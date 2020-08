Hráli jsme předělávku kultovní Mafie: Tommy Angelo s novým make-upem

Kdo nehrál první Mafii, ten udělal velkou chybu. Nicméně studio Hangar 13 se mu nyní snaží dát šanci, aby tuto chybu odčinil. Mafia: Definitive Edition je kompletní remake této legendy od Illusion Softworks a přidává i nějaký nový obsah.

Přesto... Hangar 13 je u nás známý Mafií III a ruku na srdce, ta se příliš nepovedla. Přičemž u všech remaků nastává otázka, zda vůbec dokáží byť jen napodobit atmosféru původní hry. Zde se však vývojáři zachovali netradičně dobře. Na žádost českých fanoušků nakonec dorazil český dabing a to působí dojmem, že by tento remake mohl stát za to.

Hra vyjde až na konci září, ale nám se dostala možnost vyzkoušet preview s prvními pěti misemi a s misí desátou.

Původně jsem byl taxikář

Zcela upřímně, Mafia vyšla v roce 2002 a ačkoli jsem na ni ujížděl docela dlouho, už je to hodnotných pár let, co jsem ji ani nezapnul a nejsem schopen vám přinést detailní porovnávačku všeho. Já byl z remaku nadšený právě i proto, že mi to dává možnost si hru zopakovat. Člověk jen zpětně lituje, že si na ten disk se hrou nedával větší pozor a na Steamu se mu to kupovat nechce.



Hra vypadá úplně jinak a máte chuť se do ni ponořit

Od prvního zapnutí jsem valil oči. Hra působí opravdu úplně jinak, svěže. Všechny modely byly předělány a nic nepůsobí vyloženě odfláknutě. A zatímco člověk poslouchá skvělý soundtrack, město ho doslova láká k průzkumu. No původní Mafii se vám najednou nějak zapínat nechce.

Od prvního zapnutí jsem valil oči. Hra působí opravdu úplně jinak, svěže. Všechny modely byly předělány a nic nepůsobí vyloženě odfláknutě.

A pak to přijde, český dabing a je super. Zápor je, že málokdy sedí přesně na pusu. Ale užíval jsem si, že konečně hraji hru bez titulek, přičemž ta čeština je skutečně nádherná. A přesně v tuhle chvíli jsem měl pocity poněkud zmatené – na jednu stranu tu vidím zcela novou hru a na druhou tu nostalgii. Ale rozhodně jsem si to užíval.

S poctivostí nejdál dojdeš

U Mafie je samozřejmě nutné zvládnout víc než pouze grafiku. Hratelnost a příběh, na obojí mám skvělé vzpomínky a obojí musí být špičkové. Příběhu se není třeba věnovat dál. Ten výborný základ tu je, prostě ho jen vzali a troufám si říct, že díky lepší grafice a filmečkům se do něj ponoříte více než kdy dřív.



Příběh působí více filmově

Hratelnost není špatná, ale záleží jak kde. Jízda s autem je super. Je to naprostá arkáda a přesně tak se mi to líbí. Od první honičky s taxíkem do legendárního závodu, hra je akční, ale pořád přehledná a hlavně dobře ovladatelná. Do jízdy s autem se ponoříte a ten závod mě možná vůbec poprvé opravdu bavil. Dost možná byl také jednodušší, co si budeme povídat. Závod jsem dal na první pokus, to by se v původní Mafii nestalo.



Hratelnost je skvělá v jízdě a i střelba má své kouzlo

Zato boj na blízko byl děs. S pálkou v ruce se zachází velmi těžkopádně. Útoky máte rozdělené na slabší a silnější (kdy tlačítko držíte), ale už trefit se je výzva, přičemž nikdy bych nevěřil, jak blbě se může používat kryt pomocí zmáčknutí jednoho tlačítka. Animace přemožení protivníka jsou super, jinak jsem byl rád, že boj skončil.

Nepřátelé vám svou tupostí připomenou Mafii 3. S trochou trpělivosti se díky krčení za překážkou zbavíte celé nepřátelské armády

Stealth je na tom podobně a děsím se, jak to bude fungovat v plné verzi hry. Krčení a „přilnutí“ ke zdi působí dobře, ale nepřátelé si vás všimnou velmi snadno a hned vyhlásí poplach, i když je s pálkou rozdrtíte okamžitě. Následně se stačí schovat a nepřátelé vám svou tupostí připomenou Mafii 3. S trochou trpělivosti se díky krčení za překážkou zbavíte celé nepřátelské armády, která si nevšimne toho, že vedle vás je rozplácnutý jejich druh a hloupě chodí kolem.



Boje na blízko a stealth jsou dost těžkopádně

Zato střelba byla super. Na dnešní dobu možná méně akční a jednodušší, ale vlastně se mi to tak líbilo. Arkádová, ale s pocitem nějaké realističnosti ve smyslu, že ránu docela dost cítíte a nepřátelé vás i pocitově tlačí do krytu. Umělá inteligence je zde sice dost tupá a na můj obchvat moc reagovat nedokázala, leč bavil jsem se a to je vlastně to hlavní.

Atmosféra je neskutečná

Může za to hlavně atmosféra. Nový kabátek, vylepšené zvuky a víc cut-scén a máte tu tak nějak novou hru. Právě desátá mise ve tmě a v dešti mě naprosto pohltila. A v tom je hlavní kouzlo remaku! Mnoho věcí není ideální, ale do hry se vžijete, protože se konečně jedná o ten film, který jste vždy chtěli.



Hutná atmosféra je asi nejsilnější zbraní remaku

Mafia: Definitive Edition prostě má tu čupr grafiku a ty čupr efekty. Ona dokáže být tím, čím původní Mafie prostě být nemohla, protože technologie chyběla. Možná to není to samé, ale upřímně, remake by neměl uspokojit pouze pamětníky, primárně by měl tento mistrovský kus udělat hratelný i pro nové hráče a to věřím, že se rozhodně povedlo.

Hra má nyní ještě hodně grafických problémů a jiných bugů. Viděl jsem taxík projet skrz bariéry, hra se mi párkrát zasekla a textury občas blbnou. Nicméně hrál jsem to v preview verzi a uvidíme, jak se to povede v plné hře, na kterou se nyní těším mnohem víc.