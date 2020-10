Hráli jsme Baldur’s Gate 3: klasika se vrací ve vynikající formě

Když se zamyslím nad RPG v posledních pár letech… a vlastně i nad těmi, co se chystají… je krásně vidět, že jistý hlavní proud mnoha vývojářům nesedl. Vedle mainstreamu vznikla slušná hromada RPG ze staré školy, přičemž následně se ukázalo, že je o ně obrovský zájem. Mám samozřejmě na mysli hry jako Pillars of Eternity, Torment či The Outer Worlds.

A je to sakra dobře, protože žánr RPG získal jednu obrovskou ránu. Bioware po vynikajícím Dragon Age Inquisition nějak ztratilo na kvalitě a od Mass Effect: Adromeda to se studiem jde od desíti pěti. Přičemž právě tohle studio stojí mimo jiné za legendárním Baldur’s Gate. Otěže naštěstí mohlo převzít jiné studio. Tím se stalo studio Larian, které můžete znát díky vynikajícímu RPG Divinity: Original Sin.

Baldur’s Gate 3 je momentálně k dispozici v předběžném přístupu na Steamu. Hratelná část má kolem 20 až 25 hodin, což už stačí k docela dobrému obrázku o hře. Jelikož se však jedná o alfu, nehodnotíme technický stav hry.

Nový příběh, nové postavy, nové dobrodružství

Příběh je díky tomu pochopitelný, aniž byste Baldur’s Gate kdy zkusili, ale hlavně bohaté zkušenosti Larianu nějak vedly k tomu, že Baldur’s Gate je prezentován svěžím a zajímavým způsobem. Celá hra začne netradičně, kdy se hlavní hrdina nachází na lodi Mind Flyerů, která však bude v úvodní části hry zničena.



Začátek hry je velmi dynamický a vhodí vás do originálního děje

Hned zkraje se dozvídáte, že máte v sobě jistého parazita, který vás promění na jednoho z Mind Flyerů. Hlavním cílem hry tedy není záchrana světa, ale prostá touha přežít, což není pouze zajímavý koncept, ale jiný pohled na herní svět. Nejste jasně nalajnovaní a nemáte definované, co je pro vás dobré a co je pro vás zlé. Při dosahování cíle zbavit se parazita klidně můžete volit cestu zla, k čemuž vás navádí i někteří z vašich kumpánů.

Netradiční podmínky tvoří netradiční skupiny. Vaše partička je poněkud náhodná, protože jediným spojovacím bojem je stejné postižení. Máte tu jak klaďase jako warlocka Wylla, tak poněkud krvavějšího elfa Astariona. Primárně asi budete cílit hratelností, tedy mít skupinu připravenou k boji… nicméně téměř jistě se tu projeví i vaše charakterové preference. Každá postava má detailně vykreslenou osobnost a příběh, k čemuž se vážou i vedlejší úkoly a je nesmírně zábavné to objevovat.



Parazit ve vaší hlavě je ústřední událostí celé hry

A aby toho nebylo málo, herní svět není v ideální kondici. Při hledání narazíte na problém, že léčitelé jsou buď nedobré pověsti nebo nezvěstní. Dost možná v tom mají prstí goblini, kteří vraždí místní obyvatele. Ti by si přáli utéct pryč, což kvůli goblinům nelze, a navíc se to druidi, kterým na místních příliš nezáleží, snaží řešit šíleným nebezpečným plánem. A než se nadějete, jste v rozporu, zda budete sobečtí nebo hrdinové.

Na vašich názorech záleží

Hra příjemně docílila toho, abyste se cítili trošku jako mezi mlýnskými kameny. Jste v časovém presu kvůli parazitovi, v morálním kvůli hernímu světu, a navíc musíte brát v potaz názory vašich druhů, kteří vás podle vašich akcí budou nebo nebudou mít rádi.



Herní svět nevolá po záchraně, naopak chcete zachránit jen sebe

V této situaci pochopitelně budete čelit mnoha úkolům a dámy a pánové, klobouk dolů. Herní svět je hlavně živý. Některé úkoly pochopitelně navazují přímo na příběh, nicméně při průchodu osadou narazíte na mnoho lidí, které něco trápí. Old-school je vidět krásně. NPC neupozorňují ikonkami, postavy můžete vyzpovídat, ale hra se většinou ozve.

Můžete oslovit skupinku lidí, která se hádá, prověřit zvláštní zvuky za bránou nebo prohledat mrtvolu a podívat se, co má v kapsách. Úkoly jsou pak hrozně různorodé. Občas zabíjíte gobliny, občas hledáte ztracený předmět, je tu obzvláště povedený úkol s čarodějnicí (o kterém radši nechci vyzradit vůbec nic).



Průzkum je úchvatný a ve hře je hodně míst, která si zaslouží vaši pozornost

Největší dojem na mě však udělala různorodá plnění. Naprostá většina úkolů jde řešit různě. Zde se hra navíc odkazuje na úplné kořeny žánru RPG v Dungeons and Dragons a házíte kostkou. Řekněme, že se chcete zastat určitého chudáčka proti goblinům. No můžete zaujmout hrdinský přístup, goblinům vyhrožovat a hod kostky rozhodne, zda se to povede. Když ne, následuje boj. Ale samozřejmě byste se k těm goblinům mohli přidat.

Vidíte nějakou událost – zareagujte hned! Když na dlouhou dobu odejdete, může se stát, že uvidíte pouze výsledky té události.

Hra působí velmi odlišně podle vašeho přístupu, a i vaši společníci a okolí na vás nahlíží jinak. Co se mi také líbí, že úkoly dávají časově docela smysl. Vidíte nějakou událost – zareagujte hned! Když na dlouhou dobu odejdete, může se stát, že uvidíte pouze výsledky té události. No nebudu lhát, kdybych to hrál znovu, hodně věcí bych řešil dost odlišně.



Každý úkol má hromady řešení, přičemž výsledek záleží na vaší volbě a vašem štěstí

Hra je docela pomalá, což vůbec nevadí. Nicméně počítejte s tím, že v případě mise, která zabere třeba tři hodiny, budete muset tak třikrát/čtyřikrát do tábora a spát. Ale je to dobrý prvek. V táboře si popovídáte s druhy a tu a tam se stane nějaký dějový vrat, což v součtu vede k tomu, aby hra neztrácela tempo, což je vždy složité.

Meč mocnější slova

Ať ke váš jazýček sebevíc obratný, boji se občas nevyhnete. Hra vlastně krásně ukazuje, že násilí vyřešilo víc problémů než jakýkoli jiný nástroj. Je ale pravda, že by byla škoda bezhlavě řešit úkoly bojem. Pokud k němu ale dojde, budete se opět královsky bavit.



Mnohdy máte možnost vyhnout se boji, ale občas musíte tasit zbraně

V první řadě RPG prvky hry fungují skvěle. Už při tvorbě postavy narazíte na bohatou customizaci, kdy si zvolíte pohlaví, její pozadí a třídu. Přičemž u vaší postavy a u všech případných společníků funguje skvěle i následné vylepšování. Nové úrovně nezlepší jen statistiky, ale i poskytnou různá kouzla/schopnosti. Statistiky pak neslouží jen k boji, ale také například při konverzacích.

Herní systém je založen na tazích. Každá vaše postava má nějakou délku pohybu a bojové akce. V základu útok a střelba, mágové pak různá kouzla. Systém funguje skvěle, jelikož je v základu celkem jednoduchý a přehledný, nicméně nárůst kouzel umožní komplexní taktizování. Velmi rychle jsem se do hry vžil a občas relativně dlouho prohlížel, jaký přístup je nejlepší.



Herní systém je příjemně přehledný, ale schopnosti dávají prostor k bohatému taktizování

Po vašem tahu hrají nepřátelé, u kterých zase platí, že obtížnost neznamená jen větší sílu a život, ale také množství schopností. Některé boje byly fakt drsné, když nepřátelé byli schopni uspat mé vojáky. Je dosti moudré využívat prostředí, střelce dát na vyvýšené místo a využívat strkání, abyste nepřátele shodili ze svahu.

Tak jako celá hra, i zde se projevuje prvek náhody. Zda se trefíte (nebo oni do vás), jak velké způsobíte poškození. V případě kritického úderu hra připomene svou hlavní inspiraci a ukáže, že jste zrovna opravdu dobře hodili kostkou. Máte-li štěstí, budete schopni získat i nějaké spojence. Já například najal trolí žoldáky, ale při průzkumu místa často zjistíte, že dané frakce má silné nepřátele. Spojenci pak bojují samostatně.



Prostředí je hravé a průzkum před bojem může poskytnout nečekané výhody

U hratelnosti je pak dobré zmínit schopnost vašich postav prozkoumávat. Je-li něco zajímavého u vás, hodí se kostkou a s trochou štěstí to objevíte. Může se jednat o skrytý průchod nebo o nějakou past. Hra podporuje průzkum, nicméně musíte si dávat pozor na to, abyste neskočili do nějaké pasti. A je to hrozná zábava.

Krásný fantasy svět

Vynecháme-li bugy (přeci jen je to alfa), je navíc hra nádherná. Od opuštěných pevností po gobliní chrám, strašně mě bavilo potulovat se po světě. Může za to také skvělý soundtrack a příjemný dabing. Hra prostě krásně vypadá a příjemně se poslouchá.



Hra je naprosto nádherná, alfa jen trpí technickými problémy

Není moc, co bych vytknul. Hlavní výtky jsou k technickému stavu, ale ten tady raději nezmiňuji. Je to alfa, chyby jsou předpokládané. Občas mi tedy vadilo, že vás hra nevaruje před úrovněmi a často jsem musel úkol nechat ležet nebo načíst dřívější uloženou pozici, protože má úroveň byla až moc malá, abych ho zvládnul. Na druhou stranu je hezké mít tu opět RPG, které vás učí, ať nelezete, kam nemáte.

Pokud to tak půjde dál, můžeme se těšit na úžasné old-school RPG! Baldur’s Gate 3 hezky zní, příjemně se hraje a krásně vypadá, úkoly jsou zajímavé s různými možnostmi řešení, příběh je originální a svižný, postavy charismatické. Nemohu se dočkat až to vyjde. Jedna z mála her posledních let, u které jsem doslova proseděl celý den.