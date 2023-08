Hráli jsme Banishers: Ghosts of New Eden. Kombinace detektivky a hororu zaujme na první dobrou

Akční adventura s RPG prvky, která nás vezme do světa sužovaného duchy a záhadnými monstry výborně kombinuje prvky detektivky a hororu.

Na začátek je třeba říct, že celá premisa hry mě zaujala hned od prvního traileru. Měl jsem to štěstí si vyzkoušet hodinu a půl dlouhou demoverzi, která sice nezačínala na začátku celého příběhu, ovšem i tak mě dokázala vtáhnout a nepustila mě až do konce.

Nacházím se momentálně v politování hodné situaci. Hru jsem si sice zahrál, ovšem teď jsem vystaven každodennímu utrpení v podobě toho, že datum vydání je až 7. listopadu 2023 pro PC, PS5 i XSX. I když jsem se ocitl na časové ose někde za začátkem, příběh mě naprosto pohltil. Hltal jsem každý jeden rozhovor. TO mi dalo jasně najevo, že se máme na co těšit.

Hrajete v podstatě za dvě hlavní postavy, které jsou stále spolu. Red a Antea, milenci, kteří se zapřísáhli lovit duchy a další nadpřirozená stvoření. Antea se při jedné z misí vážně zranila a zemřela. Stal se z ní duch, který teď Reda doprovází na jeho cestě. Pokud jsem to dobře pochopil, tak řešením záhad a zabíjením monster, se postupně dopracujete ke dvěma možnostem. Antea buď na dobro zemře a její duch opustí náš svět nebo ji můžete vzkřísit. Bohužel k tomuto jsem ve vyhrazené herní době nenašel další vodítka, ovšem dostáváme se tím k dalšímu bodu velmi pohlcujícího příběhu.

Během hraní budete muset rozhodovat o určitých událostech, které vždy vedou k jiným výsledkům. K tomu se váže osud Antey, který je s nimi spjatý. Popravdě jsem velmi nerozhodný člověk, takže v těchto chvílích to pro mě nebylo nejjednodušší. Hra do systému voleb zvládá skvěle zakomponovat emoce. Mísí se pocity toho, co považujete za správné s tím, co musíte udělat, abyste přivedli Anteu zpět k životu. Jak říkám, z hodiny a půl toho nešlo příliš vyčíst, ovšem všechny postavy působí velice živě a jsou smysluplně napsané. Na celkovém dojmu přidává i vydařený dabing.

Jelikož hrajete za dvě postavy máte v průběhu prozkoumávání či boje možnost mezi nimi volně přepínat. Každý z dvojice má jedinečné schopnosti, které se budou hodit v odlišných situacích. Souboj se nese v duchu spíše RPG her nežli adventur. Narazíte na bosse, přičemž na každého z nich funguje jiná taktika. Řadoví nepřátelé působili lehce repetitivně, ovšem do každého střetu se zapojí i minibas, který byl v lokacích, které jsem prošel, pokaždé alespoň lehce jiný.

Máte možnost střílet z pušky, využít váš meč nebo speciální mechaniku banish, která se nabíjí s vašimi útoky a zvládne nepřítele zabít na jednu ránu. Hra nabízí také možnost se bránit v podobě jednoduchého vykrytí nebo úskoku, jak je v dnešních hrách populární. Antea ovšem do pro někoho nezáživného boje přináší osvěžení. Existuje jen ve své duchovní formě a tedy na rozdíl od Reda nemá životy. Když na ni přepnete, její ukazatel začne pomalu klesat s každým útokem, který v její kůži provedete, takže je potřeba volit moudře, jak a kdy ji využít. Samozřejmě se poté opět dobije, když jste v těle Reda.

Při průzkumu prostředí se opět musí využít obě postavy. Red je například potřeba při posouvání různých vozíků a Antea se hodí při odhalování pozůstatků mrtvých těl, z kterých dokážete slyšet jejich poslední okamžiky před smrtí. Celé to působí velice dobře.

Celkově bych řekl, že se jedná o slibnou hru, kterou si s největší radostí zahraji celou až vyjde. Pochybnosti nemám v podstatě o ničem. Nenarazil jsem na nic, co by značilo, že to bude nuda nebo budeme procházet fádní příběh. Celá premisa se mi zdá originální a má svou duši. Jediné, co by mohlo poškodit konečný produkt, je pokud by rozhodování mělo menší vliv, než je nám slibováno. Ovšem, co jsem vyzkoušel, tak soudím, že to tak nebude. Měl jsem pocit, že každá dialogová možnost, kterou jsem zvolil v rozhovoru pouze Antey a Reda se promítla do vašich možností výběru na konci. Ano, může se jednat o klamavý pocit, každopádně doufám, že tomu tak není.