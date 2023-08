Hráli jsme Payday 3. Vykrádání bank v kooperaci se snaží vrátit ve velkém stylu

Oznámení Payday 3 nadchlo rozhodně mnoho hráčů. Předchozí díl série stále hraje na Steamu v průměru třicet tisíc hráčů měsíčně. Z toho mála, co beta nabídla si odnáším pouze pozitivní zážitky a hodně zábavy.

Začal bych tím, že betaverze obsahovala pouze jednu mapu, kde bylo možné si vybírat z různých obtížností. Také nebylo možné postupovat v úrovni vaší postavy a tím pádem jsem si nemohl koupit žádnou novou zbraň ani vybavení. Perky byly zamčené za dovednostními body, které bohužel dostanete při zvýšení úrovně vaší postavy, tudíž toto jsem taky nemohl vyzkoušet.

I když jsem mohl hrát jen jednu zbraň a perk, tak ostatní byly alespoň vidět. Každý z perků se specializuje na určité věci. Můžete být ten, co nosí lékárničky a pomáhá svým spoluhráčům zůstat naživu. Nebo chcete-li více střeliva, specializujte se jako nosič boxů s municí. Vypadá to, že hra nabídne velké množství zaměření a vy si tak budete moci přizpůsobit opravdu vše vašemu hernímu stylu nebo potřebám skupiny. I výběr zbraní vypadá rozmanitě. Máme brokovnice, samopaly, útočné pušky a tak dále. Samozřejmě se nevyhnete ani kosmetickým předmětům jako jsou masky, barvy a samolepky.

Co se týče hratelnosti samotné, byl jsem velmi mile překvapen. Payday 2 jsem měl rád, a i když na něj už nemám mnoho vzpomínek, přijde mi, že tento nový díl značku posune o něco dál. Jedna věc, se kterou jsem neskutečně spokojený, je střelba. Opravdu pocitově je na jedničku. Zbraň je naprosto ve vaší kontrole. Měl jsem možnost vyzkoušet pouze jednu útočnou pušku a pistoli, takže doufám, že stejně to bude cítit i u každé další zbraně.

Rád bych nějakým způsobem zhodnotil i různé možnosti postupu při provádění loupeže, ovšem bylo možné připojit se pouze k dalším třem živým hráčům, a tak jsem z pochopitelných důvodů zažil jenom hromadnou střelbu od začátku do konce. Upřímně mám radši lehce tichý přístup, ale co se dá dělat.

Jedna věc mi během hraní poměrně vadila. Ukazatele vašich bodů zájmu během mise jsou opravdu nepřehledné. Chvíli trvá, než přijdete na to, jestli je cíl nahoře nebo dole. Mimo budovu, či v budově a tak dále. Nicméně zážitek z hraní to nijak výrazně nekazilo, protože po první loupeži už se to v podstatě opakuje, a tak víte, kam jít a co udělat. Mou nejsilnější vzpomínkou na předchozí díl je, jak jsem stál deset minut u sejfu, ve kterém byl vrták, a čekal na jeho otevření, abych si mohl odnést nějaké peníze. Scénář, který jsem si zahrál v novém díle ovšem nepoužívá vrták v sejfu, ale termit v podivné nádobě, který posléze udělá díru do podlahy a vy můžete seskočit za penězi. I tentokrát ale celý proces trvá deset minut.

Co mi přišlo lehce humorné, byla umělá inteligence. Ne, že by se jednalo o nejhorší protivníky, které jsem zažil, ale občas prostě jenom stáli a nedělali nic, koukali jsme na sebe a čekali, až odzvoní dvanáctá, abychom se mohli utkat v tasení revolveru. Kromě toho, že nepřátelé nejsou příliš chytří, objevují se opravdu odnikud. Pokud utíkáte s penězi, najednou vylezou ze stěny přímo před vámi nebo se vyplazí z podlahy.

Co musím pochválit je ovšem rozmanitost nepřátel. Potkal jsem vcelku obstojné množství druhů policejních jednotek. Narazil jsem na obyčejné policisty, zásahovou jednotku, jednotku na záchranu rukojmích, pak nějaké členy speciální jednotky, které na člověka naběhli a jednoduše ho kopnuli do hlavy a v podstatě se jim nedalo vyhnout. Také docela nepříjemným oponentem byli odstřelovači relativně daleko z vašeho dohledu a občas bylo těžké je střelit.

Payday 3 rozhodně přináší dobrou hratelnost a fungující prvky. Po technické stránce jsem nezaznamenal žádný problém. Je škoda, že byla k dispozici pouze jedna mapa, protože si dokážu představit, že u hry strávím stovky hodin v kooperaci s přáteli. Kromě lehce tupé umělé inteligence není hře co vytknout. Ne v té verzi, kterou jsem měl možnost vyzkoušet. V té finální to může vypadat trochu jinak, ale to se dozvíme až 21. září, kdy Payday 3 vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.