Hráli jsme Park Beyond. Budování barvitého zábavního parku staví na základech legend žánru

Duchovní nástupce klasik jako RollerCoaster Tycoon a Planet Coaster se již brzy přiřítí i naše obrazovky. My jsme si mohli zkusit rozpracovanou verzi hry. Je na co se těšit? Přináší hra do žánru něco nového? Nebo se veze jen na vlně nostalgie?

Vydavatelství Bandai Namco nám svůj tycoon s budováním zábavního parku představilo už v roce 2021 a vydání nás čeká za pár měsíců. My jsme měli možnost si Park Beyond vyzkoušet v předstihu abychom si osahali, jak na tom bude v porovnání s legendami tohoto žánru.

Po spuštění máte na výběr dvě základní možnosti, buď si projdete klasickou příběhovou kampaň nebo si jen tak na zelené louce začnete stavět váš vysněný zábavní park. Já nejdříve zvolil kampaň. Tutoriál vás seznámí se základními principy a pak se již pustíte do stavby sami.

Váš úkol je poměrně jasný, z nudného a na hranici bankrotu pohybujícího se parku udělat magnet pro návštěvníky. Jak ale na to? Základem je samozřejmě infrastruktura a zázemí pro potenciální zákazníky. Naprostou nutností jsou stavby typu občerstvení, záchody, ale třeba i koše na odpadky nebo lavičky, kde si po pořádné jízdě na horské dráze mohou návštěvníci odpočinout.

Dále na řadu přichází již samotné atrakce. Těch je zde nepřeberné množství. Každá z nich pak má své unikátní vlastnosti a míří na jiný typ zákazníka. Typy jsou zde tři - omladina, rodiny s dětmi a dospěláci. Na začátku je potřeba ujasnit si, na koho budete cílit a podle toho vybrat ty správné budovy.

Důležité je sledovat i další ukazatele. Například čistotu parku, která má spojitost s ukazatelem spokojenosti návštěvníků. Vy se samozřejmě musíte snažit, aby jak spokojenost, tak čistota byly vždy co nejlepší a nejvyšší. K čistotě nepřispívají jen vhodně umístěné koše, ale také dostatek personálu, který je pravidelně vynáší. Tím se dostáváme k dalšímu hernímu prvku, najímání lidí.

Krom údržbářů a opravářů najímáte i zdravotníky, baviče apod. Zde není důležité jen množství vašich zaměstnanců, ale též jejich spokojenost. Nemají si kde po dlouhé šichtě odpočinout? Pak jejich pracovní výkon bude dost podprůměrný a tím pádem půjdou do kopru i ukazatele čistoty či spokojenosti zákazníků.

Správný mikromanagment je zde zkrátka klíčem k úspěchu. Mít dostatek lidí, správně nastavené ceny atrakcí, vhodně zvolené cílové publikum a samozřejmě je důležité i dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Každá akce, každá stavba, každý najatý člověk, provoz atrakcí, vše něco stojí. Proto je nutné sledovat i tabulku s příjmy a výdaji a umně pohybovat s cenami.

Zní to poměrně komplikovaně, ale opak je pravdou. Tvůrci vás zpočátku poměrně jasně navigují a ukazují, co a jak dělat, co a jak funguje, co je s čím provázáno. I proto se neztratíte a nebudete zahlcení. Možností je zde ale opravdu velké množství, k tomu připočtěte i různé analýzy, tabulky, které si můžete procházet. Pokud tedy hledáte komplexní simulátor správce zábavního parku, tak tady budete jako doma.

Možností je zde ale opravdu velké množství, k tomu připočtěte i různé analýzy, tabulky, které si můžete procházet.K přehlednosti přispívá i zajímavá funkce jakéhosi skenu návštěvníků. Pomocí tlačítka si znázorníte spokojenost lidiček ve vašem parku. Ti se vybarví do třech barev, zelené, žluté a červené. Pokud je převážná část zákazníků zelená, je vše v naprostém pořádku. Převažuje ale červená? Pak je spokojenost prachbídná a je potřeba něco urgentně změnit. Pomocí této funkce tak můžete rychle odhalit, kde děláte chybu a co je třeba dále postavit. Jsou lidé unavení? Postavte nové lavičky! Mají žízeň? Na to platí stánek s nápoji.

Podobnou analýzu lze využít i pro vaše atrakce. Dozvíte se pak, zda jsou vaše stavby správně obhospodařovány, zda jsou výdělečné či prodělečné a mnoho dalšího. Stojí příjmy například z ruského kola za zlámanou grešli? Zkuste snížit vstupné a nalákat další potenciální zákazníky. Ani to nepomáhá? Tak danou atrakci bez milosti zavřete. Však peníze jsou vždy až na prvním místě.

K čemu bych měl malou výtku, je stavba cestiček. Každá atrakce musí být samozřejmě napojena na potřebnou infrastrukturu. Což často znamená jedna cesta jakožto vchod a druhá jakožto východ. Jenže ne vždy máte na vše dostatek místa. Zároveň nelze pěšiny příliš ohýbat a často tak s jejich stavbou hráč zápolí. Není to nic zásadního, ale trocha té frustrace z toho plyne.

Co naopak zaslouží pochvalu, je množství prvků, kterými můžete park vyšperkovat. Každý puntičkář si zde přijde na své. Hra obsahuje desítky objektů, dekorací, stavebních prvků, které můžete do svého parku umístit. Jde hlavně o kosmetické záležitosti, ale i tak je vidět, že tvůrci nenechali nic náhodě a mysleli na každý detail.

Můžete si říct, že je to všechno sice moc pěkné, ale nabízí tato hra něco navíc, čím by se lišila od již zmíněné konkurence? Odpověď je ano, nabízí. Park Beyond je přeci jen o něco bláznivější než tituly výše. To je vidět třeba u stavby horské dráhy. Nejen, že zde máte opět širokou škálu možností, jak dráhu navrhnout, ale jsou zde i prvky, které na první pohled odporují fyzikálním zákonům. Není proto problém, aby vozíčky s pasažéry byly vyvrhovány obřím dělem do fascinujících vzdáleností. Vláčky mohou na chvilku též vyjet z dráhy ven, kdy se zapouzdří do jakýchsi bublin. Samozřejmostí jsou i dost krkolomné prvky, kdy se kolejiště ohýbá do bizarních tvarů, smyček, spirál apod.

Stavba dráhy není úplně snadná. Zpočátku si opět vyberete to, jaké parametry má splňovat. Na jakou klientelu se chcete zaměřit, jak moc má být zábavná či rentabilní. To určí podmínky, kterých se musíte při stavbě držet. Má být dráha určena dětem? Pak musí být maximálně 10 metrů vysoká a rychlost vozíčků nesmí přesáhnout 80 km za hodinu.

Jak ale zjistím, že jsem podmínky splnil? Zde na scénu vstupuje další šikovná funkce. Trať si můžete otestovat a tím zjistit, kde jsou ve vašem plánu ještě mezery a co je potřeba vypilovat. Bonusem je i možnost projet si dráhu očima návštěvníka. Bohužel se občas stane, že některá z podmínek není splněna a vy nevíte, kde se stala chyba. Například nedodržení výškového limitu se hledá hůře a občas to s sebou přináší i poměrně rozsáhlé zásahy do samotné stavby. Trochu větší volnost by se mi zde líbila víc.

Technicky je hra poměrně dobře vyladěná. I když jednomu pádu hry jsem se nevyhnul. Možná by chtělo ještě trochu zapracovat na kameře. Tu sice lze ovládat, ale hlavně pomocí klávesnice. Myší se nikam moc neposunete ani si nezarotujete. To je po nějaké době přeci jen trochu otravné, zvláště ve chvíli, kdy se váš zábavní park rozroste.

Grafika je sympatická, plná zářivých barev a detailů. Nejde o nic dechberoucího, ale zároveň je hra nenáročná na hardware, takže si ji zahraje takřka každý. Plně postačující je i hudební doprovod. Úvodní vlezlá melodie se sice po chvíli ohraje, ale není problém ji vypnout.

Vypadá to, že Park Beyond bude důstojným nástupcem přeci jen již trochu zaprášené série RollerCoaster Tycoon. Od svých předchůdců si bere to nejlepší a snaží se i něco nového přidat. Nejde o žádnou velkou revoluci, ale spíše o dotažení maličkostí, o rozvinutí některých funkcí a přidání nových. Ze hry je cítit smysl pro detail, který se pokouší zachytit všechny aspekty správy zábavního parku. Pokud tedy tento žánr máte rádi, Park Beyond by vás nemělo zklamat. Pár neduhů zde je, ale nejde o nic zásadního, co by mělo kazit zážitek ze hry. Navíc tvůrci mají ještě čas vše vyladit.

Datum vydání je dle Steamu 16. července tohoto roku. Titul vychází na PlayStation 5, PC a Xbox Series X a Series S. Pokud se nestane nic neočekávaného, vypadá to, že se máme na co těšit.