Hráli jsme Deep Rock Galactic: Survivor. Zběsilá izometrická akce říznutá těžbou surovin

Ač popsat to, co za žánr Deep Rock Galactic: Survivor je, může být poměrně problém, jedno je jisté. Tento titul, jež nedávno vyšel na Steamu v předběžném přístupu, je zatraceně návykový. Jakmile mu propadnete, bude pro vás dost obtížné se od něj odtrhnout.

Co je tento spin-off kooperačního Deep Rock Galactic vůbec zač? Jde o automatickou survival střílečku ala Vampire Survivors, ve které čelíte neustále se rozrůstajícím hordám krvežíznivých brouků. Jenže důležitou součástí hry jsou také RPG elementy a těžení materiálů. Zároveň titul obsahuje i rougue-like prvky, tedy procedurálně generované levely a též mechanismus, kdy smrt vaší postavičky znamená konec. Začít pak musíte zase pěkně od píky.

Příběh zde defacto žádný není. Prostě se ujmete role trpasličího horníka, jež je pomocí raketky vysílán na mise do rozmanitých dolů. Zde má za úkol těžit vzácné nerosty a u toho zabíjet vše, co se pohne. Žádná velká originalita, že? Ale ono to dost dobře funguje.

Na začátku si zvolíte, za jakého hrdinu budete hrát. Jsou zde 4 základní profese, které se dále člení na další tři podkategorie. Je zde průzkumník, který vyniká hlavně svou rychlostí. Dále je zde klasický bojovník, jehož největší předností je samozřejmě ohromná palebná síla. Nechybí ani kopáč, jenž natěží minerály či vykope šachtu podstatně rychleji než ostatní pajduláci. Poslední profesí je technik, který místo aby si špinil ruce v boji, nechává zabíjení hlavně na různých obranných věžích či robotech, které na své nepřítele automaticky vysílá.

Všechny specializace vyžadují trochu jiný přístup k hraní. Technik může více prodlévat na jednom místě, čímž si kolem sebe vytvoří armádu přisluhovačů, jež netvory často rychle sprovodí ze světa. Voják zase méně utíká před bojem a nebezpečí aktivně vyhledává. Jeho základní zbraň totiž míří pouze dopředu, proto ústup nic neřeší. Kopáč zase před hordami uniká tak, že si prokope cestu pryč. Průzkumník pak sází hlavně na rychlé nohy.

Přesto mi přišlo, že ne všechny profese jsou stejně mocné. Třeba za technika je hra nejsnadnější a postup na vyšší úroveň nejrychlejší. Stačí vždy v nějakém zákoutí chvilku vyčkat, než vaše postavička vyhází všechna svá udělátka a robůtky, kteří za vás následně odvedou veškerou špinavou práci. To vám dá drahocenný čas na těžení. Následně pak jen projdete oblastí, kde vaše přístroje vykosily většinu nepřátel, sesbíráte zkušenostní body a jdete zase o dům dál.

Právě zkušenostní body jsou zde klíčem k úspěchu. Z každého zabitého brouka vypadne nějaký ten bodík. Po nastřádání určitého množství se automaticky vygenerují tři možná vylepšení vaší postavy či výbavy, mezi kterými si můžete jednu vybrat. Jde třeba o rychlejší pohyb či těžbu, zvýšení poškození, zlepšení rychlosti palby kulometů apod. Náhoda rozhodne i o tom, jak moc se vaše statistiky změní. Jsou zde vylepšení obyčejná, ale i epická a legendární. Třeba takové navýšení poškození o 50 %, to se už hodně propíše na vaší palebné síle. Samozřejmě, ta nejlepší vylepšení jsou hodně vzácná a mnohdy jich získáte jen několik za jeden průchod hrou.

Dost specifická je i samotná akce. Střelba je zde totiž zautomatizována. Od vašeho reka létají kulky ve směru dle postavy a její zbraně. Některé střílí pouze dopředu, některé míří na nejsilnějšího soupeře v okolí, další jsou nejefektivnější na blízko, jiné na dálku. Automatická střelba? Nezní to trochu zvláštně? Jenže ono se na to dá bez problému zvyknout. Postavička střílí a vy se můžete soustředit na vyhýbání se broukům či na těžbu. Rozhodně se nemusíte bát, že by hra udělala vše za vás. I bez střelby se občas pěkně zapotíte.

„Pokořením vašeho úhlavního nepřítele tu vše teprve začíná.“

S postavou totiž musíte projít pokaždé 5 úrovní v daném dole. Na konci každého levelu vás čeká souboj s bossem. Po něm si můžete chvilku odfrknout. Mezi levely je možné vyměnit vytěžené minerály za další vylepšení. V poslední úrovni se pak utkáte s obřím smrtícím broukem, který vás na několik málo úderů zadupe do země. Pokud ale přežijete a posledního bosse zničíte, budou vám odměnou nové možnosti pro další hraní. Jelikož pokořením vašeho úhlavního nepřítele tu vše teprve začíná.

Po každém úspěšném průchodu hrou se totiž otevírají nové možnosti. Jde o nové profese (zpočátku je přístupný pouze průzkumník), sofistikovanější zbrojní systémy, nové exotičtější lokace, ale též další úrovně obtížnosti. Musím uznat, že tento mechanismus poměrně dobře funguje a rozhodně motivuje k dalšímu hraní. To spolu s procedurálně generovanými levely zajišťuje značnou míru znovuhratelnosti. Jeden průchod hrou, který zabere cca 20 až 30 minut, vám stačit prostě nebude. Budete chtít více.

Když jsem již nakousl obtížnost, ta je minimálně ze začátku docela vysoká. Než si osaháte všechny mechanismy, zjistíte ty nejlepší strategie, chvilku to trvá. I pak vám ale dají zdejší monstra pořádně zabrat. Obtížnost se navíc stupňuje a stačí trochu prospat začátek, natěžit méně surovin, sebrat málo zkušeností, a konce posledního levelu se nedožijete ani náhodou. I přes poměrně jednoduché mechaniky je tak Deep Rock Galactic: Survivor pořádnou výzvou i pro zkušené harcovníky.

Na předběžný přístup je zde i poměrně dost obsahu. Navíc tvůrci slibují do budoucna mnoho dalších funkcí, kdy budete moci více upravovat jak sebe, tak svého věrného robůtka, který v současnosti ku pomoci moc není. Dále se dočkáme speciálních náhodných událostí, jako je třeba zemětřesení. Měly by přibýt i nové mapy, zbraně, vylepšení, ale i profese vašich trpaslíků. Vyvážení by měla doznat i obtížnost. Bojovat se bude proti různorodějším a pestřejším bossům, což kvituji. Plány tak mají vývojáři velké, uvidíme, co se jim podaří splnit. Finální verzi bychom měli viděl maximálně za rok.

Co se grafiky týče, není moc co vytknout. Jde o takový nízkorozpočtový standard, který rozhodně neurazí a svůj účel v pohodě splní. Faktem ale je, že při velkých bitkách, kdy se na obrazovce pohybují stovky brouků, střel a též zářících zkušenostních bodíků, se stane mapa dost nepřehlednou a často tak vrazíte do nepřítele a ani si toho zprvu nevšimnete. Na druhou stranu je i v těchto momentech hra plynulá a stabilní.

Samotnou kapitolou je ozvučení, které je parádní. Váš svěřenec neustále trousí drsné a vtipné hlášky, které vám mnohdy budou povědomé z ostatních her či z klasických akčních filmů. To samé platí i pro vypravěče, jehož hlas je zvolen výborně. Ano, po čase se hlášky začnou opakovat, ale otravné mi nepřišly nikdy.

Vytknout se tak dá jen zmíněná nevyváženost mezi postavami, kdy všechny naprosto s přehledem válcuje technik se svými robo kamarády. Za ostatní profese je hra o dost obtížnější. Toto by opravdu chtělo lépe vybalancovat. Celkově by po nějaké době neuškodila i variabilnější herní náplň v jednotlivých misích. V současnosti těžíte, střílíte, jednou za čas přiletí sonda s artefaktem, a to je tak vše. V každém levelu si ještě můžete přivydělat sběrem kytiček nebo houbiček, ale tím to hasne.

Ocenil bych i širší arzenál zbraní, čehož bychom se ale měli brzy dočkat. Dost fádně zatím působí souboje s posledním bossem v pátém levelu. Ten je dost otravný, jelikož jednou za čas na vás skočí a brutálně vám zahýbe se zdravím. Pokud nejste dost daleko nebo nejste dostatečně rychlí, po pár skocích vás zmasakruje. Zde má opět výhodu technik, který může od gigantického brouka utíkat pryč, zatímco ho postupně udolají jeho automatické střílny.

Deep Rock Galactic: Survivor vypadá zatím na zábavnou oddechovku, při které se do sytosti vyblbnete. Akce je frenetická, přímočará a hlavně zábavná. Hra je návyková, kdy vás neustále nutí do dalšího a dalšího hraní a do hledání nových zbraní, odemykání nových úrovní či herních postav. Titul rozhodně není žádným propracovaným komplexním dílem, které by mělo nějaké vyšší ambice než kvalitně zabavit, a to je dle mého přesně to, co od takovéto hry chceme. Navíc je cenovka na Steamu směšných 10 €. Připočtěte si to, že ač se Deep Rock Galactic: Survivor nachází zatím jen v režimu předběžného přístupu, nabízí dostatečné množství obsahu. A ani ten technický stav není vůbec špatný, což se u předběžného přístupu zase tak často nevidí.