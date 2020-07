Hráči by raději nechali shořet dům, než přišli o postup, ukazuje průzkum

Znáte ten pocit, když přijdete o drahocenné uložené pozice ve své oblíbené hře, kde jste nechali třeba i stovky hodin? Dnes už možná ne díky cloudovým úložištím, ale v dřívějšku vše nebylo tak spolehlivé a jisté. Stačilo v nevhodný moment třeba vytáhnout paměťovou kartu z konzole, nešťastně se trefit s ukládáním do doby, kdy se vypnul proud nebo třeba úložiště prostě ztratit a malér byl na světě. Přijít o taková data je podle deseti procent respondentů výzkumu tak hrozná představa, že by radši nechali shořet vlastní dům.

Průzkum firmy Kwalee ukázal, že alespoň na papíře by se pro záchranu svých herních dat rozhodlo na úkor vlastního domu asi deset procent respondentů. Podobné množství by se za své savy vzdalo také auta či snubního prstenu a kolem dvaceti procent by radši přišlo o telefon, televizi, laptop nebo oblíbené boty. Někteří hráči v rámci firmy se pro obohacení průzkumu podělili i o konkrétní zkušenosti s podobnou ztrátou.

"Pamatuju si, když jsem byl dítě a hrál jsem svoji oblíbenou hru, kterou bylo Pokémon Blue. Asi čtyři nebo pět roků jsem každou volnou hodinu trávil plněním svého Pokédexu a trénováním všech pokémonů na stou úroveň. V té době jsem na to byl pyšný jako na nic jiného. Všechno jsem to dokázal bez podvádění a bugů. Šlo jenom o čiré úsilí. Zanedlouho jsem se chtěl kamarádům pochlubit, co se mi podařilo a k mému zděšení, když jsem zapnul svůj Game Boy, uložené pozice byly poškozené. Všechno to bylo k ničemu a ztracené. Nikdy jsem na sto procent nedohrál hru podobné velikosti," sděluje jeden ze zaměstnanců Kwalee.

Data z tohoto výzkumu, kterého se zúčastnilo přes čtyři tisíce lidí budou nejspíše zkreslená tím, že hráči mohli prostě odpovědět na otázku a nemuseli dělat skutečné rozhodnutí, ale i tak je počet těch, kteří na papíře upřednostnili svá data poměrně překvapivý. Co byste pro své uložené pozice byli ochotní obětovat vy?