Hráči TES Online se brzy vydají do Skyrimu lovit upíry

V The Elder Scrolls Online jsme procestovali víceméně už všechny provincie Tamrielu a nyní je na čase vydat se do zasněženého Skyrimu, kde mají obyvatelé problém s upíry. V červnu k nám dorazí rozšíření Greymoor, ve kterém se podíváme mimo jiné do západního Skyrimu a rozlehlých jeskyní Blackreach.

Vše bude navíc propojené a zapojené do roční příběhové kapitoly The Dark Heart of Skyrim, která obsahuje celkem 4 DLC přídavky - questový prolog, Harrowstorm DLC, Greymoor Chapter, srpnový příběhový balíček a listopadový DLC balíček.

Samozřejmostí jsou i aktualizace, nové záplaty a opravy, nové eventy v herním světě a další vlna novinek.