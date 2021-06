Hráli jsme GRAVEN: nekonečná deprese a potoky krve

Ačkoli jsou moderní střílečky hezčí a technicky lépe povedené, existuje nemálo lidí, co si radši zahrají klasiky jako DOOM, Duke Nukem či Heretic. Nové hry však nevychází jen kvůli snaze posunout se technicky dál, ale také kvůli novému obsahu. Hrát pořád to samé dokola omrzí.

Pochopitelně tedy existují vývojáři, kteří se snaží přinést známé old-school mechaniky do nového obsahu. GRAVEN je krásným příkladem. Ze všeho nejvíc připomíná Hexen nebo Heretic a ačkoli má pravou 3D grafiku, při jeho hraní si budete připadat, že jste o slušných pár let omládli. Ostatně vývojáři sami o sobě budí nostalgii. Za hrou stojí studio Slipgate Ironworks, které se sice podílelo na nedávném titulu Ghostrunner, ale jeho kořeny sahají až k Rise of the Triad. A vydavatelem je Realms 3D, známé hlavně díky Duke Nukem. Někteří si možná vzpomenou na jeho dřívější název Apogee Software Productions.

Upozorňujeme, že se jedná o velmi předběžnou verzi a tohle jsou jen první dojmy z několika hodin hraní.

Ve světě plném nákazy a deprese

První dojmy ze hry však nejsou úplně kladné. Staré hry jsou vynikající v mnoha směrech, ale zrovna střílečky často ztrácely v příběhu. Mnohé sice měly nějaké vysvětlení v manuálu, ale jelikož v té době většina z nás pirátila, neměli jsme o něm ani ponětí. Nalijme si čistého vína, v té době byly naše nároky obecně nižší a možnost pobíjet hromady nepřátel stačila. Dnes už od her očekáváme víc.



Jedná se snad o nejdepresivnější hru, co jsem kdy hrál

GRAVEN sice příběh má, ale jeho narativní stránka je tak chabá, že ho nejspíše přehlédnete. Až díky internetu jsem zjistil, že kreslené intro s náhodnými větami mluví o magickém knězi, který byl zrazen svými druhy a nyní se je snaží porazit a zastavit nákazu. Ani tohle vysvětlení však nemluví o tom, co je přímo cílem akcí v herním světě, prostě se ocitnete na lodi nějakého náhodného chlapíka a začnete pomáhat depresivnímu městu.

Hra tlačí váš postup systémem úkolů. Srážce u brány vás řekne, že vás nepustí, dokud nevyklidíte kanály, výběrčí daní vás nepustí dál, dokud nezapálíte maják a nepřilákáte tak nemrtvé. Nicméně chyběl mi důvod, proč tohle všechno vlastně dělám. Jo a kvůli bugům jsem nedokázal dojít do knihovny, kde se nějaké odpovědi nachází. Nechtěla se mi otevřít jedna brána.



Celý svět se tu hroutí, na ulicích je smrt, lidé řvou hrůzou

Jisté vyprávění naštěstí probíhá i v atmosféře. Hrál jsem mnoho depresivních her, ale žádná snad netrumfla GRAVEN. Celé město umírá, řve hrůzou, na ulicích jsou pohozená mrtvá těla a ze soundtracku doslova mrazí. Po dvou hodinách hraní budete mít chuť pustit si video s roztomilými koťátky. A vás v této atmosféře asi nenapadne nic lepšího než rozmlátit vše kolem vás.

Občas musíte použít hlavu

Jsem velmi rád, kdy na vás prostředí reaguje a tohle se v GRAVEN děje. Bedny a sudy jdou rozmlátit, stejně tak těla na ulicích, která čvachtnou, když šlápnete na hlavu. Nic se však nemá přehánět. Než vůbec půjdete do boje, budete mít v rukou slabou dřevěnou hůl a rozmlátíte vše, co jen najdete. Herní svět si na tom zakládá. V sudu mohou být lahvičky, mince či náboje a vše neustále potřebujete. Takže jestli z mých tří hodin hraní byla hodina o mlácení do sudů, nejsem překvapen.



Ve hře jsou nějaké úkoly a ačkoli to není perfektní, stále je to lepší než bezhlavé zabíjení

Boj se zatím omezuje na pár druhů zbraní a nepřátel, ale dokáže být celkem zábavný. Hra je brutální, ale není bezhlavá. Nepřátele musíte rozmlátit, zatímco kolem vás stříká krev, ale musíte si jasně promyslet, jak to udělat. V případě prvního boje budete mít dřevěnou hůl a ohnivé kouzlo, ani na jedno se však nemůžete zcela spoléhat. Kouzlo zní dobře, ale máte málo many a hůl moc neubírá.

Tento krušný začátek vás naučí, že nepřátele musíte poznat. V prvním úkolu najdete jen nemrtvé, kteří mají omezené množství útoků a funguje na ně úhyb a mlácení. S trochou podlosti si ale můžete tu a tam všimnout červených sudů, které lze odpálit ohnivým kouzlem. Úvod je neskutečně nudný, nicméně jakmile dostanete meč a střelné zbraně, začne být hra zajímavější.



Hratelnost je příjemně brutální a vyplatí se použít hlavu

Jde hlavně o to, že budete moci lépe promyslet, jak bojovat. U hry je všeobecně důležité myslet dopředu. První kuš na zápěstí připomínající skrytou čepel z Assassin’s Creed dobře zabije nemrtvé na tři rány, ale bez nábojů neporazíte plivající netopýry. Větší kuš s kameny má větší grády, ale možná ji radši použijete na odolnější nepřátele. Zejména máte ale ze hry lepší pocit. Já si meč začal vyloženě užívat, jelikož jsem cítil každou ránu a rozsekávat nepřátele mě začalo bavit.

Prozkoumejte svět nemrtvých

Také se mi líbí, že hra dokáže odměnit za vaše prozkoumávání. Rozmlácení všeho je nuda, ale nadbytečné peníze můžete využít u kováře. Tu a tam se vám navíc může podařit najít skryté dveře s dalším vybavením či zkratku do důležitých částí hry. Level design se drží tradičního rozvržení. Hra je propojená a z pozdější lokace se můžete snadno dostat zpátky.



Hra stojí za vaši pozornost, ale koupi nedoporučuji už kvůli hromadě bugů

Úkoly navíc mají pár zajímavých částí a není to jen mlácení dál. Těla mrtvých musíte odstranit díky výbušným sudům, jiné dveře se otevřou jen, když zatížíte tlačítko. Jsou to sice maličkosti, ale počítají se.

Celkové dojmy z GRAVEN jsou však trochu rozpačité. Na jednu stranu tu máte příjemný bojový systém, který může být místy monotónní, ale má určité kouzlo, díky kterému je návykový. Na druhou stranu hře minimálně zatím chybí ta jiskra. Nucené mlácení beden omrzí, nedostatek významu kvůli slabšími příběhu vám nedává důvod, abyste hru chtěli dohrát.

Pokud máte rádi old-school střílečky, zbystřete. GRAVEN zvládá řemeslo velmi dobře. V každém případě počkejte. Bugů rozhodně není málo. Ostatně já preview ani nedohrál a byl jsem zastaven právě bugem. Rozhodně se ale těším, až hru vyzkouším v plné verzi, kdy snad budou všechny závažnější chyby doladěné.