Hrajte na chytrých hodinkách: 9 tipů na nejlepší herní zážitky mimo telefon

Chytrá zařízení se neustále vyvíjí a s nimi i interaktivní zábava, kterou na nich můžeme provozovat. Čím chytřejší jsou věci okolo, tím více možností máme. Zahrát si můžeme nejen na mobilních telefonech, ale občas na dost šílených předmětech jako chytré ledničky, domácí hlasoví asistenti a v neposlední řadě také chytré hodinky. Herní platforma Apple Arcade: prémiové zážitky bez tahání peněz

Na ně vznikla dokonce celá řada specificky laděných her, které sedí mini displejům na vašem zápěstí a v některých případech jde dokonce o plnohodnotné herní zážitky, které si můžete vyzkoušet i zcela bez použití svého mobilního telefonu. Velmi zde záleží na žánru a schopnostech vašich hodinek, ty nejvýkonnější ale zvládají překvapivě hodně. Ukořistili jsme tedy u obchodu Smarty chytré hodinky iWatch a vrhli se na testování toho nejlepšího, co si na zápěstí můžete zahrát. Série Lifeline S adventurní sérií Lifeline jsem přišel do styku už dávno na mobilních telefonech, když vyšel první díl s vystrašeným astronautem, který hledal pomoc na telefonu právě u vás. A pravděpodobně jde o nejlepší herní zážitek, který na chytrých hodinkách můžete mít. Celá série je vlastně interaktivním dobrodružstvím, kdy vždy komunikujete s nějakou postavou, postupně odkrýváte příběh a svými odpovědmi se ji snažíte navádět správným směrem a radit, jak přežít. V prvním dílu tak například navážete kontakt s astronautem Taylorem, ztraceném na neznámé planetě. Druhý díl je skoro dvakrát delší a vezme vás k dívce Arice a její pouti za pomstou a nalezením ztraceného bratra. Whiteout je třetí díl, který vás vezme do zamrzlé pustiny za přeživším se ztrátou paměti, kterému se budete snažit pomoci ze situace ven. Flatline je čtvrtý, podstatně hororovější díl, ve kterém se budete snažit pomoci dívce Wynn, po které jde v tajemné laboratoři nepříjemné monstrum a vy jste jediný klíč k úniku. Celá série se výborně hodí na zápěstí, po prvotním spárování s telefonem totiž už do kapsy vůbec nemusíte a veškerá vaše komunikace s hrdiny i vaše výběry odpovědí se uskutečňují v hodinkách. Rozhodně jde o výborný způsob interaktivní hry a jedny z nejlepších zážitků, které jsem při mobilním hraní vůbec měl.

Pocket Bandit Některé hodinkové hry skvěle využívají funkcí nebo ovládacích prvků zařízení a Pocket Bandit je příkladem jedné z nich. Jde o logickou hru, ve které se jako zloděj snažíte dostat do všemožných trezorů a ukradnout šperky, peníze a další cennosti, než sklapne past a přiběhne policie. Také musíte dávat pozor na rozličné ochranné systémy, které v trezorech chrání ty nejvíce cenné předměty. Skvělým nápadem bylo využít otáčecí kolečko hodinek. Právě ním totiž řešíte logické hádanky a snažíte se nabourat do trezoru skrze mechanismus a odhadnout kombinaci sejfu. Jde spíše o menší hru a rozhodně vám nezabere tolik času, co příběhově zaměřená série Lifeline, je to ale příjemná blbůstka na zabití času na zastávce.

Elevate: Brain Training Elevate není přímo hra, jde spíše o interaktivní mozkový trenažér, který se již před nějakou dobou stal nesmírně populární na telefonech a vy si jej nyní můžete užít i na zápěstí. Telefon nabízí celou řadu interaktivních miniher, které dokonale prověří vaše schopnosti uvažování, reakce, soustředění, kognitivní funkce i matematiky a na hodinkách si můžete vyzkoušet přes 30 z nich. Uživatelské rozhraní je v tomto případě velmi jednoduché a v zásadě po hráčích vyžaduje rychlé reakce a správné odpovědi, takže zážitek není omezen menším displejem. Bohužel mnoho miniher je koncipováno pro větší displeje telefonů, takže na hodinkách se využijí pouze některé z těch populárnějších. Minihry se navíc automaticky přizpůsobují každému uživateli a upravují obtížnost podle jeho schopností, takže si každý užije mozkolamy, které jsou upraveny personálně pro něj.

Bubblegum Hero Máte zrovna pár minut k dobru a potřebujete něco rychlého, u čeho nemusíte přemýšlet? Bubblegum Hero má extrémně jednoduchou, a přesto překvapivě chytlavou premisu, kterou můžete téměř kdykoliv popadnout, věnovat se tomu pár minut a zase utíkat dál. Na malém displeji chytrých hodinek máte klučinu, který nafukuje bublinu žvýkačky. Vaším cílem je v jednotlivých úrovních podržet prst na displeji dostatečně dlouho, aby se bublina nafoukla do vymezené oblasti. Pokud prst pustíte příliš brzy, bublina splaskne. Pokud moc dlouho, tak praskne. Jednodušší už to být nemůže. Hra bohužel nemá žádné dlouhodobější statistiky a počítá víceméně jen to, na jakou úroveň jste se dostali. Jedná se však o fajn zkrácení dlouhé chvíle.

Pong Pravděpodobně neexistuje více ikonická hra, než je Pong. V roce 1972 téměř odstartoval opravdovou éru videoher a jeho všemožné odnože můžeme v průmyslu vidět doteď. Jde také o ideální hru pro chytré hodinky, protože vám stačí jen jedna páčka na ovládání celého zážitku. V tomto případě je k ovládání plošinky dokonce geniálně využito kolečko, takže je pinkání jedna radost. Na svou jednoduchost nabízí Pong překvapivě hodně variabilní zábavy. Nechybí tu totiž jak lokální multiplayer na hru chytrých hodinek vs telefonu, tak celá řada jednotlivých úrovní v režimu Breakout, kde si pinkáte pro své potěšení a nejvyšší skóre. A pokud splníte nejtěžší obtížnost, odemkne se vám dokonce customizer pro úpravu barev a dalších detailů ve hře. No neberte to!

Balíček Mini Watch Games 24v1 Máme tu první z našich balíčku všemožných retro her. Za pár desítek korun dostanete do hodinek 24 miniher všeho druhu, od akcí a závodů až po arkády a sportovní hry. Výběr je překvapivě široký a rozhodně nejde jen o jednoduché záležitosti jako Had. V balíčku jsou překvapivě graficky pokročilé hry i velmi oblíbené rychlovky pro zkrácení dlouhé chvíle, mezi které patří např. Tower, Frog Road, Drive, Brick Fall, Stick Jump, Troopers či Tennis. Opět za své peníze dostanete kompletní balíček bez reklam a přerušení, navíc s žebříčky, statistikami, hudbou i zvukovými efekty a v některých případech dokonce i pohybovým ovládáním díky gyroskopu.

Dare the Monkey: Go Bananas! Plošinovky patří mezi jeden z nejoblíbenějších žánrů na mobilech a mobilních zařízeních celkově, pestrobarevná opička z Go Banansas tedy byla v našem seznamu jasnou volbou. Dare the Monkey je navíc překvapivě velkou výzvou a menším pomrknutím po hardcore plošinovkách devadesátých let. Kromě telefonu si hru bez problémů užijete i na chytrých hodinkách díky intuitivnímu ovládání. Grafické zpracování je příjemně komiksově laděné a cílem hry je doskákat s opičkou skrze pestrobarevné úrovně, všemožné překážky a pasti až na konec a získat tak co nejvyšší počet bodů. Svým způsobem jde o jakousi méně náročnou variaci na Flappy Bird, kdy se snažíte dostat s postavičkou co nejdále a nasbírat co nejvíce bodů. Nejde o nic světaborného, čas na zastávce to ale zkrátí spolehlivě.

Chess Bez legendy logických her se v seznamu toho nejzajímavějšího těžko obejdeme. Šachy si bez problémů najdou cestu téměř kamkoliv, z hlediska ovládání potřebují jen minimum a naopak nabízí desítky hodin inteligentní zábavy. Rozhraní je samozřejmě velmi jednoduché a podobá se většině online šachů dostupných zdarma v prohlížeči, o grafiku tu ale ani nikdy nešlo. Kromě toho, že můžete hrát s kamarádem na jednich hodinkách tu je především možnost hrát přímo online skrze operační systém watchOS a hra vás automaticky spojí s hráči z celého světa, takže z obyčejné hříčky je hned podstatně lukrativnější zábava na dlouhé hodiny v čekárně. Kromě hry samotné nechybí ani základní bodování vašich her a žebříčky, ve kterých se poměříte s dalšími hráči.