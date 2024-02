Hráli jsme Felvidek. Slovenské RPG osobité nejen svojí grafikou

Během nedávného Steam Next Festu spatřily světlo světa stovky demoverzí nadcházejících her. Bylo tedy mezi nimi vcelku snadné přehlédnout některé nadějně vypadající kousky, mezi které bych zařadil právě i Felvidek.

Tohle RPG od slovenského tvůrce Jozefa Pavelky mě zaujalo už loni a nyní jsem si díky demoverzi mohl osahat ukázku, která mi vydržela na necelou hodinku. Můžete si ji vyzkoušet i vy sami. Stále je totiž dostupná na Steamu. Vydání plné verze je pak v plánu na 29. března.

Společně s hlavním protagonistou Pavlem se vydáváme do fiktivní části Slovenska. Příběh se odehrává někdy v průběhu 15. století. Řeší se tady totiž husiti a Osmané. Naše cesta každopádně začíná v moment, kdy si Pavol během popíjení ve svém pokoji všimne, že na starém hradě hoří. Poté, co o tom informuje místního pána, je vyslán společně s mnichem Matějem na průzkum, aby zjistil, co že se to vlastně stalo.

Historickou přesnost od Felvidku určitě nečekejte. Autor si pohrává s nadpřirozenem, což se naplno ukáže na samotný závěr ukázky. Cesta k odhalení záhadné skupiny heretiků a důvodů, proč z ničeho nic začínají v okolí mizet lidé, je teprve na začátku a úvod mě dokázal navnadit natolik, abych byl zvědavý na pokračování. Určitě tomu pomohl i fakt, že je hra vedle angličtiny také kompletně ve slovenštině. No řekněte, kdy naposledy jste v nějaké hře viděli slovenský překlad?

Většinou s porozuměním slovenštině nemám nejmenší problémy. Felvidek mi ale v některých momentech dával pěkně zabrat. Nářečovými slovy se nešetří a sem tam se objeví i pár maďarských výrazů. Tím nechci říct, že by se mi překlad nelíbil, právě naopak. Díky tomuto stylu působí Felvidek svým vlastním osobitým dojmem. Tomu dopomáhá i samotné vyznění textů, podle kterého rychle poznáte, že tenhle příběh se moc vážně brát nebude. Je škoda, že se musíme spokojit jen s psanými titulky. Dabing ve hře chybí, ale u menších projektů jeho absenci přeci jen chápu víc než u velkých RPG.

Neopustím si ještě zmínit postavy, se kterými jsem během dema prohodil pár slov. Místní pán, který se Pavla snaží neustále zlákat na partii pexesa či jiného hazardu, si vás získá okamžitě. Stejně tak i neustále opatrný Matěj, který na hlavního protagonistu dohlíží, aby si příliš často neproléval hrdlo alkoholem. Doufám, že podobně unikátních postav bude v kompletním příběhu ještě víc.

Ale teď už pryč od příběhu a konverzací, jde se do akce. Felvidek je v ohledu hratelnosti JRPG ve velmi klasickém stylu. Jakmile narazíte na nepřítele, přecházíte do tahového souboje, kdy své partě rozdáte rozkazy, které jsou následně postupně provedeny. Vedle klasického útoku můžete používat různé parádičky a schopnosti. Na jejich seslání jsou ale potřeba zdroje, kterých není neomezeně.

V demu jsem neměl moc potřebu taktizovat, protože i prostým opakováním jednoduchého útoku jsem každého nepřítele skolil. S dalším postupem to už ale určitě potřeba bude. Tady je důležité, aby byl RPG systém dobře vybalancovaný. Přeci jen nikdy není příjemné, když narazíte na extra silného nepřítele, kvůli kterému musíte strávit dlouhé chvíle grindem, abyste se mohli posunout dál v příběhu. Roli ve vaší síle hraje také vybavení a občas vám může pomoci trocha štěstí, když se nepřítel se svým útokem zrovna netrefí. Celkový balanc hry se mi z krátké ukázky zatím hodnotí těžko, své závěry si tedy nechám až na plnou verzi.

Ať už v akci či při procházení světa, neustále vás doprovází povedený hudební doprovod, který mi některými tóny připomněl moji oblíbenou adventuru Ve stínu havrana. Žánrově je sice trochu jinde, ale dokáže navodit pohodovou atmosféru, která k prostředí hry velmi dobře sedí. Pohoda tedy platí do chvíle, kdy se dostanete do boje. V ten moment hudba nabere trochu jinačí obrátky, nicméně do celkového pojetí stále zapadá. Soundtrack k Felvidku má na svědomí skupina Marcel Gidote's Holy Crab a podle slov autora hry by měl být brzy dostupný na streamovacích službách.

Při prvním pohledu na Felvidek vás ale i přes všechno, co jsem vám zatím řekl, zaujme určitě hlavně grafika. Ta je opravdu osobitá a okamžitě ho díky ní dokážete odlišit od ostatních her. Z toho, co jsem zatím měl možnost vidět, se autorovi v tomto stylu velmi dobře povedlo zpracovat jak prostředí, tak samotné postavy. Při procházení světem je sice vidíte jen jako menší panduláčky, ale během konverzací se objeví jejich detailnější varianty. V soubojích pak vidíte nepřítele z pohledu očí vaší party a animace útoků připomínají styl ze starých krokovacích dungeonů.

Na slovenském a českém trhu aktuálně vzniká celá řada větší a menších projektů. Felvidek je pro mě jedním z těch nejočekávanějších. V rámci hratelnosti sice nepřichází s ničím převratným a funguje na systému, který můžete znát z tradičních japonských RPGček. Vedle grafiky ale zaujal hlavně příběhem a pomohl tomu určitě i svérázný slovenský překlad. Pokud si budete ukázku chtít sami projít, určitě bych doporučil právě slovenštinu. Nejenže se dost možná naučíte pár nových slovíček, zároveň mi díky tomu přišlo hraní zábavnější.