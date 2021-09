Hráči s Linuxem a macOS se mohou radovat. Epic pro tyto systémy uvolní Easy Anti-Cheat

Společnost Epic Games učinila důležitý krok ke zpřístupnění her na jiných operačních systémech než Windows. Její Easy Anti-Cheat chránící multiplayerové hry totiž konečně funguje i na Linuxu a macOS prostřednictvím překladových vrstev Wine nebo Steam Proton. Vývojáři her budou muset podporu přidat ručně, podle Epicu jde ale o záležitost na pár kliknutí.

Valve představilo vlastní přenosnou konzoli Steam Deck. Vyjde už na konci roku

Že by se v podpoře alternativních systémů mohly hnout ledy, naznačilo nedávno samotné Valve, které aktualizovalo FAQ k chystaném linuxovému handheldu Steam Deck. V něm avizuje, že anticheatovací systémy by na Steam Decku spoléhajícím se na Proton měly fungovat.

Singleplayerové hry už díky Protonu na Linuxu či macOS běží velmi dobře, podle ProtonDB lze 77% z tisíce nejhranějších titulů rozjet jen s minimem chyb a úsilí, kámen úrazu byl „mulťák“. Ochrana proti cheatům dosud počítala zejména s Windows. Platí to pro velmi rozšířené systémy Easy Anti-Cheat a Battleye.

Ten první, čerstvě otevřený, využívají například Fortnite, Rust, Apex Legends, The Division 2, Wildlands, Dead by Daylight, For Honor nebo War Thunder. Druhý pak najdeme ve hrách jako PUBG, DayZ, Arma III, Rainbow Six Siege, Ghost Recon: Breakpoint, Ark: Survival Evolved nebo Mount & Blade II: Bannerlord. Valve má na PC velký vliv, takže pokud se podaří přesvědčit také autory Battleye k podpoře Steam Decku, čerpat z toho budou všichni hráči, kteří nechtějí nebo nemohou používat Windows.

via GamingOnLinux