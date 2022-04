Hráči Rainbow Six Siege se konečně dočkali nové mapy. Vydáme se do Emerald Plains

Po více jak třech letech se hráčům konečně dostává nového písečku na hraní.

Už je to pěkně dlouhá doba, co se hráči taktické akce Rainbow Six Siege naposledy dočkali aktualizace prostředí a map. Nyní konečně můžeme vyrazit do neprobádaných krajů, konkrétně do severního Irska a lokace Emerald Plains, kde najdeme velké panství s klubem a privátním rančem. A velkou plochu k prozkoumání.

Emerald Plains je součástí sedmého roku Siege komunity, kde mimo mapy dorazil i nový operátor Azami. Na cestě jsou také další nové mapy, podpora pro cross-play a cross-postup a systém reputace. Siege ještě tedy rozhodně neřekl poslední slovo.