Hráli jsme demoverze budoucích hitů i propadáků. Taktičtí čarodějové, extrakční horor a další novinky

I tentokrát jsme si během Next festu na Steamu zahráli několik demoverzí očekávaných či nadějně vyhlížejících titulů. Mezi nimi byla například hororová akce, taktická tahovka, ale třeba i souls-like rubačka ze slunné Itálie. Jaké hry se nám líbily? A jaké u nás spíše propadly?

Hollowbody - Nevydařená pocta klasickým hororům Na klasické hororové akční adventury navazuje vývojář Nathan Hamley se svým projektem s názvem Hollowbody. Na první pohled je jasné, že se autor inspiruje žánrovými velikány typu Resident Evil či Silent Hill a to hlavně staršími díly se statickou kamerou. O tom, že jediný vývojář zvládne vytvořit i ambiciózní a propracované tituly, nás nedávno přesvědčila hra Manor Lords. Bude dalším příkladem v tomto ohledu i Hollowbody? Po pravdě, nemyslím si. Zatím totiž titul vypadá dost průměrně a nezáživně. Zhostíte se zde role Mici, jež pátrá po své nezvěstné obchodní partnerce, Sashe. Ta se ztratila v jakési zakázané zóně, kde se vláda pokouší skrývat ta nejzlověstnější a nejstrašlivější tajemství. Do zóny se sice dostanete, ale váš dopravní prostředek je na odpis. Musíte se tak pěšmo vydat hledat nejvyšší bod, ze kterého lze zachytit signál a rozmyslet se zde, co dál. Teď se dozvíte, co budete za několik měsíců hrát. Čeká nás nová Zelda, Mario & Luigi i opičák Donkey Kong Cesta samozřejmě nebude jednoduchá a skýtá mnohá nebezpečí. Vaše postavička se pohybuje po jednotlivých statických obrazovkách, jako tomu bylo u starých Resident Evilů. Nikdy tak nevidíte vše, co se před vámi ukrývá a musíte si tak dávat majzla, kam že to vlastně lezete. Kamera ne vždy snímá dění na obrazovce tak, jak by se vám líbilo, což má za následek i nějaké ty zmatky. A co si budeme povídat, je to často i docela otrava. Horší ale je, že hru celkově lze ovládat pouze pomocí klávesnice, ne myší. Na nějaké rozhlížení či manuální míření tak zapomeňte. Pokud se dostanete do boje, vaše postavička automaticky zamíří na nejbližšího zloducha. Není tak nic jednoduššího, než svého soupeře pár ranami odbouchnout. Případně lze použít i chladné zbraně. Já na své cestě nalezl jakýsi kyj, kterým jsem v pohodě zamordoval zombíkům podobné příšery, které se rády zasekávají o dveře či jiné překážky v prostředí. Soubojový systém je tak až banálně jednoduchý a postrádá jakýkoli prvek zábavnosti. Což je u akční adventury pořádný problém. Dokáže ale hra oslovit alespoň něčím jiným? Musím uznat, že částečně ano. Atmosféra je z počátku dost napínavá. Nikdy nevíte, kdy na vás co vyskočí. Prostředí je správně depresivní, tmavé a ponuré. Polorozpadlé budovy pokryté jakýmsi slizem, liduprázdné ulice a jen jedno světélko v dálce, svítící do noci. Budovat atmosféru se tak tvůrci daří na výbornou. Jenže pak potkáte prvního nepřítele, který navíc není kdo ví jak dobře graficky zpracovaný, a atmosféra v tu ránu vyvane. Není se zde totiž čeho bát. Součástí hry jsou i puzzlíky obdobné těm ve výše zmíněných hrách. Často ale jen procházíte budovou, hledáte, jaké dveře lze otevřít, k jakým jste našli klíček, či kde je možné použít tu kterou nalezenou věc. Nic složitého. Dost průměrné je i technické zpracování. Grafika je zastaralá, pohyby postav prkenné, zvuky nevyčnívají. Možná že jde o záměr, vytvořit retro zážitek se vším všudy. Otázkou ale je, zda opravdu někoho zajímá, jaké byly hororové hry před více než dvaceti lety. Zvláště když zde nyní máme spoustu vynikajících remasterů a remaků těchto žánrových klasik. Hra by měla vyjít už letos, což s sebou nenese moc nadějí, že by tvůrce na mechanikách a vizuálu ještě zapracoval. Bohužel.

Tactical Breach Wizards - Jednotka svérázných kouzelníků Přeci jen nadějněji vypadá tahovka Tactical Breach Wizards. Ta přichází s poměrně jednoduchým konceptem, kdy velíte dvoučlennému komandu, které vybíjí jednotlivé po sobě jdoucí místnosti v daném levelu ve formě tahové strategie. Mezi každou jednotlivou místností si vyslechnete rozhovor vašich reků a pak se jde již do akce. Vaším úkolem je co nejrychleji všechny zloduchy eliminovat a to za pomoci jak speciálních schopností hrdinů, tak vašeho taktického umu. Přímočarým střílením daleko nedojdete. Většinou bojujete proti přesile, a tak je nutné využívat schopnosti v kombinaci s prostředím. Například řetězovým bleskem můžete zranit několik cílů, ale zároveň je nikdy úplně nesložíte. Je tak potřeba blesk využít ve správném pořadí a to tak, že výboj odhodí jednoho človíčka na druhého a tím se ke zranění způsobenému bleskem přičte i poškození úderem. Případně lze pomocí elektrického obušku odhodit nepřítele skrze okno a tím ho sejmout jednou ranou. Každý level má několik takovýchto místností, kdy se mezi nimi pohybujete skrz cutscény a rozhovory. Úspěšné absolvování každé místnosti pak krom tahové strategie připomíná mnohdy spíše puzzle, kdy je nutné správně načasovat své údery, své akce, ale i místa vniku do dané oblasti. Tvůrci navíc do hry implementovali funkci, která dokáže vrátit čas. Pokud se vám tak nepodaří lokaci vyčistit, můžete stiskem tlačítka krůček po krůčku vše vrátit do původní podoby a začít situaci řešit od znova. Nemusíte se tak zdržovat načítáním hry. Vaše jednotka je partička ostrých vojáků a vojaček. Jenže to není vše. Krom zbraní disponují i magickými schopnostmi. Těmi ale oplývají i nepřátelé, s čímž je potřeba počítat. Tento prvek hru oživuje a zpestřuje a zasahuje samozřejmě i do příběhu. Spojení magie a moderního světa zde tak funguje na výbornou. Mezi jednotlivými misemi pak můžete dále za zkušenostní bodíky své dovednosti vylepšovat a své vojáky všemožně upravovat. Mezi další aktivity pak patří i jakési jednoduché pátrání, kdy na základě zjištěných stop postupujete dále v příběhu. Spojujete indicie, zjišťujete nová fakta a vyvozujete závěry, což vám dále otevírá nové mise. Zajímavé je i stylové grafické zpracování. Nejde o žádnou fotorealistickou grafiku, ba naopak, ale rozhodně jde o výtvarný styl svěží a zábavný. K tomu přidejme i slušně sepsané dialogy, které ale postupem času začnou trochu otravovat. Naštěstí je můžete poměrně rychle přeskakovat. Trochu obavu mám o to, zda se herní smyčka nestane brzy příliš stereotypní. Však jde neustále o totéž. Postupujete mezi jednotlivými místnostmi, v každé z nich sejmete všechny nepřátele a tak stále dokola. Uvidíme již 22. srpna, zda tvůrci přijdou s dostatkem nápadů, jak tuto smyčku oživit a udržet tak pozornost hráčů po celou dobu hraní.

I Am Your Beast - Zabiják, kterého tlačí čas Zajímavě působí i FPS I Am Your Beast. Zde se zhostíte role nebezpečného zabijáka, který ale se svým řemeslem chce seknout. Jenže to samozřejmě nebude tak lehké. Váš velící důstojník po vás totiž chce splnění poslední mise. Což se našemu hrdinovi pranic nelíbí, a proto odmítne. Jsou ale nabídky, které se neodmítají, a tak jsou proti nám vyslána smrtící komanda, jež je potřeba bez milosti zlikvidovat. Hra je rozdělena do jednotlivých levelů, ve kterých musíte vždy v daném časovém limitu pobít všechny nepřítele a případně ještě splnit nějaký ten vedlejší úkol. Jde o premisu dost jednoduchou, ale funkční. I když nějaké výhrady bych samozřejmě měl. Z dostupných misí bylo patrné, že se budeme pohybovat převážně po lese. Právě prostředí se stane vaším spojencem, jelikož lze využít například stromy k tomu, abyste z nich překvapili nic netušící vojáky a jedním úderem je vyřadili z boje. Dále můžete sbírat léčivé rostlinky a doplňovat si tak zdraví. Jinak jsou ale souboje víceméně klasické. Ze zabitých nepřátel padají zbraně, které pak využijete proti nim. Jakmile ale dojde střelivo, pušku či pistol odhodíte a musíte sebrat další. Případně lze soupeře připravit o život nožem. Akce je dost frenetická, jelikož na projití mise máte dost šibeniční časový limit. Dost to tak limituje váš postup. Teoreticky byste mohli zvolit tichý přístup a soupeře jednoho po druhém popravovat nožem. Jenže v tom případě by vám záhy došel čas. Vše se tak brzy zvrhne v pobíhání po lese, střídání zbraní, případně v hledání posledního z nepřátel. Mnohdy tak budete level opakovat, jelikož vše nestihnete, případně kvůli Rambo přístupu přijdete o život, nedej bože na mapě nenaleznete posledního soupeře. Delší časový limit, případně pozastavení běhu času pakliže zvolíte tichý přístup, by hře dle mého prospěly. Co naopak potěší, je styl vyprávění příběhu. Ten je podán formou dialogů mezi misemi. Jsou perfektně napsané a namluvené. Rozhovory jsou stylové, zábavné a mnohdy správně ironické a posouvají děj do až absurdních rozměrů. Příjemné je i grafické zpracování, které je opět dost stylové, s vlastním, ale povedeným uměleckým záměrem. To samé platí i o ozvučení. V tomto směru nelze nic vytknout. Faktem je, že I Am Your Beast je spíše malým, nezávislým titulem, který nemá ambice změnit herní historii. Pobavit by ale mohl, potenciál zde určitě je, jen by to chtělo některé mechaniky ještě trochu upravit. Na což nějaký ten čas ještě je, hra totiž vyjde 15. srpna.

Enotria: The Last Song - Souls-like se špetkou Itálie Žánr souls-like her je stále v kurzu a na jeho popularitě se chce svézt i zajímavě vypadající Enotria: The Last Song. Ta nás zavede do prosluněné země připomínající Itálii, kterou sužuje o to větší temná hrozba. Zlé bytosti s názvem Authors totiž zdejší svět uvrhly do jakéhosi bezčasí, nekončící stagnace, kdy vše živé podléhá jejich nadvládě. Jediný, kdo si uchoval svobodnou vůli, jste vy. A tak je na vás, abyste tyto zlé síly zastavili a svět zachránili. A že to bude pořádná fuška, netřeba dodávat. Soubojový systém je zde totiž klasicky neodpouštějící a je potřeba ho perfektně zvládnout, jinak shoříte jako papír. Máme tady rychlé slabší údery, silné a pomalé údery, úskoky a odrážení útoků. Dále nechybí speciální schopnosti, které zlepšují vaše statistiky nebo různé magické výboje. Za zkušenostní bodíky si pořizujete různá vylepšení, posilujete své atributy a mnoho dalšího. Zajímavostí je princip jakýchsi masek. Ty můžete střídat až tři. Každá maska má jiné schopnosti a také preferuje jiné zbraně a způsoby boje. Mezi těmito rolemi můžete libovolně přepínat dle toho, na jakého nepřítele narazíte nebo s jakou se vám lépe bojuje. Zpočátku mě překvapila ničím oslňující grafika v interiérech. Ale jakmile se ocitnete na vzduchu, budete naopak uneseni. V těchto chvílích totiž dokáže hra vykreslit nádherné a dechberoucí scenérie. Naopak design postav není nic moc, ale tvůrci slibují velkou variabilitu, tak uvidíme, jak to bude vypadat v plné verzi. Zatím je vidět, že na hře je ještě dost práce. Objevují se menší i větší chybky, postavy se zasekávají o objekty, umělá inteligence je dost střídmá. Taktika vašich nepřátel je jít k vám a sekat bezhlavě kolem sebe. Trochu zamrzí třeba absence plížení. Mnohdy jsou k vám nepřátelé otočeni zády, ale žádný překvapivý úder jim neuštědříte. Jakmile se přiblížíte příliš, okamžitě se na vás vrhnou. Přesto vypadá hra nadějně a to hlavně díky svému zasazení, zajímavému prostředí a povedené atmosféře. Pokud se podaří vypilovat soubojový systém a opravit nějaké ty chybky, mohlo by jít o zábavnou alternativu k současným souls-like hrám. Vydání je plánováno na 19. září.

Once Human - Survival směska Podivný mix všeho možné i nemožného, to je Once Human. Hra, která zpočátku vypadá jako Control, následně přehodí výhybku a připomene třeba Death Stranding, ale i klasické japonské horory nebo bizarnosti. Po nutném úvodu ale nakonec dostaneme trochu zvláštní survival akci. Že to zní dost podivně? No, ano. A sám si nejsem jist, zda to úplně funguje. Oficiálně je hra charakterizována jako postapokalyptický multiplayer survival v otevřeném světě. Světě, který je zničen a narušen záhadnými silami z jiné dimenze. Tyto síly však nemusí být nutně zlé a právě i s jejich pomocí lze lidstvo nakonec zachránit. Vy pak chodíte po světě, těžíte suroviny, vyrábíte rozličné nástroje a zbraně, stavíte svou základnu a bojujete proti zdejším mutantům i případným obřím bossům, objevujete svět. Je pak na vás, abyste Zemi očistili od šmejda z jiné dimenze a zbavili se ho tak jednou pro vždy. Krom klasických zbraní zde máte i různé speciální schopnosti, ale též různé pomocníky. Z počátku jde například o magického motýlka, který vám pomáhá v boji. V jakési speciální základně v jiné dimenzi pak potkáte i mluvícího ptáčka či trochu strašidelnou holčičku. Kvituji to, že se tvůrci snaží žánr survival her oživit a ozvláštnit, jen si nejsem úplně jistý, zda se jim to daří. Krom různých bizarností totiž hra dle mého nabízí jen klasický survival se vším, co k tomu patří. Co se technického zpracování týče, to je pohledné, i když i zde se najdou nepěkné chyby a to nejen v grafice. Někdy doskakují objekty, ale i postavy. Docela mě pobavilo, když se jedné z ženských hrdinek postupně načítalo oblečení. Zprvu byla jen ve spodním prádle, za pár sekund doskočilo i další ošacení. Snímkování také hapruje. Nejdivnější jsou ale asi rozhovory. Některé jsou namluvené, ale hlavní postava není. Takže váš partner v debatě mluví, zatímco vaše postavička tiše gestikuluje a NPC na váš neslyšný dotaz či odpověď dále reaguje. Vypadá to pak dost nepřirozeně a až komicky. Dohromady hra působí spíše jako kalkul. Vezmeme zajímavé prvky z jiných her a ty zkombinujeme dohromady. A je jedno, že nejdou příliš k sobě. Jak to vše dopadne se dozvíme již brzy. Hra vychází 9. července.