Hráli jsme Manor Lords. Splněný sen všech náročných stratégů

V předběžném přístupu se objevila dlouho očekávaná a mnohými netrpělivě vyhlížená středověká strategie a ihned si získala srdce mnohých hráčů. Je tato pověst o skvělé a do detailu propracované real time strategii založená na pravdě? Nebo jde jen o uměle vykonstruovaný hype?

O Manor Lords jste již asi slyšeli, však se hra stala ještě před svým vydáním jednou z nejočekávanějších novinek na Steamu, kdy si ji více jak tři miliony uživatelů vložilo do svého seznamu přání. Zároveň si ji během prvních 24 hodiny zakoupilo přes milion hráčů. Což jsou na hru vytvářenou jediným vývojářem (!) úctyhodná čísla. Manor Lords jsou ve vývoji 7 let a dle posledních vyjádření autora Poláka Grzegorze Styczeńa, bude ještě chvíli trvat, než se dočkáme kompletní plné hry. A ač je na titulu vidět, že jde stále jen o Early Access, vaši pozornost si rozhodně zaslouží již nyní.

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou Manor Lords klasickou real time středověkou strategií, ve které budujete své vysněné městečko, staráte se o jeho obyvatele a bojujete proti svým soupeřům, stejně jako třeba v sérii Age of Empires. Jenže jak už to tak bývá, zdání klame, protože tento titul toho nabízí mnohem a mnohem více.

Je totiž až s podivem, jak komplexní a mnohovrstevnatí Manor Lords jsou. Ale zároveň si zachovávají zábavnou hratelnost a hlavně srozumitelnost a intuitivnost. Je to hlavně díky dobře zvládnutému systému nápověd, kdy vás při prvním rozehrání titul informuje o všem důležitém, popisuje všemožné herní mechanismy a hlavní funkce. Ač je tedy v jádru hra dost komplikovaná a s velkým množství nastavení, herních prvků a mechanismů, tak vás nikdy nezahltí, nikdy nebudete bezradní či zmatení. To, co máte dělat, totiž přirozeně vyplývá ze samotného gameplaye, z toho, co se na obrazovce odehrává.

Jasně, nejprve musíte postavit základní budovy. Domky pro obyvatele, k čemuž je potřeba dřevo. Takže je jasné, že musíte pořídit i pilu. Lidičky musí i něco jíst, což logicky znamená stavbu lovecké chatky případně baráček sběračů bobulí. Suroviny se musí někde uskladnit, ideálně v sýpce nebo skladě atd. Důležitá je i spokojenost obyvatel. Čím jsou spokojenější, tím více se k vám do města budou stěhovat. Jak toho dosáhnout? Stačí se mrknout, po čem lidé touží a na to se dále soustředit. Chtějí například kostel? Hned víte, co stavět. Místo, kde budou prodávat své výrobky? Pak lze vyhradit místo na trh.

Tento systém přirozených nápověd je parádní. Nemusíte totiž procházet zdlouhavým tutoriálem, stačí se vrhnout do hraní a hra sama vám postupně ukazuje, co a jak máte dělat a hlavně kdy. A že možností je oproti podobným hrám spousta. Zajímavý, a co si budeme povídat i autentičtější, je systém rozrůstání se vaší populace. V budovách žádné nové poddané rekrutovat nejde. Obyvatele musíte vábit a zvyšovat atraktivitu vašeho města. Zpočátku to může být trochu frustrující, protože to hru přeci jen zpomaluje a v úvodu budete mít často nedostatek pracantů k plnění všech potřebných úkolů. Ale jakmile si na systém zvyknete, jistě ho oceníte.

Dobře zpracované je i samotné stavění, ale opět, nejde o proces nejrychlejší. Budov je poměrně dost, zároveň jsou ale přehledně roztříděny. Jsou zde stavby pro obyvatele, různé sklady, doly, ale i farmy či výrobny rozličných nástrojů a komodit. Jenže tím výčet nekončí. Stavby je totiž možné dále vylepšovat a zdokonalovat. Obytným budovám lze zadat i funkci produkční. Lidé ve svých domcích tak mohou chovat slepice, vyrábět zbraně či třeba pěstovat zeleninu. Sklady je možné zvětšovat, zvyšovat kapacitu stájí a mnoho dalšího.

Zajímavým prvkem je i zvyšující se level vašeho města. Jak se vaše osada rozrůstá, přibývá staveb i lidí, přibývají postupně i jakési bodíky, které je možné investovat do dalšího rozvoje. Jsou zde čtyři hlavní vývojové větve, které můžete rozvíjet a to ideálně dle zdrojů, které jsou okolo města dostupné. Je zde množství těžebních lokací? Pak se zaměřte právě těžbu. Chcete se soustřeďovat na obchod? Není problém. Na produkci jídla? I to zde naleznete.

Důležitou součástí je i obchod. Nakupovat a prodávat lze takřka vše. Od jídla, přes stavební materiál, po ošacení či výzbroj. Dovážet ale můžete i dobytek nebo koně. Obchodování ale není úplně snadné a dobře vysvětlené. Nejdříve si samozřejmě musíte vystavět správnou budovu a do ní usadit obchodníka. Následně je nutné zaplatit za zavedení obchodní cesty a to vždy u každého jednotlivého artiklu. Minimálně ze začátku hry, kdy je peněz nedostatek, budete dlouho přemýšlet, jaké obchody uzavřít a co ještě počká. Každopádně bez obchodu se neobejdete. Váš kraj totiž nemusí nutně obsahovat všechna důležitá naleziště surovin, takže například železo nebo jíl budete muset dovážet.

Hra samozřejmě obsahuje i bojovou část. Ta zatím není kdo ví jak propracovaná a ohromné bitvy ve stylu Total Waru zde opravdu nečekejte. Přesto jsou boje celkem zábavné a naleznete zde i různé taktické prvky jako řazení jednotek do formací apod. Jednotky jsou opět klasické - lučištníci, kopiníci a další. Postavit jednotku ale není nic jednoduchého. Nejdříve musíte mít ve městě dostatek lidí. Následně je nutné vyrobit nebo nakoupit výzbroj. Brnění, zbraně apod. Teprve pak můžete danou jednotku svolat. Zároveň je zde i možnost najmout si za peníze žoldáky.

Obsahu zatím není mnoho, ale měl by postupně přibývat další. Zahrát si můžeme tři odlišné scénáře. V jednom jde hlavně o stavění a starání se o chod města. V druhém je stavění vyváženo i potyčkami se zbojníky a dalšími nepřáteli. V posledním je pak důraz kladen hlavně na boje. Každý scénář si můžete ještě doladit a dále nastavit. V jakém ročním období začněte, kolik bude v okolí banditů, kdy začnou útoky nepřátel a mnoho dalšího. Hra též obsahuje i tři stupně obtížnosti.

Co mi zde chybělo, je nastavení toho, v jakém období výstavby městečka hra začne. Zatím totiž začínáte vždy takříkajíc od píky. Jak již padlo na předchozích řádcích, rozvoj města je dost komplexní záležitostí a hlavně je pomalý. I když si můžete zrychlit čas, přesto vše poměrně trvá. Takže pokaždé, kdy začnete novou hru, budete muset projít těmi stejnými kroky, těmi samými etapami vývoje. Možnost přeskočit úvod bych ocenil.

Co je nutné podotknout, je i fakt, že ne vše zatím funguje bez problémů. Některé funkce jsou zatím vypnuty, některé perky nejde aktivovat apod. Hra má i celkem slušný český překlad, ale ne všechny texty jsou přeloženy, některé jsou stále v angličtině.

Technická stránka hry je velice slušná, hra vypadá moc pěkně. Zároveň ale obsahuje poměrně dost bugů a drobných nedokonalostí. Někdy se na pár vteřin zasekne, jindy se postavičky prolínají s objekty. Občas neposlouchají ani pracanti. Stalo se mi, že ač jsem pajdulákům přidělil práci, stále zůstávali v modu čekání. A to i přesto, že surovin k tvorbě měli dostatek. Tvůrce varuje i před pády hry, ty se mi ale naštěstí vyhnuly. Přesto je ještě co pilovat a upravovat.

Manor Lords nabízejí i v předběžném přístupu propracovanou strategii plnou komplexních a zábavných mechanismů, které obohacují a dále rozvíjejí tento královský žánr. Zároveň jde o titul poměrně náročný na hráčovi schopnosti a úplným začátečníkům bych ho zatím nedoporučoval a to i přes to, že se tvůrci povedlo implementovat intuitivní a podařený systém nápověd.