Hráči v Helldivers 2 odrazili invazi robotů. „Byl to jen předvoj,“ říkají vývojáři a zvou do dalších bitev

Studio Arrowhead má na kontě obří úspěch se svojí online akcí Helldivers 2. Daří se jí natolik, že v rychlosti prodejů pomalu předhání Marvel's Spider-Man 2, další titul od PlayStation Studios. Hráči brání Super Zemi před hrozbami vesmírných brouků a robotů. Právě druhou z frakcí se podařilo společnou prací úplně vytlačit z naší galaxie. Vývojáři ale nedlouho poté dali vědět, že šlo jen o robotí předvoj a Automatoni se vrací na bojiště.

Pro některé hráče to jistě bude zklamání, protože se předpokládalo, že robotí frakci nahradí jiná hrozba. Zatím si ale budeme muset vystačit s počáteční dvojicí. Určitě se ale něco chystá. Během některých misí jste mohli v dáli zahlédnout záhadné maskované lodě a podle spekulací by se frakce v budoucnu měly rozrůst na dvojnásobek.

Ještě předtím se tedy musíme pobít s další vlnou Automatonů. Při hraní se určitě nudit nebudete, stále do hry přibývají nové předměty a nedávno se do hry dostaly i ovladatelné mechanické obleky. Co si tvůrci chystají pro budoucí updaty, zatím nevíme, ale jestli na to půjdou stejným stylem, jako doposud, určitě se k jejich novince budou vracet ty stovky tisíc hráčů, které ji momentálně na PC a PS5 hrají.