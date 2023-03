Hráli jsme Dead Island 2. Zombie mlátička vsází na nekončící akci a usekané končetiny

Zahráli jsme si prvních pár hodin z očekávané zombie akce. Od vydání prvního dílu uběhlo už dvanáct let. Fanouškům se ale čekání rozhodně vyplatilo.

Když jsem dostal nabídku vyzkoušet prvních pár hodin hraní v novém Dead Islandu, přistupoval jsem k tomu lehce skepticky. Nejsem velkým fanouškem bezmyšlenkovitého mlácení zombíků, a o to méně pokud hra nedisponuje chytlavou příběhovou linkou. Musím ale s radostí říct, že hra nepůsobí jako pouhá mlátička, ale jako propracovaný a promyšlený zážitek.

Na začátku máte možnost vybrat si z několika postav, z nichž každá má jiné silné a slabé stránky. Popravdě jsem nečekal velký vliv na hratelnost, ale velmi rychle jsem změnil názor. Pokud jste rádi obklopeni hordami zombie bez nutnosti plánovat váš další postup, tak vás musím varovat. Hra je náročná a jen s velkou obtíží ji budete schopni projít bez využívání prostředí a dostupných vychytávek.

Prostředí jako hlavní zbraň

Bylo pro mě milým překvapením, když jsem zjistil, že to tak jednoduché nebude. Rozhodně je šance, že při velkém dostatku léčiv a pevných nervů se vám podaří hordy zdolat čistě tím, co máte v ruce, ale na druhou stranu by to byla škoda. Vývojáři si dali velkou práci s tím, aby byl boj svěží a měli jste velkou škálu možností, jak dosáhnout svého cíle. Svět je plný různých generátorů, které pomocí své šikovnosti nebo vybavení dokážete přetvořit ve velmi funkční zbraň. Pokud najdete barel s vodou, stačí jednoduše generátor zapnout a k přeříznutému kabelu rozlít vodu. Zombie se pak v elektrickém proudu doslova usmaží. Ale tady to nekončí. Pokud jste si svou zbraň upravili a dává elektrické poškození, můžete se sami do vody postavit a úderem, který produkuje elektrickou energii zombie pěkně šokovat.

Dalším neméně praktickým řešením je najít barel s benzínem a prostě ho zapálit. Všechny tyto možnosti využívat prostředí jako zbraň vám velice usnadní veškerý postup. Nejedná se ovšem o zaručenou cestu k úspěchu. Je vidět, že vývojáři si přejí, aby byla hra výzva, a tedy pokud někoho zapálíte, s velkou pravděpodobností to přežije a musíte ho dodělat ručně.

Zbraně, druhy zombie a systém F.L.E.S.H.

Tím se dostáváme k té podstatné součásti hry - zbraně. Zbraní je velké množství, od prkna až po katanu. Každá z nich má jiné vlastnosti jako například rychlost útoků a síla. Sílu si nezaměňte s poškozením, jsou to dvě rozdílné statistiky. Poškození je nám všem známo a není tedy potřeba vysvětlovat. Naopak síla zbraně značí surovou sílu. Čím tupější a těžší zbraň, tím vyšší síla. I když se to nezdá, tak tupé zbraně jsou užitečné nástroje a některým lidem můžou vyhovovat více, nežli zbraně sečné.

Spolu s tupými zbraněmi se nejvíce projevuje systém F.L.E.S.H., který zjednodušeně simuluje dopady každého úderu na nepřítele, jako by to bylo skutečné lidské tělo. Tedy úderem do kolene například kladivem nepříteli zlikvidujete nohy a tím pádem spadne na zem a nanejvýš se k vám doplazí. Když říkám zlikvidujete, myslím to opravdu doslova. Končetiny létají vzduchem a upřímně se můj herní styl po celou dobu točil kolem tupých zbraní a ran do nohou. Není totiž mnoho zábavnějších věcí než urazit zombie kolena a pak mu jen dupnout na hlavu.

Se systémem F.L.E.S.H. se také pojí možnost tvůrců vytvořit velké množství různých nepřátel. Jde pohodlně přenášet z jednoho modelu na druhý a tím pádem je opravdu většina zombie minimálně v detailech odlišných. Nezní to jako mnoho, ale já měl po celou dobu hraní pocit, že každý souboj je jiný a bojuji s někým odlišným. Druhů nepřátel v rámci herní doby, kterou jsem mohl vyzkoušet, nebylo mnoho, konkrétně tři. Ale věřím, že s postupem hrou narazíte na více. S tím se také pojí odlišný přístup ke každému z nich. Pokud narazíte na takzvané runnery, kteří se hýbou velmi rychle a skočí na vás klidně z deseti metrů, vyplatí se jim odpálit nohy a vůbec se nepohnou. Největší výzvu vždy představovaly zombie o velikosti Dwaynea Johnsona, které vydrží neskutečné množství ran a jeden úder od nich vás odhodí na druhou stranu ulice.

„Největší výzvu vždy představovaly zombie o velikosti Dwaynea Johnsona...“

S velkým množstvím zbraní se pojí modifikace. Modifikace si odemykáte nalézáním nákresů. Na každou zbraň se během mé doby hraní dalo vždy využít vše, co jste již našli. Jedná se například o zvýšení rychlosti útoku, ale sníží poškození, nebo naopak vám může zvýšit poškození, ale snížit výdrž zbraně. Každá se samozřejmě po nějaké době používání zničí, ale není důvod k obavám. Po světě narazíte na mnoho pracovních stolů, u kterých si můžete z nasbíraných materiálů zbraň opravit, či vylepšit. Mezi sofistikovanější vylepšení patří například již zmíněný elektrický proud nebo oheň. Na sečné zbraně je ještě možnost přidat čepele navíc a tím pádem zvýšit poškození i pravděpodobnost useknutí hlavy.

Příběh a úkoly

Co se týče příběhových a vedlejších misí, měl jsem možnost si jich vyzkoušet dostatek na to, abych byl schopný předpokládat, jakým způsobem se budou dále vyvíjet. Hru doprovází poměrně velké množství cutscén, které k mému překvapení působily živě a zábavně. Upřímně jsem od příběhu nečekal mnoho. I když jsem se dostal pouze do fáze, kdy se začal teprve rozjíždět, musím říct, že mě chytl a měl jsem chuť pokračovat a zjistit, jak to vše skončí.

Postavy jsou dobře napsané, a i za tu malou chvíli jsem si stihl k některým udělat sympatie. Premisa našeho hlavního hrdiny je lehce tuctová. Jako v mnoha zombie námětech je naše postava imunní vůči kousnutí, což zjistí v prvních pár minutách hry, kdy se seznámí se skupinou lidí po havárii letadla, které je mělo evakuovat z oblasti. Z místa havárie se probojujete ven a dostanete se do domu ženy, kterou jste potkali po pádu. Shodou náhod se jedná o slavnou herečku a její obrovský dům, který budete využívat jako základnu, se plní lidmi, kteří se také prozatím dokázali udržet naživu.

„Jako v mnoha zombie námětech je naše postava imunní vůči kousnutí...“

Hlavní úkoly byly zatím vesměs ve stylu dojdi na nějaké místo a zjisti co se tam děje. Problém to nevyvolává žádný, protože každá cesta z domu je příjemně dokreslena příběhem, a tudíž nemáte pouze pocit, že chodíte z místa na místo a zabíjíte hordy zombie. Co se týče vedlejších misí, tak ty na vás vyskočí v průběhu průchodu určitou oblastí. Většinou se jedná o objevení nového přeživšího, kterému musíte pomoct zbavit se hordy nepřátel. Dotyčný se pak přestěhuje k vám a vaše skupina přeživších se postupně rozrůstá. Postavy působí živě a když s nimi přijdete do styku, vždy vám mají co sdělit a budí to dojem živého prostředí, což jsem velmi uvítal.

Schopnosti a dovednosti

Jak jsem říkal na začátku, každá postava má jiné silné a slabé stránky. Tvůrci elegantně vytvořili místo klasického stromu dovedností balíčky karet. Každá karta představuje jinou schopnost a jejich kombinování je čistě ve vašich rukou. Každá postava má svoje unikátní karty, které vám jsou dostupné už od začátku a jejich různou kombinací se dají vytvořit zajímavá komba, která vám velmi usnadní zvládání bojů.

Ve hře se také nachází systém levelů. S novým levelem vám roste základní zdraví a poškození. Tedy jako v klasickém RPG. Co je tady ale zásadní je rozšiřování počtu vybavených karet. Systém karet a skládání si svého balíčku se mi opravdu zamlouvá a nemůžu se dočkat až si po vydání sestavím ten nejlepší a budu všechny shazovat úderem do země nebo kopat v letu jako ve stylu Dying Light.

Závěrem se sluší říct, že hra působí velmi solidně a zábavný, ale i brutální souboj je rozhodně hlavním tahounem. Pokud si potrpíte na slušný příběh, tak mám tušení, že i zde se ho dočkáme a nepůjde tedy pouze o tupou mlátičku, ale o plnohodnotný zážitek, kde si každý přijde na své a možná i upustí trochu páry na všudypřítomných zombie. Osobně se nemůžu dočkat vydání a doufám, že to, co jsem měl možnost vyzkoušet se postupem hrou bude pouze zlepšovat a nakonec se dočkáme jedné z nejlepších her roku.