarový vývojář a věnuje se také streamování FIFA 20 na svém Twitch kanálu, který má už skoro deset tisíc fanoušků. Za jeho obdivuhodný výkon se mu dostalo také odměny v podobě možnosti zahrát si s profesionálními fotbalisty londýnské Chelsea v zápase 2v2 ještě v době, kdy v Anglii nebyla tak přísná opatření proti koronaviru.