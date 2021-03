Hráli jsme Outriders: sci-fi kooperace se solidní akcí k tomu

Vývojářské studio People Can Fly minulý týden vypustilo do světa slibovanou demoverzi chystaného titulu Outriders. Podle prvního osahání je možné bezpečně říci, že hra nabízí spoustu zajímavých prvků, akční hratelnost a hezky zpracovaný svět. Rozhodně ale nejde o bezchybný kousek a bude potřeba ještě řádně zapracovat na tom, aby hra vyšla ve výrazně lepším stavu než demo. To ostatně vývojáři také pečlivě činí a snaží se reagovat i na zpětnou vazbu hráčů z dema, které si stáhlo přes dva miliony lidí.

Osudové setkání

Země a její obyvatelnost je v pánu. Je třeba hledat alternativní možnosti přežití a o to se lidstvo pokouší prostřednictvím jiných planet. Jak se ukazuje, ne všechny zdánlivě obyvatelné oblasti neskrývají hrozivá nebezpečí, takže naše parta průzkumníků, kteří dorazili na luxusně vyhlížející planetu, brzy narazí na vražednou bouři, která z nich nadělá fašírku a hlavní hrdina se kvůli takřka smrtelnému zranění musí odebrat do kryospánku, v němž stráví dalších třicet let. Po probuzení prožívá obrovský šok, protože v podstatě proběhla další apokalypsa. Vede se hrozná válka a přežívat je asi tak příjemné, jako procházet se po roztříštěném skle. Není kam a jak utéct. Alespoň se to tak tedy ze začátku hry zdá.



Grafickou stránkou Outriders rozhodně nezaostávají za konkurencí

Buďme upřímní, tato zápletka není nijak originální a příběhově na mě hra porcí nabídnutou v demu nepůsobila jako žádné veledílo. Úvodní část mne nijak zásadně nezatáhla do děje a ani se nedá moc mluvit o to, že bych si snad některou z postav vyloženě oblíbil. Hodně mě také štvaly třeba dvouvteřinové sekvence po otevření dveří či podobné činnosti, které se tvářily jako začínající cut-scény a pak mě rovnou vrhly do hry. Nepochopil jsem o co se tímto prvkem vývojáři snažili, ale moc dobře to nepůsobí. Snad jde o jednu věcí, které v plné verzi hry zmizí. To ale neznamená, že by vše bylo špatně. Příběhová linka v pohodě účelům hry poslouží a nenechá vás tápat. Budete vědět co a proč děláte, sem tam splníte nějaký ten vedlejší úkol a staří kamarádi, kteří již zestárli si s vámi sem tam vzpomenou na dobu před tím, než jste se uložili k třicetiletému spánku bez budíku.

Kooperačně, nebo o samotě?

Ať už jste vlk samotář, nebo máte v lásce pořádnou týmovou práci, Outriders si pro vás něco najde. Nemusíte se obávat, že pokud radši hrajete bez parťáků, čeká vás festival umírání. I když je pravda, že ve více lidech se to lépe táhne, ani jako samostatná jednotka nebudete zklamaní a hra na vás nebude vrhat přerostlá břemena v podobě stejných zástupů nepřátel jako kdybyste měli po ruce další dva kamarády.



Na výběr je ze čtyř tříd, každá dokáže být platnou částí party

Po krátkém prologu dostanete nabídku čtyř různých tříd, které se zaměřují na rozmanité styly hraní. Hra se v první řadě stále stylizuje jako střílečka, ale na pilu dokáže tlačit i v dalších aspektech. Je zde hromada tradičních RPG prvků, které hratelnost skvěle obohacují. Můžete se těšit na provázanost mezi jednotlivými postavami, plnění vedlejších questových linek a také solidní porci vylepšení pro vaši postavu. Nechybí klasický loot, kdy z nepřátel sem tam vypadne nějaký zajímavý předmět. Těšit se můžete také na rozrostlé stromy dovedností.

Samotné možnosti tvorby vaší postavy rozhodně nejsou ohromující a pokud budou stejné v případě plné hry, nepůjde o žádné terno. Vyberete si pohlaví a k dispozici máte různé vlasy, barvy pleti, vousy a další fyzické vlastnosti, ale v žádném případě na vás nevyskočí nijak vysoké množství variant. Ve finále tak téměř každá postava bude působit trochu genericky a pravděpodobnost, že váš kamarád bude vypadat úplně stejně rozhodně není nulová. V plné hře se snad dočkáme trochu širší nabídky.

Neohrožený, přesto nemotorný

Hlavní hrdina je v podstatě zmutovaný anomálií, která na nové planetě některé zabíjí, z jiných dělá lidi s nadpřirozenými schopnostmi. Jelikož jste patřili k těm, co měli více štěstí, můžete se těšit na plejádu dovedností, jejichž využitím se snadno vypořádáte i s větší skupinou nepřátel najednou. Tyto speciální dovednosti odemykáte postupně se získávanými levely a mají samozřejmě také omezení, jak často je lze používat, ale při efektivním využití bohatě stačí.



Akčních pasáží se nebudete moci nabažit

Obecně mě ale boj trošku zklamal. Nové Gearsy zde opravdu nečekejte. Byť je podobnost poměrně rozpoznatelná, rozhodně nejde zdaleka o tak precizní a uhlazenou formu jako u legendární série. V tomto případě je přebíhání a přesouvání se mezi úkryty dosti nemotorné, zbržděné a působilo na mě tak nějak chaoticky. Často se stane, že se snažíte ukrýt a místo toho vaše postava vykoukne a nechá do sebe střílet a potom třeba dvě vteřiny absolutně nereaguje na mačkání tlačítka pro skrytí, což vyústí v to, že ho začnete mačkat ještě více a hrdina zaklekne a opět vykoukne. Nakonec mě nejvíce dokázaly zabavit právě speciální dovednosti jednotlivých postav, které skvěle oživily hru a když například s hrdinou probliknete za záda nepřátel, zpomalíte je nebo rovnou jedním sekem na blízko usmažíte celou bandu záporáků, máte opravdu pocit, že jste tím nejmocnějším hrdinou, co chodí po této nehostinné planetě.

Slušný vizuál s nádherným světem

Jestli mě na počátku něco u Outriders potěšilo, byla to jednoznačně nádhera zdejšího světa. Byl barvitý, krásně se prolínala různá prostředí a styly jednotlivých oblastí a v neposlední řadě mu přidávalo také slušné grafické zpracování. Optimalizace by ještě chtěla trošku doladit, ale nižší snímky jsem zaznamenával především během cut-scén, během nichž jde o celkem běžnou záležitost. V akci samotné jsem nepociťoval takřka žádné problémy.



Hra není ochuzená ani o RPG prvky

Nezaostávají ani modely postav, jejichž fotorealstická podoba může v pohodě konkurovat naprosté většině nejnovějších her. Animace, mimika i samotný dabing zde mají rozhodně rezervy, ale nejde o nic rušivého. Spíše tím jenom hra neohromí tak, jak by asi ráda vzhledem k faktu, že celou dobu se snaží tvářit až přehnaně epicky.

Sečteno podtrženo, Outriders rozhodně nebudou špatnou týmovou akcí, v níž si zastřílíte na hordy nepřátel a bok po boku s kamarády pokosíte, co bude stát v cestě za blištivých efektů a využívání variace speciálních schopností. Čeká vás řada úkolů a v neposlední řadě také někdy i poměrně zábavné dialogy. Adepta na hru roku bych ale dle dema rozhodně neočekával. Spíše takový solidní průměr, který vás neurazí. S bradou na zemi ale před Outriders určitě sedět nebudete.