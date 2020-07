Hráli jsme Mortal Shell: soulsovka se svěžími prvky pocuchá vaše nervy

Mortal Shell se představilo letos v dubnu a fanoušky série Dark Souls a jí podobných her okamžitě naskočili na hype train. Hra vypadala opravdu lákavě po grafické stránce a slibovala nekompromisní obtížnost, vytrvalé nepřátele a velmi specifické herní mechaniky. Atmosférou navíc velmi připomínala právě Dark Souls a v podstatě tak nebylo možné se na ni netěšit. Nyní jsme si hru osahali v beta testu a můžeme si tak popovídat o tom, zda se daří vývojářům plnit, co si od nich vlastně naslibovali spíše sami fanoušci.

Tělo jako košile

Základní premisou Mortal Shell je, že můžete měnit tělo dle libosti. Najdete prostě padlého válečníka a jeho tělo si můžete přivlastnit i se specifickými vlastnostmi. Odhalovat jeho minulost však musíte postupně prostřednictvím něčeho jako zkušenostních bodů. Ty získáváte v průběhu úrovní a stejně jako v ostatních hrách tohoto žánru je ztratíte, pokud umřete a lze je získat zpět jejich "sebráním" z místa smrti.

Vaše fyzická schránka však není ani zdaleka nedobytným trezorem a pokud vás párkrát nepřátelé zasáhnou, budete mít pořádný problém. Vystoupíte totiž z těla a budete zcela nechránění. Ve chvíli, kdy se to stane poprvé, existují v zásadě dvě možnosti. Vrátíte se do těla tím, že k němu přijdete a nebo umřete. Stačí sebemenší zásah před tím než znovu obsadíte své tělo a vaše snahy končí bez druhé šance. Tato mechanika je poměrně zajímavá a ačkoliv má v podstatě funkci takového jednorázového oživení, hru nedělá o moc jednodušší.

Stačí sebemenší zásah před tím než znovu obsadíte své tělo a vaše snahy končí bez druhé šance

Seznamovat se však nebudete jenom a pouze se svojí tělesnou schránkou. Důležitým prvkem ve hře je objevování všeho, co vám přijde do cesty. Z předmětů, které vám škodí se totiž díky jejich častému používání a mistrné znalosti jejich vlastností může stát důležitý pomocník. Například houby, které se zpočátku jeví jako jedovatý odpad se po desáté konzumaci a odhalení jejich tajemství stávají neuvěřitelně užitečným pomocníkem, který vám poskytne imunitu vůči poškození z jedů. Jde o velmi zajímavý prvek, který bude neustále pohánět vaši zvědavost a touho po objevování dalších a dalších nových věcí.

Dávej bacha!

V Mortal Shell bude nesmírně důležité permanentně sledovat své okolí a pozorovat, co je kolem vás, a to nejen z hlediska objevování předmětů, které by se mohly hodit. Nepřátelé čekají šikovně ukrytí za každým podezřelým rohem a jejich útoky do vašich odkrytých zad jsou smrtící. Nebezpečím však nejsou jenom vaši protivníci v boji. Ve hře jsem už ze začátku okusil, že je třeba dávat pozor také na řadu pastí, které se v prostředí volně ukrývají. Nejen že vám ukousnou pořádné množství života, ale jejich funkčnost je navíc i opakovatelná, takže se na nich můžete nachytat i vícekrát. Navíc vás ochromí a jste zcela otevření útokům nepřátel. I proti nepřátelům lze ale tyto pasti využít. Stačí je do nich šikovně nalákat.

Když už se bavíme o nepřátelích, měli bychom se zaměřit i na to, jak bojují a jak obecně fungují. U slabších a více "lidských" protivníků se můžete setkat s tím, že pokud jednoho z jejich parťáků rychle pošlete k zemi, další se v hrůze svalí na zem a zůstanou chvíli ochromení. Nespoléhejte však na to, že by se už nezvedli a nechtěli vám dále dát zabrat. Tyto detaily ale potěší oko a ukazují, že vývojáři mysleli i na něco více než jen to nejzákladnější.

Co už tolik chvály nezaslouží je, že především u řadových nepřátel se budete cítit občas až příliš nebojácně. Ve chvíli, kdy je zasáhnete, není těžké je rozhodit a mnohdy tak soupeře v boji ubijete prostě a jednoduše tím, že budete neustále spamovat útok, a to rozhodně k hard core hrám nepatří. Vývojáři by zde rozhodně mohli zapracovat na zvýšení odolnosti vůči vašim úderům, která by napomohla pocitu lítého boje proti komukoliv.

Co určitě zaujme je jak se vývojáři postavili k samotným útokům, které vás mají zničit. Ty jsou totiž typově rozmanité a především dokáží působit opravdu nečekaně i ve chvíli, kdy je čekáte. Jedním z nejkrásnějších momentů, který mě zároveň pobavil, překvapil a naštval tím, jak jsem se nachytal, se stal útok, při němž nepřítel na pokraji svých sil si prostě utrhl hlavu a hodil ji po mě, čímž způsobil menší poškození a přidal ještě jedovatý oblak, jímž ukusoval z mého ukazatele zdraví další pořádnou porci.

Vyvážený mix útoku a obrany

Mortal Shell podobně jako většina žánrově obdobných her bude po vás vyžadovat naprosto precizní ovládání herních mechanik a dokonalé načasování každého úderu i taktické plánování všech pohybů po bojišti. Dělá to však relativně originálním způsobem díky několika zvláštnostem, které hru odlišují od konkurence.

První a nejdůležitější je mechanika harden, která mě osobně nesmírně oslovila. Její na první pohled čistě defenzivní účel v podobě absorbce nepřítelova útoku skrývá nebývalou hloubku. Základ je jednoduchý. Zmáčknete tlačítko a váš hrdina zkamení a je tak schopen bez újmy ustát i tvrdé zásahy. Nepřítele navíc nečekaně tvrdý náraz jeho zbraně rozhodí a bude tak ve zranitelné pozici. Hlavní pozitivum této mechaniky spočívá v tom, že ji lze použít kdykoliv, pokud vám na ni zrovna neběží několikavteřinový cooldown. Díky tomu můžete harden zakomponovat nejen do svojí obrany místo klasického bloku, ale také třeba uprostřed komba aniž byste ho přerušili nebo těsně před dopadem silného úderu, kdy si počkáte na vhodné postavení nepřítele. No a v neposlední řadě to sakra dobře vypadá.

Základ je jednoduchý. Zmáčknete tlačítko a váš hrdina zkamení a je tak schopen bez újmy ustát i tvrdé zásahy

Nechybí ani klasiká parry mechanika, při níž můžete soupeřův útok odrazit a s dostatkem nabité energe také přidat tvrdý protiúder. Díky speciálním dovednostem pak navíc bude možné, aby vám takový odražený útok například doplnil drobné množství zdraví, což dokáže být vážně důležité.

Bohužel kromě těchto mechanik působí boj trochu jednotvárně a jakoby mu chyběl pomyslný přidaný rozměr. Obecně je boj místy nemotorný a má své mouchy i z hlediska plynulosti. Nejvíce potíží mi dělal systém úhybů, který nepůsobí dostatečně responzivně a jeho negativum vidím i v tom, že v případě snahy o úskok, který děláte dvojím stisknutím drobného úhybu se vaše postava nejdříve pokusí o úhyb a teprve následně udělá požadovaný skok.

Osobně preferuji spíše to, když v takové situaci postava rovnou uskočí, jinak to na mě působí tak nějak, že nedělá vlastně to, o co se snažím. Je to ale jistě dost i o zvyku. Celkově je ale odezva, kterou vám postava dává prostě poměrně pomalá. Hra takřka vůbec nepočítá s nějakým přerušováním animací, takže musíte ve většině případů počkat na její dokončení a pokud zahájíte útok, již ho nezvrátíte. Pro hráče, kteří naberou zkušenosti to jistě problém nebude, ale dost lidí to zpočátku může odradit.

Celkově prostě boj působí pomalejším dojmem než v případě konkurenčních titulů žánru a ačkoliv si své fanoušky určitě najde, pro mě je jeho responzivita opravdu důležitým záporem, který výrazně drží můj optimismus na uzdě.

Nepřátelé nejsou to jediné na obzoru

S čím hra pracuje opravdu pozoruhodně je jednoznačně zasazení, atmosféra a obecně prostředí, ve kterém se budete pohybovat. To totiž nabízí velké množství zákoutí, která prodlužují herní dobu a táhnou vás k tomu, abyste mapu zkoumali. Zároveň je v nich solidní rozmanitost a každá část světa působí zcela odlišně než předchozí. Zároveň se daří budovat i skvělou tajemnou atmosféru, která se v mnohém blíží právě Dark Souls. Nečekejte však příliš rozlehlou mapu. Ačkoliv má různá zákoutí, působí velmi koridorově a v mnoha případech vyloženě není pro klaustrofobiky. Stísněné prostory nejsou žádnou výjimkou.

Zapomínat nesmíme také na přátelská NPC, kterých je pomálu, ale pár se jich přece jenom najde. Jejich dabing je poměrně slušně zvládnutý a na velikost studia, které pracuje na Mortal Shell jde rozhodně o slušný počin. Velké plus u mě mají vývojáři také za to, že se i v temnější atmosféře občas sáhnout k nějaké té vtipné vsuvce, která vám i v momentech, kdy ještě po souboji křečovitě svíráte ovladač, vykouzlí úsměv.

Z hlediska grafické stránky hry jde rozhodně o solidní práci. Nebudeme tvrdit, že by šlo o dokonale fotorealistickou hru, ale s přihlédnutím k okolnostem se opravdu dá mluvit o vydařeném díle. Vývojáři spíše než na snahu o fotorealismus sázejí na mírnou stylizaci, a to hře velmi prospívá.

Vývojáři spíše než na snahu o fotorealismus sázejí na mírnou stylizaci, a to hře velmi prospívá

Závěrem bych k Mortal Shell řekl asi to, že fanoušci žánru, kteří jásali ještě budou muset s radostí počkat. Hra má momentálně pár neduhů, které by mohly celý titul srazit do šedého průměru, ale vývojáři slibují, že se budou soustředit na odezvu, kterou jim po betě hráči dají. Pokud se tak stane a ještě zapracují na plynulosti boje a odezvě akcí hrdiny, mohla by se hra zařadit po boku vydařených titulů žánru pro extrémně náročné bojovníky. Nabízí totiž pokročilé mechaniky a jejich zajímavé využití. Je také dost možné, že půjde o poněkud kratší titul. Alespoň soudě dle délky jednotlivých pasáží. I kdyby ano, za cenovku s poloviční částkou oproti AAA titulům je to ale velmi přijatelný kompromis a v případě úspěchu dobrý základ pro potenciální DLC nebo druhý díl.

Chcete-li si betu Mortal Shell také vyzkoušet, můžete to udělat skrze Epic Games Store.