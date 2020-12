Hrajte akci Overwatch zcela zdarma až do začátku ledna příštího roku

Blizzard rozdává dárky a jedním z nich je i možnost komukoliv vyzkoušet PC verzi jejich týmovky Overwatch zcela zdarma, a to až do 4. ledna roku 2021. Na to se samozřejmě pojí i 50% sleva, se kterou si hru budete moci během celého tohoto období pořídit.

Nejedná se také o žádnou zkušební nebo trial verzi, nýbrž o plnohodnotnou hru se vším všudy. Budete si moci vyzkoušet všech 32 hrdinů a 28 map, takže o pestrost nebude nouze. Veškerý postup, který zvládnete během testovacího období se přenese i do plné hry, pokud si ji rozhodnete zakoupit.

Ačkoliv hraní zdarma je možné pouze u PC verze, i konzolové verze se dočkají slev ve svých digitálních obchodech.