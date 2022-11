Hrajte v nízkém rozlišení, zachráníte planetu. Microsoft zvažuje eko režim ve hrách

Xbox by mohly být opravdu zelený

Energetická krize zasáhla velkou část západního světa, lidé přemýšlejí, kde by ještě mohli ušetřit a Microsoft se jim snaží jít naproti. Kromě svých hlavních produktů jako je Windows 11 se tentokrát zaměřil na hraní a přišel s nápadem ekologického grafického módu, který by lidem energie šetřil. Má to ale háček. Hry v něm budou vypadat hůř.

Upozornila na to stránka Windows Central, která si všimla, že Microsoft rozeslal mezi členy programu Xbox Insider otázku, co říkají na myšlenku her s horší grafikou, kdyby to znamenalo, že díky tomu ušetří elektřinu.

Této úspory by se docílilo zapnutím speciálního grafického módu, jenž by u her snížil rozlišení, snímkovou frekvenci, upravil by využití GPU apod. Celý zážitek z hraní by se jednoduše dramaticky snížil, ale na druhou stranu by zařízení nečerpalo tolik energie.

Microsoft otázku pokládá pro Xbox, ale mód by se týkal i her na PC, a to jak aktivních, tak uspaných. Ptá se také, jaký název by lidé preferovali, zda by funkci chtěli mít označenou jako „ekologickou“ nebo „úspornou“. V neposlední řadě jej zajímá, zda drahé energie ovlivňují utrácení uživatelů za hry nebo jestli kvůli vysokým účtům za elektřinu hrají méně.

Není to první energetické opatření, nad kterým firma přemýšlí nebo s ním již přišla. U nejnovějších modelů Xboxu je automaticky zapnutý režim Úspora energie, kdy se konzole sice probouzí pomaleji (nejsou ve spánkovém režimu), ale elektřinu šetří. Server The Verge vypočítal, že při britských cenách energií z letošního podzimu tento režim ušetří zhruba 2000 korun ročně.

Grafický herní mód byl další cestou, jak úspory ještě zvýšit, nicméně zatím jde jen o úvahu a nelze odhadnout, zda Microsoft s novinkou skutečně přijde. Bude záležet i na odpovědích, které dostane od uživatelů. A co vy, smířili byste se s horší grafikou, když by šetřila elektřinu?