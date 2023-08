Hráči si od září připlatí. Sony o čtvrtinu zdraží předplatné PlayStation Plus

V blogovém příspěvku oznamujícím hry, které dostanou začátkem září předplatitelé služby PlayStation Plus, Sony oznámilo také zdražení samotné služby. Nejdříve ale ta dobrá zpráva. Do PS+ zamíří městská akce Saints Row (PS4, PS5), MMO Black Desert: Travelers Edition (PS4) a střílečka Generation Zero (PS4).

Teď ta špatná. Sony zvýší ceny ročních předplatných u všech tří tarifů PlayStation Plus, a to od 17 do 27 %. Zatím neznáme české ceny, ale v eurozóně bude Essential stát 70 eur, Extra 126 eur a Premium 152 eur. Nově tak Extra bude dražší než dříve Premium.

Původní cena Nová cena Nárůst Essential na 12 měsíců 60 € (1450 Kč) 70 € (1690 Kč) 17% Extra na 12 měsíců 100 € (2410 Kč) 126 € (3040 Kč) 26% Premium na 12 měsíců 120 € (2900 Kč) 152 € (3670 Kč) 27%

Zajímavé ovšem je, že zatímco doposud Sony ceny v eurech přepočítávalo v kurzu 1 dolar = 1 euro, nově už to neplatí a bude se držet skutečné hodnoty. Dříve byl například PS+ Essential za 60 dolarů nebo 60 eur, nově to bude za 80 dolarů nebo 72 eur. Snad tuto logiku zavede i do cen her, kdy jsou Evropané zbytečně biti. Nové ceny PlayStation Plus budou platit od středy 6. září.

Původní cena Nová cena Essential na 1 měsíc 235 Kč 235 Kč Essential na 3 měsíce 650 Kč 650 Kč Essential na 12 měsíců 1560 Kč ? Extra na 1 měsíc 365 Kč 365 Kč Extra na 3 měsíce 1040 Kč 1040 Kč Extra na 12 měsíců 2600 Kč ? Premium na 1 měsíc 445 Kč 445 Kč Premium na 3 měsíce 1300 Kč 1300 Kč Premium na 12 měsíců 3120 Kč ?

„Tato úprava cen nám umožní pokračovat v poskytování vysoce kvalitních her a přidaných výhod v rámci předplatného služby PlayStation Plus,“ uvádí Sony. Výhody se ale měnit nebudou, skladba tarifů zůstává totožná.