Hráli jsme Grounded: zápisky o přežití malého človíčka

Již od dětství má člověk v hlavě tu otázku – jaké by to bylo být menší? Filmy jako Mravenec Z ukazují svět hmyzu jako vzrušující místo. Je to vlastně úplně jiný svět, ve kterém platí jiná pravidla. Vývojáře z Obsidianu to očividně nalákalo také a rozhodli se, že tento svět probádají survival hrou Grounded.

No jo, jenomže tento svět opravdu není přátelský. Smrt ve světě hmyzu číhá doslova na každém kroku a to se dělo i mně, když jsem hru zkoušel. Vybaven dvěma přáteli, společně jsme se snažili ve světě hmyzu přežít. Nakonec relativně úspěšně, ale bylo to drsné.

Spíše než běžné dojmy jsem se proto rozhodl podělit o své příběhy z přežívání. Tak jako v každé jiné survival hře tu videa ukazují vzrušení, ale realita je o častém umírání a učení se ze svých chyb.

Nech ty mravence na pokoji!

Začátky bývají trapné. Ehm... objevil jsem se ve startovní jeskyni a nejdřív jsem zkusil friendly fire – funguje! Pak jsem vyšel ven z jeskyně ven a uviděl mravence. Byl docela malý, tak jsem si řekl, že bych ho mohl zabít. Díky momentu překvapení jsou mu ubral cca půlku života, ale pak mě kusadly poslal do věčných lovišť.



Jste malí ve světě nebezpečných bezpáteřních tvorů

Přátelé mě oživili, ale mravenci jsou pomstychtiví a čekají, jak na tom budete. Po oživení jsem byl opět zabit. No, přátelé to nevzdali, znovu mě oživili a nyní se mi podařilo utéct. Mravenec mě naštěstí nechal... tedy prozatím.

Sbírej, co se dá

Špatnou náladu z porážky jsem se rozhodl zlepšit sběrem. Sbírat musíte skutečně vše. Je to zajímavý zážitek. Jste malí, nebudete trhat borůvky a kácet stromy. Stromy jsou v podstatě stébla trávy, nyní sbíráte malé kamínky, větvičky, listy a když máte žízeň, napijete se díky kapce vody a hlad uhasíte třeba hmyzím masem. Cesta lovu mě vlastně začala rychle lákat.



Sbírat se dá všelicos, ale strom opravdu nepokácíte

Crafting sice vyžaduje, abyste na počítači nové nálezy prozkoumali, ale poté to jde celkem rychle. Já sbíral jako blázen a mohl jsem hned vytvořit sekeru, kladivo či oštěpy. Rychle jsem zjistil, že jsou tu potvory jako mravenci, které se brání, ale také jako nosatci (weevil), kteří jen utíkají.

Zrovna nosatci jsou asi nejvtipnější zvířata, z jejich zvuků jsem se popadal za břicho. Nebo mouchy mají své kouzlo... vydávají zvláštní až erotické zvuky. No po chvilce tvorby a mlácení jsem začal mít nějaké první relevantní zkušenosti, zjistil jsem, že kopí lze použít také jako oštěp a ve hře jsme mohli pokročit trochu dál. Ale nejdřív bylo třeba vyřešit, co se zásobami.

Sbírat musíte skutečně vše. Je to zajímavý zážitek. Jste malí, nebudete trhat borůvky a kácet stromy

Sbíral jsem opravdu hodně a můj inventář byl plný. Navíc se blížila noc, ta je nebezpečná. Postavili jsme tedy stan. Hra funguje na základě blueprintů, které umístíte na místo a vy a vaše skupina jen dodáváte suroviny. Takhle jsme postavili stan a vedle toho váček na věci, který jsme naplnili k prasknutí a bohužel ho nijak nechránili.



Grafický styl dost připomíná The Outer Worlds. Obsidian se hold nezapře

Další den byl krušný, protože si našich zásob všimli mravenci, a to hodně mravenců. Já zjistil, že vrhání kopí je docela účinné a s pomocí kamaráda jsem již jednoho mravence udolal. Ale nyní jich bylo FAKT HODNĚ. Já se držel dál, ale když kolega začal bojovat, můj vnitřní hrdina se probudil v nesprávný čas. Mravenci nás nejen okradli, ale také zabili. Bylo načase začít znovu.

Vyhni se pavoukům

Nyní byly začátky mnohem rychlejší. Za pár minut jsme byli připraveni k boji. Já se nejdřív pustil do trochu většího průzkumu. Ten je ve hře obzvláště zajímavý. V takovém Conan Exiles prozkoumáváte staré chrámy a záhady, zde pohozené plechovky a balíčky od Tik Taku. Je to vlastně fakt super, jen zvláštní. Další bylo zjištění, že design hry je podobný The Outer Worlds. Obsidian je zde znát hodně a cítil jsem se jak ve Stellar Bay.



Pavouci jsou děsivé bestie, ačkoli jen jedni z mála, kteří vás chtějí zabít

Dál člověk zjistí, že vedle much a nosatců, kteří se nebrání a neagresivních mravenců, kteří s vámi bojují jen v sebeobraně, jsou tu i agresivní zvířata. Dřevokazi, na které jsme narazili při plnění úkolu, mi moc nevadili. Nicméně pavouci jsou horší. Mé první setkání s pavoukem bylo zpozorování a vyhnutí se obloukem. Druhé bylo strašlivé leknutí.

Pavouci ubírají hodně, jsou strašně rychlí a vypadají příšerně! Není divu, že mě nikdo nechtěl zachraňovat

Pavouci ubírají hodně, jsou strašně rychlí a vypadají příšerně! Není divu, že mě nikdo nechtěl zachraňovat. Ostatně jedná se nejspíš o křižáka pruhovaného a ten vypadá děsivě i v případě, že nejste skoro tak malí jako kapka vody. Hned poté jsem si všiml, že v nastavení je možnost vypnout děsivě vypadající pavouky, pokud jste arachnofobové a z příšery se může stát dost komická věc vypadající jako dvě levitující bílé koule. No nešel jsem do toho, ačkoli jsem byl na výsledek docela zvědavý.

Země umírajících

Hra má dokonce příběh. Moc z krátké hratelné verze nemám, ale týká se vaší touhy se zvětšit. Naše udatná skupinka bohužel nebyla schopná držet přímo u sebe, jelikož po pár lehkých úkolech jsme se dostali do pavouky zamořené oblasti. Já byl následně oddělen, zatímco mí (ne)věrní kumpáni došli do jeskyně s robotem. Ne, že by mě nechtěli s sebou, ale jen tak tak unikli před pavouky, kteří jeskyni hlídali.

Já na ně čekal, všude kolem sebe viděl pavouky a pokoušel se najít nějaké jídlo a vodu. Vystačil jsem si nějak s lovem nosatců. V této době už bylo celkem pozdě, takže po dodělaném příběhu, který jsem slyšel, jelikož robota slyší celé skupina, i když jste několik kilometrů daleko, jsme šli pomalu spát.



Nebezpečný taxík

No ještě jedna věc! Napadlo mě zajezdit si na slunéčku sedmitečném a jde to! Je to docela vtipný taxík, který se po pár vteřinách naštval a všechny nás zabil. Tím naše divoká výprava končí.

Co se týče obecných dojmů, Grounded nepřináší do žánru survival her nic vyloženě nového, ale prostředí je skvělé. Těžko říct, zda to bude stačit, svět hmyzu mě však opravdu zaujal. Má příští výprava snad bude... klidnější.