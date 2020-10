Hráči zuří. NBA 2K21 přidalo do nahrávacích obrazovek otravné reklamy

Pamatujete si, když se EA nedávno rozhodlo napěchovat bojovku UFC 4 reklamou a hráči společnosti velmi rychle vysvětlili, že to opravdu není dobrý nápad? Vypadá to, že 2K v té době tvrdě spalo, protože se nyní rozhodlo téměř pro to samé i u své vlastní hry.

Do basketu NBA 2K21 totiž přibyly otravné herní reklamy, na které musíte koukat během nahrávací obrazovky. Ba co více, reklamu nijak nelze přeskočit a je vázaná na tzv. reportážní epizody před zápasem samotným, musíte tedy přežít celou reklamu, než můžete pokračovat dále.

Prozatím to vypadá, že jsou reklamy v PC, PS4 i Xbox One verzích hry. Hráče nejvíce vytáčí především fakt, že by v plnohodnotné hře za 60 dolarů, kterou si každý zaplatil, podobné svinstvo vůbec být nemělo. 2K se prozatím k situaci nevyjádřilo.