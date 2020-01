Hráli jsme na skládačce Galaxy Fold: nová éra pro hráče na cestách?

Mobilní hraní je v posledních letech na neuvěřitelném vzestupu. Telefony jsou stále výkonnější, mají větší displeje, lepší grafické čipy a jemnější rozlišení. V současné době si na telefonech můžeme zahrát i hry, které před 10 lety byly výhradně na konzolích a domácích počítačích. Tušil by to tehdy někdo? Pravidelně si při delších cestách autobusem pouštím Grand Theft Auto: San Andreas či Baldur's Gate a v nabídce jsou i jiné klasiky.

Samsung nyní vyrukoval s jakousi pomyslnou novou generací mobilních telefonů - skládačkou s ohebným displejem, která se svým způsobem vrací do dob populárních véček a byznys Nokií, které vypadaly jako cihly. Jen s tím rozdílem, že tu máme i ohebný dotykový displej a nejnovější technologie. Mluvíme samozřejmě o telefonu Galaxy Fold, který způsobil na mobilním trhu nemalý poprask. Napřed tedy svou poruchovostí, a ve druhé vlně konečně i působivým hardwarem.



Dvakrát větší displej je při hraní náročných "velkých" her opravdu znát

Pokud vás zajímá zařízení jako takové, určitě si přečtěte recenzi kolegů z Mobilmanie, kde se dozvíte vše potřebné o hardwaru, technologiích a specifikacích. My jsme si telefon během několika týdnů osahali, abychom jej prověřili jako praví hráči a vynesli pro vás ortel právě z hlediska herního průmyslu. Je to jen další Android, nebo se rozkládací displej opravdu podepíše na lepším herním zážitku na cestách? Čtěte dál.

Hraní na malém i velkém

Galaxy Fold by se dal označit za handheld nové generace, který se svým konceptem pravděpodobně nejvíce blíží populárním rozkládacím DSkám od Nintenda. Dva displeje (v tomto případě jeden velký) a rozevírací konstrukce. Většinu hraní samozřejmě odře hlavní vnitřní AMOLED displej s úhlopříčkou 7,3 palce a jemným rozlišením 2152 x 1536 bodů na palec. Ten podporuje mimo jiné i HDR10+ a má hustotu 362 PPI, takže v zásadě budete hrát na menším tabletu.

Je tu také vnější malý Super AMOLED displej s úhlopříčkou 4,6 palce a rozlišením 1680 x 720 bodů, který není jen čistě informativní se základní možností ovládání jako v případě nového Razru, nýbrž plnohodnotný panel, na kterém můžete hrát všechny hry. To rozhodně nedoporučujeme, protože je displej velmi úzký (poměr stran je 21:9) a hraní náročnějších her s propracovaným uživatelským rozhraním se rovná sebevraždě. Jednoduché hříčky s ovládáním jedním prstem ale na displeji bez problémů zvládnete. Ostatně, podívejte se na rozdíl v přehlednosti mezi malým a velkým displejem. Na druhou stranu, proč byste v případě Foldu vůbec hráli na displeji malém?



V horní části můžete vidět hry, běžící na malém vnějším širokoúhlém displeji



Ve druhé řadě pak hry, běžící na velkém vnitřním displeji

Největší rozdíl je na první pohled v rozložení ovládacích prvků a uživatelského rozhraní, které se na úzkém displeji musí rozlézt do stran, zatímco na větším může být více u sebe. Díky celkově většímu displeji však měly hry mnohem více prostoru pro znázornění všemožných informací a dat, aniž by to vše zasahovalo do interaktivních ovládacích prvků. Ve výsledku tak má hráč mnohem více prostoru a rozhled, kterému nevadí vlastní prsty, šmejdící po displeji. Můžete pohodlně ovládat hru, aniž byste si sami "stínili" a tato výhoda je v některých kompetitivních online hrách zatraceně znát. O tom ale až později.

Hardwarové specifikace Rozměry v otevřeném stavu : 160.9 x 117.9 x 6.9 mm

: 160.9 x 117.9 x 6.9 mm Hmotnost : 263 g

: 263 g Displej vnitřní : kapacitní AMOLED, 7.3 palce, rozlišení 2152 x 1536 pixelů, HDR10+

: kapacitní AMOLED, 7.3 palce, rozlišení 2152 x 1536 pixelů, HDR10+ Displej vnější : Super AMOLED, 4.6 palce, rozlišení 1680 x 720 pixelů

: Super AMOLED, 4.6 palce, rozlišení 1680 x 720 pixelů OS : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie Čipset : Qualcomm SM8150 Snapdragon 855

: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 Grafika : Adreno 640

: Adreno 640 Operační paměť : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Připojení : Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C

: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C Technologie : čtečka otisků, akcelerometr, gyroskop, barometr, Samsung DeX

: čtečka otisků, akcelerometr, gyroskop, barometr, Samsung DeX Baterie: Li-Po 4380 mAh

Po krátkém hraní na malém displeji tak bylo na čase se přesunout k plnohodnotnému hraní na displeji velkém. Ten nejen že nabízel podstatně líbeznější rozlišení, ale především mnohem více prostoru pro všechny ovládací prvky. Hned zkraje bylo velkou otázkou, jak se telefon popere s nezvyklým poměrem stran a vyčnívajícím kusem lišty, který v sobě schovává senzory a přední kamerky. A byli jsme příjemně překvapeni. Menší hrana, která protíná telefon uprostřed displeje v rozevřeném stavu, navíc vůbec není vidět a při hraní nijak nepřekáží.



S vyčnívající lištou nebyl ve hrách žádný problém, navíc šlo místo vždy vyplnit černým pruhem

S kouskem lišty neměla problém žádná hra. Ve většině (stejně jako v systému samotném) lze nastavit virtuální vyplnění chybějící části obrazovky u lišty, čímž se vyrovná obraz a nezakrývají se žádné ovládací prvky ve hře. Samozřejmě v některých hrách sahá obraz až na okraj (nejvíce je to vidět např. ve hře Call of Duty Mobile) a uživatelské rozhraní u samotného okraje může být částečně zakryto. Nikdy to však nebylo do takové míry, aby nešlo něco stisknout a pokud vám zakrývané UI bude přece jen vadit, není nic jednoduššího než si v nastavení zapnout virtuální vyplnění zbylé části obrazovky u lišty a máte to vyřešené.

Nyní se pojďme se pojďme podívat na jednotlivé hry, které jsme na Foldu testovali. Schválně jsem obešli malé hříčky, které lze hrát téměř na čemkoliv a kdekoliv a soustředili se na velké hry z velkých platforem, kde nás nejvíce zajímala jak kvalita grafiky, tak především pohodlnost ovládání na větším displeji a optimalizace hry k nezvyklému poměru stran. Výběr padl na hry Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Asphalt 9 Legends, Shadowgun Legends, Black Desert Mobile a World of Tanks.