Hráči fotí omlazenou galaxii Mass Effectu, legenda stále vypadá k světu

Mass Effect patří mezi jedny z nejkultovnějších sérií herního průmyslu a její návrat ve vylepšené legendární edici tak potěšil moře fanoušků. Z naší recenze již víte, že jde nejen o nostalgický návrat k nejlepšímu sci-fi RPG dob dávno minulých, ale také velmi důstojný remaster kompletní ságy. A s vylepšenou grafikou přichází další výdobytek moderní doby - foto režim.

Mass Effect: Legendary Edition – Shepard po pár plastikách | Recenze

Ten je téměř obligátní součástí většiny moderních her a Mass Effect má neuvěřitelně krásný art design, tudíž jeho zahrnutí bylo téměř jistotou. Ačkoliv grafická stránka už vykazuje určité známky stáří, vizuální styl a atmosféra neztratily nic ze svého lesku a právě díky fotorežimu se nyní mohou hráči do tohoto sci-fi světa opravdu ponořit.

Kultovní Mass Effect se vrátil, podívejte se na nejlepší cosplay sci-fi hitu

Vyrazili jsme tedy s vlastním foťákem a mimo jiné vybrali i to nejlepší, co hráči ze světa stihli nafotit během svých toulek galaxií. Je rozhodně na co koukat a foto režim jen potvrzuje, že Mass Effect je zkrátka nesmrtelný.