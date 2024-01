Hráli jsme Knight's Path. Nová česká výprava do středověku ve stylu Kingdom Come

Na Steamu je již přibližně měsíc dostupná hratelná ukázka hry Knight's Path a to ve formě šermířského turnaje. Jak se nám tento poměrně ambiciózní počin od českých vývojářů líbil? Stojí za vyzkoušení?

Abychom v tom měli jasno, na Steamu se hra prezentuje jako bezplatný a plnohodnotný produkt s názvem Knight's Path: The Tournament, který vám ke kompletnímu dohrání zabere nějaké tři hodinky. Tvůrci ale na základě této ochutnávky chystají i mnohem větší a rozmáchlejší RPG s otevřeným světem, které by mělo připomínat starý dobrý Gothic II.

Za vývojem stojí dvojice vývojářů Jan Tichota a Aamn Chahrour, kterým jde hlavně o to, aby si hratelnou ukázku vyzkoušelo co nejvíce hráčů, což by jim mělo přinést tolik kýženou zpětnou vazbu. Zdá se, že tento přístup poměrně dobře funguje, jelikož má hra za sebou i několik záplat, které reagují právě na připomínky ze strany hráčů. Dalším důvodem, proč se tvůrci rozhodli tuto upoutávku vydat, je snaha o nalezení vydavatele. A já po vyzkoušení doufám, že se jim ho najít povede.

Knight's Path: The Tournament totiž rozhodně umí zaujmout, potenciál zde je, i když je patrné, že jde zatím pouze o nehotový fragment a spoustu menších i větších much je potřeba ještě vychytat.

O co v The Tournament tedy jde? Jak název napovídá, vy, jakožto bezejmenný a chudý začínající rek, se chcete zúčastnit vyhlášeného šermířského turnaje. Jenže jak už to tak bývá, přihláška něco stojí. Navíc se vám nedostává ani zbraní a dalšího potřebného vybavení. Prvním krokem na cestě k úspěchu je jejich sehnání.

Meč si lze obstarat od strážného, ale jen pod podmínkou, že vybijete v potemnělém sklepení hordu krvelačných krys. Jak se nakonec ukáže, krysa je jen jedna. Sice přerostlá a vzteklá, ale pro ostřílené profesionální hráče není ukončení jejího bídného života žádný problém. Pak se již s vypůjčeným mečem není problém soutěže o nejlepšího bojovníka zúčastnit.

Z počátku vás čeká ještě nějaký ten trénink, ale pak se pustíte přímo do boje. Brzy na vlastní kůži poznáte, že středobodem celého titulu je propracovaný soubojový systém, který si postupně osvojujete. Nejprve sice působí boje trochu krkolomně a těžkopádně, ale postupně si na ně zvyknete. Důležité je samozřejmě správné načasování vašich útoků, ale i úskoků či krytí. Jsou zde slabé a rychlé, ale též pomalé a silné útoky, úskoky do stran, ale i kupředu, protiútoky a spousta dalšího. Jde o systém poměrně komplexní, který je potřeba pilovat. Ze začátku vás zruší každý otrapa, ale jakmile se trochu otrkáte, budete ladně kroužit po bojišti a rozdávat smrtící rány napravo nalevo.

Za každý vyhraný souboj dostanete nějaké ty zkušenosti a hlavně zlaťáky. Zatímco RPG systém zde není ještě aktivní a vývoj postavy si tak neozkoušíte, nakupování je nutností. Za utržené finance si můžete pořídit lepší vybavení, ostřejší meče, odolnější zbroj, ale též léčivé lektvary, které můžete použít i během jednotlivých soubojů.

Následně již střídavě odpočíváte, bojujete a postupujete v rytířské hierarchii až na samotný vrchol. Jak již padlo, jde pouze a jen o ochutnávku. Proto se hře nevyhnuly i nějaké ty chybky, případně nedodělky. Chybí například upozornění, že s danou postavou můžete mluvit. U NPC se nezobrazují ani jména či povolání, někdy je tak těžké odhadnout, kdo je důležitý pro děj a kdo jen paňáca, kterého si nemusíte všímat. V praxi to vypadá tak, že přijdete k panďulákovi a zkusíte stisknout klávesu E. Pokud vám má postava co říct, spustí se dialog. Pokud ne, tak se žádné reakce nedočkáte.

Také dialogy působí zatím dost malátně. Asi půjde o strojové načtení textů, protože velmi často postrádají jakoukoli intonaci. Veškeré rozhovory se tak nesou ve stejném duchu, žádné projevy nadšení, zděšení apod. Prostě jen suché odvyprávění daného textu. Je to trochu rušivé, ale samozřejmě v této fázi vývoje pochopitelné.

Horší jsou některé nepříjemné bugy. Stalo se mi, že mě bezdůvodně napadl jeden ze strážných. Nikterak jsem ho neprovokoval, pokojně jsem šel do svých komnat se vyspat. A najednou mi chlapík v brnění proklál hrdlo oštěpem. Trochu krkolomný je mnohdy i pohyb hlavního hrdiny. Třeba taková chůze do schodů je dost prkenná.

Při jednom souboji se mi také stalo, že jsem si v inventáři nenasadil do rukou meč. Má postavička se však stejně tvářila, že v ruce meč drží, i když v ní nic neměla. Zmátlo to i soupeře, který se zasekl o hrazení. Jakmile jsem si však meč nasadil, souboj se normálně rozběhl. I inventář je zatím dost nedomyšlený a je vidět, že jde pouze o narychlo spíchnutý koncept. Naopak potěší třeba dost svérázný humor. Ale též možnost pohladit zdejší kočku, což musí nutně nadchnout každého milovníka těchto chlupatých potvor.

Vizuál není zatím vůbec špatný. Hra by měla běžet na Unreal Enginu 5, takže jisté zlepšení lze ještě očekávat. I tak jsou ale modely postav poměrně detailní, animace v soubojích také není vůbec zlá. Smysl pro detail je vidět i na velmi pěkně zpracovaných zbrojích a výbavě jednotlivých postav. Musím zmínit také to, že hru je možné hrát i v češtině.

Uvidíme, kam se cesty českých vývojářů budou ubírat dále. Snad svou ukázkou přesvědčí i některého z vydavatelů, že právě tento titul si zaslouží jejich pozornost a potažmo i finanční injekci. Knight's Path je totiž zajímavě vypadající hrou, jež v sobě skrývá značný potenciál a bylo by škoda, kdyby práce vývojářů přišla nakonec vniveč.