Hráli jsme Battlefield 2042. Moderní bojiště přináší dynamické přestřelky

Série Battlefield nám předvedla novou úroveň zmateného číslování nových dílů. Střídání hlavních dílů a všelijakých odboček vyvrcholilo náhlým Battlefield 1, na který navázal Battlefield 5. Za názvy se však skrývá určitá logika. Série se poslední roky věnovala primárně modernímu bojišti a číslováním nebylo na co navázat. Battlefield 1 z první světové války v podstatě začal novou kapitolu série a Battlefield V (symbolizuje symbol „Victory“) se vrátil ke druhé světové válce, kořenům série.

Battlefield V: druhá světová válka znovu ožívá (recenze)

Studio EA Dice bere otočku zpátky. Nový Battlefield se odehrává v roce 2042. Jedná se tedy o mírně futuristické bojiště a příběh mluví o světové katastrofě a obrovském konfliktu staro-nových velmocí. Pokud máte EA Play/Xbox Game Pass nebo hru předobjednanou, mohli jste si minulý týden vyzkoušet veřejnou betu. Ta sice obsahovala jen jednu mapu klasického módu Conquest (obsazování bodů na mapě), každopádně je z ní patrné, jakým směrem se chce nový díl vydat.

Zpátky na moderní bojiště

Hratelností je nový díl nejpodobnější Battlefieldu 4. Bojiště první a světové války sice může být zmatené, ale obecně není až tak rychlé a týmy se víc seskupují. Je tam výrazně znát třída vašeho bojovníka. Medik má koho léčit, podpora hází kolegům náboje, sniper kryje z kopce a úspěch výrazně záleží na tom, aby se role doplňovaly. Battlefield 2042 je však mnohem rychlejší a dává důraz na schopnosti jednotlivce.



Nový Battlefield nás pošle na bojiště z blízké budoucnosti, kde spolu zápasí globální velmoci

Neříkám, že spolupráce není důležitá, ale střílíte rychleji, ubíráte víc a umíráte častěji. Mapa je možná o něco větší, ale cestování po ní je rychlejší a je snadné dostat se z jednoho konce na druhý. Oživovat můžete, ale trvá to dost dlouho a nestíhá to tempo se hrou. Nyní se musíte chytit příležitosti, agresivně obsazovat body a velmi rychle reagovat na všechny změny na bojišti.

Třídy se proto liší zejména speciální schopností. Můžete mít automatické dělo či drona, kterým můžete označovat nepřátelské jednotky. Zbraně jsou však stejné, s výjimkou snipera, a v duelu máte srovnatelné šance. Možná právě proto má hra možnost měnit zaměřování a jiné detailnější úpravy přímo na bojišti.



Hra je mnohem rychlejší a nejsou zde tak důležité třídy jako schopnosti jednotlivce

Tentokrát nemusíte umřít, abyste si změnili nastavení zbraně. Stačí podržet tlačítko a navolit, co vám vyhovuje. Tato vychytávka se mi rozhodně líbí, ačkoli v betě bylo otravné, že změny nebyly trvalé napříč zápasy a musel jsem to udělat na začátku každého zápasu (já si volil vždy to samé).

Výhody vyspělé technologie

Rychlost samozřejmě ovlivňuje přítomnost moderní techniky. Tanky se vybírají a ovládají podobně, jsou však rychlejší a dostřelí dál. Do hry přibyly stíhačky, co přeletí mapu za pár vteřin či vrtulníky, které dokážou slušně bombardovat. Ačkoli destrukce zůstává, je tu víc prostorů, které nejdou zničit. To se však hodí ke stylu hry, jelikož při obsazování vlajky je každý možný úkryt požehnáním.



Po grafické stránce je hra naprosto parádní. Nejvíc mě nadchla dynamická vegetace

Na Battlefieldu vždy chválím zejména pocit ze hry. V předchozím Battlefieldu V jsem cítil, že mám v ruce staré železo a motory pořádně řvou, aby rozhýbaly několika tunové tanky. Nyní jsem cítil, že jsou zbraně modernější a střely jsou přesnější. Že tanky mají výkonnější motor a musím říct, že jezdit v autíčku byl vždy pořádný nářez.

Když jsme u pocitu ze hry, musím pochválit úžasný smysl pro detail a schopnosti enginu Frostbite. Nejvíc mě uchvátila dynamická vegetace, kdy stromy reagují na vaše střely a výbuchy. Svět působí živě a svěže. V budovách se po přestřelce spustí požární systém, v zemi se po výbuchu vytvoří díry. No prostě paráda! Já jsem měl štěstí vidět také raketu při startu. Tlaková síla by mě v reálu asi zabila, ale ignorujeme-li fyziku, působilo to božsky.

Ještě hodně práce zbývá

Z vyzkoušené bety nepřináší Battlefield 2042 moc novinek. Samozřejmě plná hra toho bude mít víc včetně šíleného módu Battlefield Portal. Z toho, co jsem zkusil, však mohu říct, že pár menších úprav a hodně technických vylepšení obecně stačí, abych se na nový Battlefiled opět těšil. Jedna věc však působila trochu děsivě. Velká invaze bugů!



Bugů je zde hromada, žádný však vyloženě nepoškodil zážitek z hrané

Jak vývojáři podotkli, beta je z přibližně 3 měsíců starého buildu. Bugy naštěstí nebyly něčím, co by mi zkazilo zážitek z hraní, ale minout nešly. Občas mi UI hlásilo irrelevantní informace (například ať se vyléčím, když už jsem mrtvý), jindy jsem viděl „Crazy Froga“, kdy auto bylo zničeno, ale řidič stále seděl a vznášel se. Snad to vývojáři opraví, protože jinak se Battlefield 2042 klidně může poprat o titul nejkrásnější hry tohoto roku.