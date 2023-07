Hráli jsme Pikmin 4. Záchranná mise v barevnějším stylu s novým psím kamarádem

Květinoví pikmini se vrací na scénu po 10 letech. Čtvrtý díl staví na známém konceptu a přidává do něj řadu novinek, které hratelnost značně osvěžují.

Léto na Switchi bude letos docela klidné. Největší novinkou v tomto období bude Pikmin 4, jehož vydání připadá na 21. července. Nintendo ale s předstihem vypustilo do světa demoverzi, která nám dává docela slušnou představu o tom, co můžeme od pokračování očekávat.

Pikmini v novém díle prokoukli na první pohled. Stylizace grafiky se nijak výrazně nezměnila, i samotné postavičky a pikminí kamarádi vypadají stejně jako v předchozích dílech. Znatelný rozdíl ale dělá hlavně nasvětlení a stíny. I přes to, že třetí díl dostal vylepšenou verzi na Switch, i ta vypadá na pohled docela zašedle a mdle. Čtyřka je v tomhle ohledu jinde. Určitě tomu pomohl fakt, že Pikmin 4 běží na Unreal Enginu 4, zatímco předchozí díly poháněl interní engine.

Do akce se tentokrát pustíme v roli novopečeného kosmonauta, kterého si sami vytvoříme. Editor tvorby sice není úplně rozsáhlý, ale v tomhle případě mi to moc nevadí, jelikož je postavička stejně celou dobu ve skafandru. Vyrážíme za záchranou kapitána Olimara. Sice už k němu doletěla záchranná posádka, ale i ta během přistání na neznámé planetě ztroskotala. Jsme tedy jediní, kdo jim může přijít na pomoc.

Netrvá to dlouho a jde se do akce. Ještě před tím, než jsem narazil na klasické červené pikminy, mi ale do cesty přišel psí kámoš Oatchi, což je jedna z větších novinek čtvrtého dílu. Podobně jako pikmini může přinášet věci, ale zvládne toho mnohem víc. Prorazí překážky, běžného nepřítele vyřídí jednou ranou a pokud nevíte kudy kam, Oatchi vyčuchá správný směr.

Od základní lodi se vydáváme na mise do dalších částí planety, kde musíme najít kosmonauty neúspěšné záchranné mise a zároveň sbírat blýskavé předměty, ze kterých získáme sparklium, zdroj potřebný pro pohon lodi, bez kterého se domů dostaneme jen těžko. Takhle třeba musíte s pomocí pikminů dostat do své základny míček, zvonek z kola nebo třeba Game Boy povalující se nedaleko. Samotná práce s pikminy funguje stejně, jako v předchozích dílech. Když po nich něco chcete, stačí je hodit. Na zapískání pak hned přiběhnou za vámi.

V průběhu dema jsem z nových druhů narazil jen na ledové pikminy. Zvědavý jsem ale hlavně na ty světélkující, díky kterým budeme moci prozkoumávat planetu i v průběhu noci. V předchozích dílech platí, že se západem slunce se musíme odebrat na oběžnou dráhu planety. Tentokrát ale budeme moci zůstat i přes to, že v noci jsou monstra o poznání nebezpečnější.

Na pořádné vyzkoušení kooperace si budu muset počkat do plné verze, ale přijde mi jako promarněná příležitost, že kampaň nebude možné projít ve dvou hráčích jakožto dvojice kosmonautů. Váš spoluhráč bude moci jen házet kamení na nepřátele, ale přímo do hry zasahovat nebude. Je to tedy podobně zvláštní využití, jako třeba u Super Mario Odyssey, ve kterém druhý hráč ovládal Mariovu čepici. Na rozdělené obrazovce si v Pikmin 4 zahrajeme jen Dandori Battles, kde se dva hráči předhání v nejvyšším skóre. Tenhle mód ale součástí dema bohužel není.

Pikmin 4 zatím působí jako příjemná evoluce zaběhlého konceptu s pár vítanými novinkami, ale nic převratného to nejspíš nebude. Finální verdikt ale rozhodně zatím vynášet nebudu. Přeci jen jsem viděl jen pár úvodních misí.