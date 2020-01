Hráli jsme DOOM Eternal: peklo je na Zemi

Doom z roku 2016 byl velmi příjemným překvapením. Ukázal nám, že old-school a moře démoní krve se stále nosí. Hra nabídla všechno, co bychom si od Dooma mohli přát. Příjemnou a rychlou hratelnost, hutnou atmosféru, mnoho druhů démonů a mimo jiné i multiplayer.

Na Doom Eternal jsme se proto opravdu těšili. A bylo proč! Hra hned od začátku ukazovala, že bude ještě víc old-school a obecně ještě lepší než předchozí díl. Návštěva Varšavy, kde jsem byl 16. ledna, mi ukázala, že očekávání nejsou přehnaná.

To je nechutné. Dejte to tam!

Z nového Dooma mám pocit, že co vývojáře napadlo tam dát, to tam prostě narvali. Co kdyby démoni napadli samotné lidstvo na domovské půdě? Jasně! Doomguy by mohl mít k dispozici sekáček? Proč ne! A co takhle přidat plamenomet, několik nových brutálních zbraní a nové druhy ujetých démonů? Není proč váhat!



Přesně to jsou mé první pocity ze hry. V minulém díle se hra při zemi rozhodně nedržela... ale tady? Pokud vám minulý díl přišel brutální, připravte se, že tohle je ukázková přehlídka, jak zabíjet lidi... tedy démony! Sekáček umožnil nejrůznější metody rozsekávání, propíchávání, nabodávání, ale nechybí ani klasické rozmačkávání. Krev bude prskat hromadně.

Na rovinu, Doom Eternal je v základu stejný. Ale ty detaily ho změnily obrovským způsobem a troufám si říct k lepšímu. Například k základnímu craftění surovin, kdy dorážení přidá život a motorová pila dává náboje, přibyl plamenomet, díky kterému z nepřátel padá zbroj. Obrovskou změnou je pak dash.

Dash je vlastně rychlý posun a hře sedl. Nyní už jen nechodíte a neskáčete. Akce se zrychlila a pomocí dashe před démony uskakujete. Možná je to maličkost, ale hru to úžasným způsobem zrychlilo a zintenzivnilo. Je obrovský rozdíl, když se pomocí dashe dostanete na opačný konec mapy, než když tam běžíte.

Každá změna se počítá

Doom Eternal si přitom vyhrál i s naprostými maličkostmi. Nepřátelé mají nově slabá místa. Revenanta nemusíte hned zabít, ale můžete mu zničit raketomety. Kakodemona nemusíte dlouze sestřelovat, ale když mu střelíte do pusy granát, tak ho sní. Obecně na démonech je konečně vizuálně vidět poškození, tělo jim krvácí a části těla odpadávají, což hře dodává na věrohodnosti.



A vás to nutí přemýšlet. Nemůžete si dovolit jen tak běhat a střílet. Vždyť Kakodemon vás zabije na pár zásahů, než stačíte mrknout. Doom Eternal je příšerně rychlý, ale dokáže v té rychlosti vytvořit řád. Musíte si stanovit, koho musíte zabít jako první a kombinovat zabíjení s dorážením. Bez dorážení to opět nejde a abyste přežili, musíte se v krvi doslova koupat.

Nejdůležitější je, že veškeré herní prvky jsou využity chytře. Když už máte dash, jsou mapy rozsáhlejší a nechybí na nich dostatek ploch pro zachycení. Prostředí je všeobecně vynikající a můžete díky němu aktivovat nejrůznější pastičky, které v boji sakra pomohou. Když už jsou tu noví nepřátelé, hra se je nebojí ukázat a stále vás jimi zahlcovat. Když už máte sekáček, budete prostě sekat!

Přičemž novinek je seznam. Je tu třeba sliz, který vás zpomaluje a tu a tam z něj na vás vybafne chapadlo. Nebo jsou tu speciální démoni, kteří předtím zabili jiného hráče a za jejich zabití dostanete nějaký loot navíc. Je to ale vykoupeno tím, že zabít je opravdu není snadné.

Přešlapy nechybí

Hra však rozhodně není dokonalá. Dash je skvělý na uhýbání před nepřáteli a dokonce se mi líbilo, že se vývojáři rozhodli netrestat hráče, kteří se s ním učí – když spadnete do díry, tak hned neumřete, ale portnete se zpátky s menším množství života. Byla ale škoda, že nám společně s ním vnucují skákací pasáže, které jsou nudné a otravné.



Tak trochu kapitolou samou pro sebe je nezajímavý příběh. To v případě Dooma naštěstí tolik nevadí, ale sakra říkal jsem si, co se to tu děje. Nějak mi to nedávalo smysl a bylo to zvláštní. Měl jsem pocit, že hra neudává nějaký jasný směr, což se předchozímu dílu povedlo (ačkoli jeho příběh nebyl perfektní), ale počkejme na plnou hru.

Naštěstí mohu říct, že graficky se mi hra líbí. Je to vlastně jen vylepšená grafika předchozí hry, ale vývojáři si se světem skvěle pohráli. Cítíte z něj toho pravého brutálního Dooma, zatímco se procházíte po vnitřnostech, potocích krve nebo se díváte na upadlé kusy šílených robotů, kteří démonímu nátlaku nakonec neodolaly.

Vylepši, co se dá

Doom Eternal má navíc víc prvků customizace, je to skoro RPG. Vylepšujete zbraně, používáte runy a pak je tu... no tolik možných úprav, že jsem se na ně v časově omezeném demu bál dívat. Hra se prostě nebojí jít do rizika a přizpůsobit se hráčovu stylu.

Celkově se jedná vlastně „jen“ o vylepšený Doom z roku 2016. Jenomže je vylepšený tak špičkově, že hra dostává novou tvář. Nebudu vám lhát, předchozí Doom se mi najednou hraje nějak hůř a nedočkavě vyčkávám, až si Doom Eternal konečně zahraji.