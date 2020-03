Hráčka Counter-Strike dostala trest 116 let vězení za online podvod

Brazilská herní profesionálka v CS: GO bude muset čelit trestu za online podvody, který činí 116 let vězení. Hráčka Shayene "shAy" Victorio si vyslechla rozsudek s nemilosrdným rozhodnutím poté, co 118 zákazníků, kteří si objednali zboží z jejího obchodu, zůstalo bez svého zboží. Ačkoliv nic nedostali, nenabídla jim shAy žádné odškodnění.

Na hráčku si posvítila skupina zaměřená na boj s organizovaným zločinem a její obranou je, že na vině je prý její exmanžel a spoluvlastník obchodu. Chce se tak odvolat a zvrátit výsledek soudu. Pokud se jí to nepodaří, z trestu 116 let si odsedí asi čtvrtinu, protože v Brazílii je u maximálních trestů 30 let vězení. Problémy streamerů ostatních her, kteří dostali na své hry ban tak najednou působí jako pouhé přátelské škádlení.

Shayene Victorio se na scénu Counter-Strike poprvé podívala v roce 2008, kdy soutěžila ještě v CS 1.6. Později se z e-sportu přeorientovala na streamerku a influencerku.