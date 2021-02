Hráli jsme Everspace 2: z rogue-like akce hotové příběhové sci-fi

Když jsem viděl hry jako Elite: Dangerous nebo Star Citizen, byl jsem nadšený. Měl jsem chuť vydat se do tajuplného vesmíru, prohledávat jiné světy a třeba postřílet pár ufonů. Jen jsem se do těch her nějak nedokázal dostat. Vyžadují hodně času a abych byl upřímný, chtěl jsem spíš nějaké to akčnější a arkádovější dobrodružství, kdy se ke mně akce dostává sama.

Everspace: do dalšího sektoru a ještě dál (recenze)

Everspace mě uchvátil. S jednoduchým ale zajímavým příběhem představil příjemnou vizi rogue-like her. Jste klon a když umřete, převtělíte se do nového klona se všemi vzpomínkami a nějakými financemi na vylepšení. Čím víc smrtí, tím lepší loď, více zkušeností a zároveň lepší znalost příběhu a herního světa.

Možnost vyzkoušení Early Access verze druhého dílu mě tedy nemohla minout. Berte prosím v potaz, že jsme se stále jen škrábali po povrchu a k detailnějšímu popisu se dostaneme až v recenzi, jakmile hra vyjde. I to málo nás však potěšilo.

Začátek nového univerza

Při hraní Everspace 2 jsem pomyslel, že pořekadlo „Když neumíš udělat velkou hru, udělej rogue-like“ je nejspíš podle pravdy. Holt herní žánr založený na tom, že když umřete, tak začínáte od začátku dojem velké a dlouhé hry udělá. Přesto má jednička až překvapivě bohatý svět a díky jejímu úspěchu se ho vývojáři rozhodli rozvíjet.



Everspace 2 je narativní a herní svět představuje mnohem detailněji

Nyní mají finance. Nyní mohou vytvořit opravdu velkou hru, navíc s lepšími zkušenostmi a nějakými základy. Studio ROCKFISH Games vzalo vše, co nás na jedničce zaujalo, tedy napjatou oblast vesmíru, detailně popsané vztahy a interakce mezi různými frakcemi a vložilo to do mnohem komplexnějšího titulu. Pokračování Everspace je narativní, plné nejrůznějších úkolů, a hlavně lákající k průzkumu.

Studio ROCKFISH Games vzalo vše, co nás na jedničce zaujalo a vložilo to do mnohem komplexnějšího titulu.

Příběh o klonu, který je ve vesmíru hledaný snad každým a snaží se přežít, zatím mohu jen obtížně hodnotit. Musím však pochválit vyprávění. Hra opět vypráví formou kreseb a staví na temné atmosféře. Na rozdíl od jedničky ale nemáte jen cíl dostat se do vytouženého sektoru 7. Úkolů je naopak hromada, od shánění potřebného vybavení po zprovozňování satelitů, prostě co je potřeba.



Průzkum je radostí. Herní lokace vyloženě lákají k objevování

Každý nový úkol pak poodhaluje nové informace o herním světě. O tom, jak fungují Outlaws (v podstatě vesmírní piráti) a jak si snad všichni zaměstnanci stěžují na superkorporát G&B. Ačkoli napínavých scén, kdy loď z posledních sil slepíte lepící páskou a s hvízdajícím alarmem pádíte do dalšího sektoru, mizí, průzkum to více než vykompenzuje. Vesmír je totiž plný zajímavých lokací.

Vydávat se tam, kam se podlý pirát již vydal

V prvním díle byla herní mapa sada propojených bodů. Tu a tam jste měli volbu, kam zahnout, ale jinak byla vaše cesta dost přímočará. Bočních zastávek jste příliš neměli a pokud ano, stejně se jednalo o zastávky na jedné cestě. Nebyla to tolik hra o průzkumu jako o napínavé odysee. Everspace 2 to mění, herní mapa je plná planet a jiných zajímavých lokací, kam se můžete vydat.



Minihry jsou skvělým doplňkem. Hledat zdroje energie či odpalovat satelit je příjemným zpestřením

Je to podobné například již zmíněnému Elite: Dangerous. Prolítáváte do určitých systémů, nicméně v rámci toho jednoho máte volné motory. Líbí se vám tamta planeta? Leťte tam! Slyšíte nouzový signál? Proč jim nepomoct! Ve vraku lodi jste našli deník o lokaci zničeného křižníku? To zní jako dobrý tip, jak si napakovat kapsy!

Lokace se snaží být něčím specifické, což vás táhne k odlišným aktivitám

Hra je protkaná aktivitami. Průzkum je ale spíše arkádový. Ve většině lokací se s někým porvete a nebezpečí číhá spíš ve větší koncentraci Outlaws. Rozhodně to však nevadí. Naopak je příjemné prozkoumávat rychle, bez obtížnějších prvků simulace jako u konkurence. Během chvilky můžete najít spoustu zajímavých lokací, které mají skoro vždy co nabídnout i mimo boje.



Ve hře máte opět pohled z první a třetí osoby, ale do hry se přeci jen hodí víc ta třetí osoba

Lokace se snaží být něčím specifické, což vás táhne k odlišným aktivitám. Vrak lodi může být prozkoumáván Outlaws a je obklopen minami a jakmile se jich zbavíte, sklad může mít zavřená vrata a nedokážete se dostat dovnitř. Takže musíte najít zdroj energie a vrata zprovoznit. Meteorit může mít v sobě poklad a dovnitř se dostanete, jen když včas aktivujete všechny rozbušky.

Ve hře je přítomno více hratelných stíhaček, více zbraní a víc druhů nepřátel. Vedle běžného střílení máte pár speciálních schopností

Při průzkumu narazíte na různé minihry, aby hra nepůsobila stejně. Další krok správným směrem jsou planety. Detailisté mohou namítat, že fyzika v atmosféře vývojářům (minimálně zatím) moc nefunguje, já si na druhou stranu užívám průzkum samotných planet. Když jsem poprvé dorazil na povrch planety a uvidět rozsáhlé trosky, s průzkumem jsem rozhodně neotálel!



Ve hře je mnoho úkolů, které můžete přijmout, vydělat si kredity a utratit to za nové vybavení

Změn se nakonec dočkal i bojový systém. Ve hře je přítomno více hratelných stíhaček, více zbraní a víc druhů nepřátel. Vedle běžného střílení máte pár speciálních schopností a vylepšovat se můžete také investováním do nápadů vašich kumpánů. Na hodnocení celého rozsahu změn je nyní příliš brzy, ale rozhodně bude možné si s bojovým systémem pořádně vyhrát.

Early Access je cítit

Hra vypadá skvěle. Vesmír je tajuplný, výbuchy uspokojivé a nepřátelé pestří. Objekty ve hře sice působí trochu jako hračky pro děti, vyznění to však nevadí. Přeci jen se jedná o arkádu se vším všudy, kam se to docela hodí. Spíš mě trápí fůra bugů.



Konečně se můžeme vydat na průzkum planet!

Hra zamrzává, má propady fps a i pár pádů jsem zažil. Je holt cítit, že zatím se jedná o tu ochutnávku. A jsem za ni rozhodně rád. Menší nakouknutí, jak Everspace 2 bude vypadat, nezklamalo. Jestli vás zaujal první díl, rozhodně budete nadšení z toho, jak se lore prohlubuje a univerzum, které jsme poznávali jsem povrchově, nás vtáhne víc do svých tajemství. Stará dobrá vesmírná střílečka se vrací!