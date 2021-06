Hráči fotí z oblak Flight Simulatoru, podívejte se na ty nejkrásnější snímky

Nejnovější generace Microsoft Flight Simulatoru je tu s námi už nějakou dobu a kromě nových grafických ovladačů jsme dostali především neustále aktualizovaný herní obsah. Do hry přibyly desítky nových letišť, letadel a světových památek, nad kterými se vyplatí proletět. Přibyla propracovaná a detailní Británie, Irsko, Tokio a spousta dalších zemí a hra se dostala i na brýle virtuální reality.

Hráči z celého světa také mnohem aktivněji fotili své zážitky z oblak a my jsme se tak rozhodli vydat zpět do hry, abychom se podívali, co je nového a především posbírali i ty nejhezčí pohlednice od herních pilotů.

Před pár dny jsme se také dočkali aktualizace, která ukousává objem hry na vašem disku až o polovinu. Nyní vám tedy titul bude zabírat "jen" něco přes 80 GB prostoru.

Vše bylo testováno na herním notebooku Asus Zephyrus S GX502 s procesorem i7 deváté generace a grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 2070, a také redakčním PC s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 3080.