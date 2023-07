Hráli jsme Lies of P. Temná verze Pinocchiova příběhu s brutálními souboji

Studio Round8 se po menších titulech pokouší prorazit na konzolích a PC se svým souls-like RPG. Nakročeno mají slušně, ale chce to ještě pár vylepšení, na kterých se podle slov vývojářů už pracuje.

Hidetaka Mijazaki vytvořil ve studiu FromSoftware hardcore RPG, kterými se za poslední dekádu inspirovala hromada titulů. Jen málokterému se ale podařilo napodobit precizní hratelnost, temný svět a příběh, který je pro sérii Dark Souls a ostatní výtvory FromSoftu tak důležitý. Lies of P je dalším očividným případem inspirace. Jeho tvůrci nedávno vypustili do světa celkem tučnou demoverzi, kterou jsem si kompletně prošel a nutno uznat, že dojem udělala velmi dobrý.

Už zasazením se jedná o docela neobvyklou záležitost. Příběh je temnou verzí Pinocchia, za kterého přímo hrajeme. O pohádce se tady rozhodně nedá mluvit. Nádech má hra totiž o poznání temnější než původní knižní příběh. Ulice města jsou zamořené nemyslícími loutkami, které se z neznámého důvodu vzbouřily. Pinocchio je ale naprostý unikát, který zůstává na straně lidí a snaží se najít svého tvůrce Geppetta, aby od něj získal potřebné odpovědi. I ten se objevil v průběhu dema, ale moc podrobností jsem se od něj nedozvěděl.

A ptáte se, co znamenají lži ve jméně hry? Ty se také týkají Pinocchiovy jedinečnosti. Loutky totiž nemohou lhát. To je jasně dané. Pinocchio ale touto lidskou vlastností disponuje a z dema mi připadalo, že by lhaní mohlo mít dost důležitý dopad na vývoj příběhu. Dojde na situace, kdy si sami můžete vybrat, jestli zalžete nebo řeknete pravdu. Zatím těžko říct, jestli to či ono bude mít v budoucnu nějaké následky, protože demo zahrnuje jen dva větší bossfighty. Víc se tedy dozvíme až ve finální hře, ale byla by to docela stylová mechanika.

Pokud nejste fanoušky vyprávění příběhu ve stylu her od FromSoftware, tak v Lies of P to vypadá na přímočařejší styl Čtením záznamů se samozřejmě dostanete k většímu množství detailů, ale i přímo z konverzací byste se měli dozvědět dost na to, aby byla hlavní zápletka pochopitelná. Postav je už v demu vícero a působí velmi zajímavě. Najdete je v hotelu Krat, který funguje jako základna, taková Firelink Shire z Dark Souls nebo Hunter’s Dream z Bloodborne. S postupem příběhu se odemykají nové dialogy. Často se sem ale budete vracet hlavně kvůli Sophii, u které si Pinocchio může zvýšit svůj level.

U her tohoto typu je ale nejdůležitější součástí hratelnost. Lies of P se v tomhle ohledu drží standardu, kdy musíte své útoky a úskoky precizně načasovat, jinak vás nepřítel vypne pár ranami. Stylem boje mi víc, než Dark Souls připomíná Bloodborne a to kvůli tomu, že téměř nezáleží na tom, co má Pinocchio na sobě. Agresivní styl hraní je ta správná cesta. To dokazuje i mechanika, kdy vám pří bránění sice ubývá zdraví po utržení úderu, ale můžete jeho část získat zpět, pokud okamžitě přejdete do protiútoku.

K preciznosti Lies of P ale ještě trochu chybí. Je to znát na nedokonalém uskakování postavy a některé útoky nepřátel by zasloužily také poladit. Jde o to, že protivník výpad nijak nenaznačí a rovnou po vás švihá. Možnost na blok nebo úskok je tak naprosto minimální. Někdo by možná argumentoval tím, že vyšší obtížnost je přece součástí tohoto stylu her. Je pravda, že souls-like hry bývají náročnější, ale to neznamená, že by měly obsahovat prvky, které hráče jen frustrují a jen těžko se jich vyvaruje, i když se na ně soustředí. Tvůrci ale nelení a s poděkováním za obrovskou podporu také vedoucí vývoje prohlásil, že plná verze bude mít řadu vylepšení. Do toho spadá třeba i zkrácení načítacích časů.

Herní styl si lehce můžete upravit skrz zbraně, které sílí podle Pinocchiových statistik. Docela zajímavé je, že můžete ovlivnit, se kterou vlastností zbraně sílí. Stačí vyměnit jejich rukojeť. Průběh soubojů ovlivní také mechanická ruka. V demu jsem si ji vyzkoušel ve dvou variantách. Vedle klasické ocelové jsem se dostal i k variantě s vystřelovacím hákem. Pinocchio se ale nebude pohupovat po budovách jako Batman. Tahle protéza mu umožňuje přitahovat k sobě menší nepřátele. Využil jsem ji hlavně proti přesile, kdy jsem si nepřátele přitahoval jednoho po druhém. Variant ale ve finální hře bude mnohem víc. V ukázkách můžete zahlédnout třeba plamenomet.

Lies of P potenciál na masivní úspěch má a tvůrci se s datem vydání, které připadá na 19. září, docela trefili do klidnější části poprázdninové sezóny. Ve stejný den sice vychází Mortal Kombat 1 a o pár dní dříve The Crew Motorfest, ale ten pravý mazec nastane až v říjnu, kdy nebudeme vědět, kam dřív skočit. Doufám, že vylepšení budou mít kýžený efekt. Už je docela načase, aby FromSoftware měl nějakou úctyhodnou konkurenci a Lies of P k tomu má slušně nakročeno.