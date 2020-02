Hráli jsme Legends of Runeterra: kartičky od Riot Games

Když během oslav 10. výročí League of Legends odhalilo studio Riot Games svoje plány do budoucna, od komunity přicházely povětšinou nadšené ohlasy. Legends of Runeterra, karetní hra využívající univerzum LoL, nedlouho po tom prošla několika uzavřenými testy. Odezva byla velmi kladná. Nyní už se do hraní může pustit každý, a i když se zatím jedná o betaverzi, Runeterra funguje na výbornou.

Přístupnost především

Vývojáři se nijak netají tím, že oproti konkurenci chtějí udělat jejich hru o něco přístupnější. To se týká hlavně získávání nových karet, shardů a wild karet. V Hearthstonu nebo Magicu není nic nezvyklého, že si kupujete balíčky s náhodnými kartami. Jsou způsoby, jak se k nim dostat i prostým hraním, ale nikdy nebudete mít kompletní kolekci tak rychle, jako když si zaplatíte reálnou měnou. Ne, že by Runeterra neměla podobné mikrotransakce. Ve výsledku se ale projevují mnohem méně než u konkurence.

Za reálné peníze si momentálně můžete koupit Starter Bundle obsahující 66 karet, 11 z každého regionu. Dále pak si jednou za týden můžete pořídit wild karty. Dělí se podle rarity, přičemž je k dispozici 6 common a rare. Epic a champion jsou po třech. Z wild karet si pak můžete vytvořit jakoukoliv kartu z kolekce, která odpovídá dané raritě. Po týdnu se počet, který lze získat za reálnou měnu, vyresetuje. Vývojáři se tím chtějí vyvarovat toho, aby platící hráč mohl hned po zapnutí hry naplnit celou kolekci bez jakékoliv snahy.

"Jak se získávají karty a wild karty? Stačí prostě hrát. Už během tutoriálu je vám představen systém odměn."

K dalším placeným věcem se ještě vrátíme. Jak se ale jinak získávají karty a wild karty? Stačí prostě hrát. Už během tutoriálu je vám představen systém odměn. Za zkušenosti si odemykáte nové a nové věci, přičemž s každým dalším stupněm se množství potřebných zkušeností zvyšuje. Po získávání úvodních odměn se vám zpřístupní nabídka regionů. Momentálně jich je dostupných 6 a můžete sami vybrat, do kterého z nich potečou vaše zkušenosti. Netrvá tedy dlouho a můžete se pustit do stavby vlastního balíčku.

Zkušenosti získáváte za hraní jakéhokoliv typu zápasů. Každý den navíc za výhry získáváte bonusy, takže není problém odemknout několik odměn během dne. To ale není všechno. Hraním zvyšujete také level Weekly Vaultu, který zahrnuje trojici beden. Jejich rarita se odvíjí od levelu, na který se vám je podaří naplnit. Každé úterý si svoji kořist můžete otevřít a opravdu to stojí za to.

Pokud vám zrovna došly wild karty, lze kolekci rozšířit ještě jedním způsobem. Mezi odměnami častokrát narazíte i na shardy. Potřebné množství na výrobu se odvíjí od rarity karet. Tahle investice ale není úplně optimální, protože shardy mají i jiná využití.

Jak se staví snový balík?

Ještě před hraním se podíváme na stavbu balíčků. Po chvíli skládání jistě budete souhlasit, že deckbuilder je něco, co by si také zasloužilo ještě nějakou péči, ne-li úplné přepracování. Samotný balíček pak může využívat karty z dvojice regionů. Jaké to budou už je na vás. Celkově zahrnuje 40 karet, přičemž 6 z nich mohou být šampioni. Už nyní je ve hře možnost balíček sdílet. Pokud tedy chcete nějaký meta balíček, tak během chvíle hledání na Googlu najdete desítky kódů, které stačí zkopírovat a máte postaveno.

Není od věci po zapnutí hry projet všechny tutoriály. Zdejší karty mají spoustu rozmanitých funkcí, a i když mohou být podobné jako v konkurenčních hrách, popisky se liší. Není ale nijak složité zjistit, co karta dělá. Každou z nich si můžete rozkliknout a po najetí myší na vlastnost se dostanete na detailnější popisek. Stejně tak se můžete podívat i na fullart všech karet, pokud se chcete pokochat.

Nutno uznat, že grafický design karet, a i hry jako takové má Runeterra zvládnutý na jedničku. Jen občas pokulhávají zvolená slova u popisků karet. V některých případech totiž mohou vlastnosti karty vyznít jinak, než ve skutečnosti fungují. Tohle je jeden z prvků, na kterých Riot rozhodně musí zapracovat. V tomto ohledu do jisté míry pomáhá Oracle. Znázorňuje ho oko vprostřed levé části hrací plochy. Když na něj najedete kurzorem ještě před tím, než se dostane na řadu protivník, uvidíte, v jakém stavu by měla být hrací plocha na konci kola. Ve finále se to ale může změnit vzhledem k tomu, že váš nepřítel stále může zahrát vlastní kartu. Do začátku je to ale dobrý pomocník.

Samotná hratelnost pak funguje na kola. Jednou útočíte vy, v dalším se zase postavíte do role obrany. Na stůl vykládáte jednotky, které se dělí na followery a šampiony. Šampiony oproti klasickým followerům můžete během hry vylevelovat. Stačí splnit určitou podmínku a dostanete silnější verzi karty. Pak už je mnohem jednodušší dostat zdraví nepřátelského Nexusu z 20 na 0.

Kromě jednotek neodmyslitelně do balíčku patří i spelly. Dělí se do tří kategorií - burst, fast a slow. Burst spell se aktivuje okamžitě, jakmile ho zahrajete. Na fast spell má váš oponent možnost zareagovat zahráním vlastní karty. Slow spell pak lze použít jen v případě, pokud nejste uprostřed boje. Napříč regiony mají kouzla rozmanité vlastnosti. Navíc není problém je mezi sebou kombinovat. Tedy pokud vám na to zbude mana.

Stejně jako v Hearthstone na zahrání jakékoliv karty potřebujete určité množství many. Začínáte s jedním mana krystalem a každé další kolo počet narůstá o jeden. Pokud ale nějakou manu nevyužijete, ukládá se do speciální kolonky na spell manu. Jak už název napovídá, tyto krystaly lze využít pouze pro zahrání spellů. Můžete si tak pošetřit až 3 krystaly.

Z Ironu až do Masteru

Kromě standartních partií byly s otevřenou betou spuštěny i ranked zápasy. Stejně jako v League of Legends se dělí na jednotlivé divize, které jsou ještě rozdělené na čtyři části. Runeterra má pouze od Ironu po Master. I tak to ale bohatě stačí, protože postup je docela pomalý. Zatím vám vyšší rank nedává žádné výhody, ale dokážu si představit, že s vydáním plné hry ho budou doprovázet nějaké odměny.

Vedle toho jsou tady ještě expedice. Je to obdoba arény z Hearthstone. Po použití tokenu, který lze získat z Vaultu nebo si ho můžete koupit za reálnou měnu nebo shardy, si stavíte balíček od píky. Mezi zápasy si vybíráte další a další karty. Stačí 7 výher v řadě a dosáhnete té nejlepší odměny. Pokud ale prohrajete, neznamená to úplný konec. Ještě máte jednu šanci, jak se na expedici udržet.

Druhou prohrou váš aktuální pokus končí, ale v rámci jednoho tokenu vždy máte dva. Odměny dostanete pouze za tu expedici s lepším výsledkem. I když skončíte napoprvé se 7 výhrami, tak se vyplatí jít ještě jednou. Získáte tím totiž spoustu zkušeností navíc.

Prvním Master hráčem je Čech S vydáním nové kompetitivní hry přichází i řada prvenství. Jedno z nich má i český hráč Mikuláš "Pokrovac" Dio. Už dříve byl známý v komunitě hráčů karetních her díky jeho působení na profesionální scéně hry Hearthstone od Blizzardu. First @PlayRuneterra master player on the world! pic.twitter.com/FV4RRZQ7pC — Mikulas Dio (@pokrovacHS) January 28, 2020

Nově jsou také k dispozici přátelské výzvy. Jelikož Riot využívá jeden účet pro všechny tituly, do Runeterry se přenese váš seznam přátel z League of Legends. I za tyto zápasy dostáváte nějaké ty zkušenosti.

Co bude dál?

Po technické stránce jsou na tom Legends of Runeterra velmi dobře. Komunita si stěžuje pouze na uzamčený počet snímků za sekundu, ale náprava přijde v jednom z budoucích patchů. Samozřejmě se sem tam objeví nějaká chyba, ale je třeba brát v potaz, že se stále jedná o betaverzi.

Grafickým stylem výrazně nevybočuje od LoL a drží se i toho, že běží i na slabších strojích. Ono se ani není čemu divit, když se Legends of Runeterra chystá i pro mobilní zařízení. Dle ohlasů je na uživatelském rozhraní až moc znát, že je hra určena spíše pro mobily, i když ji hrajete na PC. Nedivil bych se, kdyby i v tomto směru přišly nějaké úpravy.

Jestli jste někdy aktivně hráli League of Legends, tak jistě víte, že Riot občas nezvládá svoji hru dobře vybalancovat. U Runeterry jsou tedy podobné obavy na místě. Zatím to vypadá, že se základní set docela vydařil. Samozřejmě, některé karty by chtěly upravit. Když ale nastane situace, kdy je zkrátka potřeba něco nerfovat, nebudete na to čekat dlouhé měsíce jako v Hearthstone. Nové patche budou, stejně jako u LoL, vycházet každých 14 dní.

Zatím to vypadá, že Legends of Runeterra má před sebou zářnou budoucnost. Stále se má kam rozrůstat. Je ještě několik regionů ze světa League of Legends, které bych si dokázal představit ve formě karet. A pokud by se vám náhodou zdálo, že to přece Riotu nemůže tak moc vydělávat, když jen hraním získáte většinu kolekce, tak si za placenou měnu můžete pořídit ještě různé guardiany, kteří jsou stále na vaší hrací ploše. I samotná plocha má několik placených variant. S LoL už Riot dokázal, že ví jak na dobrou monetizaci hry, takže o tento aspekt Runeterry bych se zrovna nebál.

"Je docela velká šance, že později přijde i kompletní česká lokalizace, tedy jak texty, tak dabing."

Momentálně budete muset hrát v angličtině, ale je docela velká šance, že později přijde i kompletní česká lokalizace, tedy jak texty, tak dabing. Pro League of Legends dělají v češtině téměř veškerý obsah, takže pokud chtějí, aby stejný úspěch měla i Runeterra, lokalizace obecně v tom bude bezesporu hrát důležitou roli.

A kdy že tedy Runeterra vyjde ve verzi 1.0? Původní plány měl Riot trochu jiné, ale plná hra vyjde ještě během první poloviny letošního roku. Spolu s ní pak vyjde i mobilní verze pro Android i iOS. Konkrétní datum zatím neznáme, ale těšíme se na to, jak budou Legends of Runeterra ve finální podobě vypadat. Pokud si také chcete zahrát, zamiřte na oficiální stránky.