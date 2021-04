Hráli jsme HD remaster Shin Megami Tensei III Nocturne: znovuzrození světa

Japonskému studiu Atlus se v posledních letech podařilo zapůsobit na hráče po celém světě díky novým dílům ze série Persona. K tomu přispělo několik věcí včetně portů starších dílů na nové platformy, větší důraz na lokalizaci či menší rozestupy mezi daty vydání na japonském trhu a ve zbytku světa. Něčeho podobného se očividně snaží dosáhnout i se sérií Shin Megami Tensei, ze které Persona vychází. Momentálně pracují na plnohodnotném pátém dílu, ale ještě před tím se budou moci hráči se sérií seznámit skrz remasterovanou verzi třetího dílu, který u nás původně vyšel s podtitulem Lucifer’s Call v roce 2005 na PlayStation 2.

Shin Megami Tensei pro mě byla ještě donedávna velká neznámá. Do Nocturne jsem se tedy pustil s nevalnými znalostmi. Po pár hodinách hraní musím říct, že HD remaster je ten nejtrefnější popis, jaký pro tuto verzi Shin Megami Tensei III mohl Atlus použít. I když hra na pohled vypadá výrazně lépe než originál, tak na ostatních prvcích hry je znát, že jsou na dnešní dobu docela zaprášené.

Začalo to hned u ovládání postavy a práce s kamerou, která je docela neohrabaná. Na černé načítací obrazovky mezi průchodem do každé místnosti, které tady naštěstí nezaberou více než vteřinu, také dnes už tak často nenarazíte. A v neposlední řadě nechybí nutnost ukládat postup hrou na předem určených místech.



Grafika byla výrazně vylepšena. Ostatní prvky zůstávají věrné originálu

To, co jsem popisoval v předchozím odstavci, může působit jako negativum. V tomhle případě mi to ale vůbec nevadí a jsem rád za to, že Atlus tuto verzi prezentuje tak, jaká doopravdy je. Pokud by byla označená jako definitivní edice či remake, už by to bylo něco úplně jiného. HD remaster na Nocturne ale perfektně sedí. Jediné, co by ještě stálo za úpravu, jsou předrenderované cutscény. Ty totiž pochází z původní verze, takže mají poměr stran 4:3 s rozostřením na okrajích místo černých pruhů. Na druhou stranu si alespoň můžete porovnat to, jak oproti HD remasteru originál vypadal.

Během samotného hraní pak HD remaster nevypadá vůbec špatně. Hlavně modely démonů se povedly. Prostředí v některých částech působí trochu mdle, ale chápu, že by bylo potřeba rozsáhlejších úprav, aby se to změnilo. To už by rovnou Atlus mohl udělat kompletní remake, za což bych se rozhodně nezlobil. U spousty věcí jsem si říkal, o kolik lepší by mohly být, kdyby se předělaly dle dnešních standardů. Atlus ale očividně s touto verzí míří na hráče, kteří originál hráli a také se ho snažili udělat přístupnější pro nováčky, což se jim do určité míry povedlo.



Předrenderované filmečky nejsou nijak vylepšené oproti originálu

Hry od Atlusu jsou vychvalované mimo jiné za výborné příběhy a Shin Megami Tensei III není výjimkou. Stanete se studentem ve světě, který rychle spěje ke svému konci. Jeho zničení ale dokážete přežít a máte šanci ovlivnit vznik nového světa. Vše probíhá v Tokiu v podivné realitě plné démonů, kde je hned několik zájemců o vybudování zářné budoucnosti pro lidstvo. Hlavní představitel se sám stane z poloviny démonem, což mu poskytne sílu dostatečnou k tomu, aby ovlivnil vývoj celého děje. Příběh je prvkem, který mě v Nocturne táhnul kupředu nejvíce. Zdejší frakce jsou velmi zajímavé, a navíc se vše vyvíjí v závislosti na tom, jak se sami rozhodujete.

Persona 5 Strikers: změny srdcí v akčním stylu | Recenze

Samozřejmě to ale není celé jen o dialozích a rozhodování. Velkou část hraní strávíte v tahových soubojích, které obsahují několik prvků známých i z nejnovějších dílů Persony. Vaši partu, která může čítat 4 členy, si skládáte z kterýchkoliv démonů, na které narazíte. Prvně je ale musíte přesvědčit, aby se k vám přidali, což u některých není nic lehkého. Někdy se zkrátka stačí zeptat, jindy zase musíte pořádně zaplatit. A jsou případy, kdy se verbování nepovede vůbec.

„Vaši partu si skládáte z kterýchkoliv démonů, na které narazíte. Prvně je ale musíte přesvědčit, aby se k vám přidali.“

Soubojový systém je jinak klasika, kterou můžete znát ze spousty dalších JRPG. Snažíte se využít slabin nepřítele používáním nejrůznějších elementů či předmětů. Samotná hlavní postava pak využívá také démonické magatamy, které svým fungováním připomínají persony. Skrz každou z nich se může naučit rozdílné schopnosti a lze mezi nimi libovolně přepínat.

Střety s nepřáteli přicházejí náhodně. Nevidíte je přímo v prostředí, zkrátka na vás vyskočí odnikud a jde se bojovat. Funguje to tak, jako byste v pokémonech permanentně chodili ve vysoké trávě. V některých částech jsem na nepřátele narážel opravdu často a působilo to jen jako nucené zdržení od pokračování v příběhu. Alespoň, že se u klasických bojů moc nezapotíte, což se už nedá říct o bossfightech.

Pokud by na vás obtížnosti byla moc vysoká, můžete si kdykoliv přepnout na nově přidanou možnost Mercifull. S ní projdete hrou jako nůž máslem. Ke střetům s nepřáteli dochází jen zřídkakdy a každý souboj máte hotový bez jakéhokoliv přemýšlení během pár kol. Tuto obtížnost bych doporučil pouze těm hráčům, kterým jde o příběh a nic jiného. Z nějakého důvodu se ale tvůrci rozhodli, že Mercifull bude součástí hry pouze v případě, že budete mít Deluxe edici, což moc nechápu. To, že se za nejrůznější druhy edicí schovávají různá DLC, bych ještě pochopil, ale aby se to týkalo obtížnosti mi smysl nedává.

„HD remaster je zkrátka věrný originálu ve všech ohledech, což je v některých ohledech docela škoda.“

Ještě je tady jedna věc, kterou jsem u Nocturne ocenil a kterou bych uvítal u více dnešních her. I když vás nic přímo nevodí za ruku, tak je vždy jasné, co máte dělat. Vše potřebné se dozvíte z konverzací, a když zrovna nevíte kudy, stačí se zeptat kolem postávajících duchů a ti vás navedou na správnou cestu. Za mě je to mnohem lepší způsob postupu, než kdyby na každém kroku byla šipka ukazující, kudy se mám vydat.

HD remaster Shin Megami Tensei III: Nocturne na mě zatím působí tak, že má co nejvíce hráčů nalákat na příchod pátého dílu, který by měl vyjít snad ještě letos. Jako lákadlo působí velmi dobře. Kromě vylepšené grafiky ale od původní verze z roku 2003 neočekávejte žádné razantnější změny. HD remaster je zkrátka věrný originálu ve všech ohledech, což je v některých ohledech docela škoda.

Hra vychází 25. května na PC, PlayStation 4 a Nintendo Switch. Pokud si předobjednáte Deluxe edici, tak k ní budete mít přístup ještě o 4 dny dříve.