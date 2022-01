Hráli jsme Dolmen. Nezáživné vesmírné Dark Souls

Dark Souls není pouze symbolem vysoké obtížnosti, ale dal také inspiraci mnoha jiným vývojářům a vytvořil subžánr souls-like. Ačkoli je dle mého názoru již trochu přesycen, vývojáře stále láká a své místo na trhu si snaží obhájit také Dolmen, který jsme si mohli zahrát před pár týdny. Ten to však nebude mít úplně snadné. Na jedné straně tu máme velkou konkurenci a na druhé straně fakt, že tvůrci z brazilského Massive Work Studios mají v portfoliu pouze mobilní hru Tap Hitz. Jak to tedy vypadá s jejich velkou prvotinou?

Je to těžkopádné a nic vám to neodpustí

Příběh hry se nějak týká vesmírné těžařské kolonie, materiálu dolmen, který způsobuje trhliny v realitě a umožňuje útok nepřátelských mimozemšťanů. Více jsem si zatím z příběhu neodnesl a ačkoli nerad kritizuji příběh pouze z předběžné verze, od příběhu Dolmen neočekávám nic víc než pozadí pro frenetickou hardcore akci. To se snaží být hororové a skoro až uměle temné. Dolmen se snaží nasadit vizáž takového „Doomovského Dark Souls“ a místy být až odporný s dost možnou inspirací z Vetřelce. A to nezní špatně.

Jakmile není tahounem příběh, musíme se zaměřit na akci. Ani zde bohužel hra neboduje a problém je zejména v tom, že něco podobného jsme tady už měli. Dolmen je klasickou souls-like hrou ve všech představitelných ohledech a nemám pocit, že by tu byl byť jen náznak něčeho opravdu výjimečného. Hra je založena na obtížných bojích, kdy musíte poznat nepřítele, umět reagovat na to, co udělá (ideálně, než to udělá) a dokonale zvládat své bojové možnosti.

Již samotná chůze působí příšerně těžkopádně, což komplikuje veškeré plánování a časování.

V praxi to bohužel nefunguje tak dobře jak to zní. Problémem je zejména zastarale působící ovládání. Již samotná chůze působí příšerně těžkopádně, což komplikuje veškeré plánování a časování. Zhoršují to technicky nepříliš dobře provedené animace, kvůli kterým je těžké odhadnout chování vašeho nepřítele. Ten však, jak to mají souls-like hry ve zvyku, ubere nemalý kus vašeho zdraví. Mnohé boje se z uspokojení promění ve frustraci, když musíte bojovat nejen s nepřítelem a mít precizně naplánovaný boj, ale také s ovládáním samotným.

Přitom toho vývojáři nezabudovali málo. Máte zbraň na blízko, štít, různé druhy úhybů a pušku. To se mezi sebou snadno a rychle mění a svůj útok můžete vylepšit speciály jako zmražením protivníka. Celkový pocit z jakékoli akce není uspokojivý. Potyčky jsem většinou řešil náhlým výpadem a umlácením protivníka, abych se, pokud možno, intenzivnímu boji vyhnul. Spíš jsem měl radost, že mám šarvátky za sebou, než abych se těšil na další potyčky.

Hloupé a bez stylu

Nesmím zapomenout zmínit ani umělou inteligenci, která spíš připomíná umělou blbost. Nepřátelé většinou jen stojí na místě, dokud k nim nepřijdete blíž a jejich akce snadno odhadnete. Protivníci jsou nebezpeční hrubou silou, o vysvědčení za dokončení základní školy si však mohou nechat zdát. Tytam jsou unikátní nepřátelé z Dark Souls, kteří se liší stylem boje a ke kterým musíte opravdu najít různorodý přístup. Zde jsem na něco takového zatím nenarazil.

Po grafické stránce vás hra příliš neohromí. Ačkoli je zde technologie DLSS a ray tracing, prostředí není příliš detailní, aby vše patřičně vyniklo, a hlavně mu chybí nějaký unikátní styl. Upřímně mi přišlo, že vývojáři snad sáhli po nějakých základních assetech, jelikož jsem podobný vizuální styl viděl už hodně krát. Nehledě na to, že optimalizace byla otřesná a hned na začátku mi hra několikrát spadla. To doufejme bude pouze případ preview verze a do té finální se technický stav zlepší.

Ačkoli je zde DLSS a ray tracing, prostředí není příliš detailní a hlavně mu chybí nějaký unikátní styl

Předběžná verze hry nikdy nebude perfektní, zde mě přesto nezaujalo vůbec nic. Nejde o to, že by byl Dolmen příšerný. Jde o to, že se pouští do už tak dostatečně vydojeného subžánru, a nejen nepřináší nic unikátního, ale ani dobře nezvládá základy. Pro velké nadšence souls-like her to možná nebude špatné, nikoho jiného to ale nezaujme.

Celkově vzato působí Dolmen jako ošklivější, hloupější a těžkopádnější bratranec z druhého kolena slavného Dark Souls. Po odehrání předběžné verze se na plnou hru moc netěším, přesto pokud vývojáři zaberou, udělá hra radost alespoň nadšencům náročných akčních RPG.