Hráči ukazují krásy antického světa v Immortals Fenyx Rising

Immortals: Fenyx Rising už je nějaký ten pátek na světě, bohužel přišel na trh v poněkud turbuletní době a ve velké konkurenci možná tak trochu zapadl. To však rozhodně nemění nic na tom, že jde o celkem vydařenou hru a jistou alternativu k legendárnímu kousku The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Immortals Fenyx Rising: nejlepší hra Ubisoftu posledních let | Recenze

Nový přírůstek do portfolia Ubisoftu možná ve srovnání s dřívějšími tituly nevyniká po stránce grafické, o to ovšem vývojářům ani nešlo. Výrazně stylizovaná estetika však přispívá k celkovému, téměř bájnému vyznění, které hře vtisklo specifickou náladu. O tom, že i v takto nezvyklé prezentaci mohou vznikat magické výjevy se můžete přesvědčit v následující galerii, která představuje výpravnou pouť hráčů po světě Immortals: Fenyx Rising.